Costa veut réinventer l'itinéraire de croisière

Francesco Muglia, COO de Costa, précise que es clients recherchent désormais davantage des expériences que des destinations @LG
« Il y a un avant et un après dans l'histoire des itinéraires de Costa Croisières, et le point de bascule est fixé à l'été 2027. »
A Paris à l'occasion d'un déjeuner organisé au restaurant Zeffirino, Francesco Muglia, Chief Commercial Officer et Senior Vice-Président de Costa Croisières, n'a pas seulement présenté les nouveautés de la compagnie. Il a surtout dévoilé bu[ne nouvelle manière de concevoir et de commercialiser une croisière.]b
À partir de l'été 2027, Costa entend dépasser la logique traditionnelle des itinéraires construits autour d'une succession de ports d'escale. Chaque voyage deviendra un concept à part entière, doté de sa propre identité et pensé comme une expérience cohérente du premier au dernier jour.
Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de la plateforme Sea & Land Wonder lancée en 2024. Son ambition : associer destinations maritimes et terrestres dans une même vision du voyage, tout en redonnant une place centrale à la navigation elle-même.
« Lorsque nous avons lancé la plateforme Sea & Land Wonder, notre objectif était clair : placer l'émerveillement au cœur de chaque instant du voyage, en mer comme à terre », explique Francesco Muglia.
A Paris à l'occasion d'un déjeuner organisé au restaurant Zeffirino, Francesco Muglia, Chief Commercial Officer et Senior Vice-Président de Costa Croisières, n'a pas seulement présenté les nouveautés de la compagnie. Il a surtout dévoilé bu[ne nouvelle manière de concevoir et de commercialiser une croisière.]b
À partir de l'été 2027, Costa entend dépasser la logique traditionnelle des itinéraires construits autour d'une succession de ports d'escale. Chaque voyage deviendra un concept à part entière, doté de sa propre identité et pensé comme une expérience cohérente du premier au dernier jour.
Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de la plateforme Sea & Land Wonder lancée en 2024. Son ambition : associer destinations maritimes et terrestres dans une même vision du voyage, tout en redonnant une place centrale à la navigation elle-même.
« Lorsque nous avons lancé la plateforme Sea & Land Wonder, notre objectif était clair : placer l'émerveillement au cœur de chaque instant du voyage, en mer comme à terre », explique Francesco Muglia.
Quand l'itinéraire devient un concept
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Pour Costa, les voyageurs ne choisissent plus uniquement une destination. Ils recherchent une atmosphère, une émotion, un récit de voyage.
C'est sur cette conviction que repose la nouvelle génération d'itinéraires dévoilée pour l'été 2027. Parmi eux figure notamment Dolce Vita, proposé à bord du Costa Fascinosa. L'itinéraire reliera notamment Taormine, la côte amalfitaine, Portofino ou encore la baie de Stromboli, avec pour fil conducteur l'art de vivre méditerranéen.
Les Îles Dorées s'articuleront quant à elles autour des plus beaux paysages insulaires de Méditerranée, de Palma de Majorque à Formentera, en passant par Tavolara et le golfe d'Aranci en Sardaigne.
D'autres concepts viendront compléter l'offre, comme les Îles Bleues, les Lumières de la Méditerranée, la Mer de Lumières, les Icônes de l'Égée, les Îles Égéennes, l'Adriatique & Cyclades, les Rêves de Bord de Mer ou encore les Âmes Nordiques en Europe du Nord.
L'objectif est clair : proposer des voyages immédiatement identifiables, construits autour d'un univers et non plus seulement d'une zone géographique.
C'est sur cette conviction que repose la nouvelle génération d'itinéraires dévoilée pour l'été 2027. Parmi eux figure notamment Dolce Vita, proposé à bord du Costa Fascinosa. L'itinéraire reliera notamment Taormine, la côte amalfitaine, Portofino ou encore la baie de Stromboli, avec pour fil conducteur l'art de vivre méditerranéen.
Les Îles Dorées s'articuleront quant à elles autour des plus beaux paysages insulaires de Méditerranée, de Palma de Majorque à Formentera, en passant par Tavolara et le golfe d'Aranci en Sardaigne.
D'autres concepts viendront compléter l'offre, comme les Îles Bleues, les Lumières de la Méditerranée, la Mer de Lumières, les Icônes de l'Égée, les Îles Égéennes, l'Adriatique & Cyclades, les Rêves de Bord de Mer ou encore les Âmes Nordiques en Europe du Nord.
L'objectif est clair : proposer des voyages immédiatement identifiables, construits autour d'un univers et non plus seulement d'une zone géographique.
Les Sea Destinations au cœur de la stratégie
Au cœur du dispositif figurent les désormais célèbres « Sea Destinations ». Ces lieux situés en mer constituent l'une des principales innovations développées par Costa ces dernières années. Contrairement à une escale traditionnelle, le navire s'arrête ou ralentit sa navigation afin de permettre aux passagers de vivre un moment particulier.
Cela peut prendre la forme d'un coucher de soleil face aux Faraglioni de Capri, d'une navigation devant le volcan Stromboli, d'une halte au-dessus de la fosse de Calypso, le point le plus profond de la Méditerranée, ou encore d'une observation des étoiles dans les zones les plus sombres de la mer des Canaries ou des Baléares.
Certaines expériences sont également proposées à terre, comme la baignade au coucher du soleil dans le parc naturel de Tavolara, en Sardaigne.
Pour Luigi Stefanelli, Vice-Président des ventes monde de Costa Croisières, cette approche a désormais atteint sa maturité.
« La saison d'été 2026 marque la pleine maturité de notre approche Sea & Land, avec une satisfaction client en hausse de plus de trois points par rapport à l'année précédente. »
Cela peut prendre la forme d'un coucher de soleil face aux Faraglioni de Capri, d'une navigation devant le volcan Stromboli, d'une halte au-dessus de la fosse de Calypso, le point le plus profond de la Méditerranée, ou encore d'une observation des étoiles dans les zones les plus sombres de la mer des Canaries ou des Baléares.
Certaines expériences sont également proposées à terre, comme la baignade au coucher du soleil dans le parc naturel de Tavolara, en Sardaigne.
Pour Luigi Stefanelli, Vice-Président des ventes monde de Costa Croisières, cette approche a désormais atteint sa maturité.
« La saison d'été 2026 marque la pleine maturité de notre approche Sea & Land, avec une satisfaction client en hausse de plus de trois points par rapport à l'année précédente. »
Répondre aux inquiétudes du marché
Au-delà du produit, Costa a également annoncé plusieurs mesures destinées à rassurer les voyageurs dans un contexte jugé plus incertain.
La compagnie propose désormais une formule permettant de modifier gratuitement sa croisière et confirme qu'aucune surcharge carburant ne sera appliquée sur ses programmes, une décision prise au niveau de Carnival Corporation.
Pour Costa, ces mesures doivent contribuer à restaurer la confiance des consommateurs tout en soutenant les réservations pour les saisons à venir.
La compagnie propose désormais une formule permettant de modifier gratuitement sa croisière et confirme qu'aucune surcharge carburant ne sera appliquée sur ses programmes, une décision prise au niveau de Carnival Corporation.
Pour Costa, ces mesures doivent contribuer à restaurer la confiance des consommateurs tout en soutenant les réservations pour les saisons à venir.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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