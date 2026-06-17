Après One Provence, Lionel Flasseur rebondit en Suisse

Lionel Flasseur est nommé directeur général de Lausanne Tourisme - DR
Après plus de vingt ans dans le tourisme en France, Lionel Flasseur va poursuivre sa carrière à l’étranger.
Celui qui a lancé One Provence, l’agence d’attractivité de la métropole Aix-Marseille-Provence, mais aussi occupé les postes de directeur général d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et de directeur marketing de l’aéroport de Lyon, va franchir la frontière suisse.
Lausanne Tourisme annonce sa nomination au poste de directeur général.
Il aura pour mission de développer la destination et d’assurer sa promotion sur le marché suisse, mais aussi à l’étranger.
Ses principales missions seront de positionner la ville comme une "destination urbaine innovante, durable et attractive, tout en accélérant la transformation digitale de l’institution", précise le communiqué.
Il apporte dans ses bagages une solide expérience de plus de vingt ans dans le secteur du tourisme, notamment dans le développement et le marketing territorial.
L’office de tourisme de la quatrième ville du pays est une association fondée en 1887. Elle est composée d’environ 550 membres — particuliers, commerçants, entreprises et professionnels du tourisme — qui forment l’assemblée générale.
Celui qui a lancé One Provence, l’agence d’attractivité de la métropole Aix-Marseille-Provence, mais aussi occupé les postes de directeur général d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et de directeur marketing de l’aéroport de Lyon, va franchir la frontière suisse.
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Il aura pour mission de développer la destination et d’assurer sa promotion sur le marché suisse, mais aussi à l’étranger.
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Il apporte dans ses bagages une solide expérience de plus de vingt ans dans le secteur du tourisme, notamment dans le développement et le marketing territorial.
L’office de tourisme de la quatrième ville du pays est une association fondée en 1887. Elle est composée d’environ 550 membres — particuliers, commerçants, entreprises et professionnels du tourisme — qui forment l’assemblée générale.
Positionner Lausanne comme une destination urbaine innovante
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Son budget s’élève à environ 7 millions d’euros par an, dont plus de 2 millions de subventions accordées par la municipalité. Le reste provient de la taxe de séjour et de participations privées.
L’institution compte 50 salariés et enregistre 1,2 million de nuitées hôtelières chaque année.
Lionel Flasseur devra également apporter sa sensibilité en faveur d’un tourisme plus responsable, ainsi qu’un management favorisant l’engagement des équipes. L’office souligne aussi sa capacité à moderniser les organisations et à développer des collaborations durables avec l’ensemble des partenaires.
A lire : One Provence : quel rôle pour la nouvelle agence d'attractivité ?
Cette nomination intervient alors que l’organigramme de Lausanne Tourisme évolue.
Nathalie Seiler-Hayez, CEO de Swiss Deluxe Hotels, a pris la présidence de l’office de tourisme, succédant à Pierre-Olivier Wellauer.
"Lionel Flasseur a su convaincre le Comité par son enthousiasme pour la destination lausannoise et sa volonté affirmée d’ancrer son action localement, en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs du tourisme", souligne Nathalie Seiler-Hayez, présidente de Lausanne Tourisme.
Lionel Flasseur reste cofondateur et président d'Essentiem, un fonds de dotation pour un tourisme plus engagé et durable.
A lire : Essentiem : "Voici un message aux agences et TO : venez chez nous !"
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