Après One Provence, Lionel Flasseur rebondit en Suisse

Après plus de vingt ans dans le tourisme en France, Lionel Flasseur va poursuivre sa carrière à l’étranger.



Celui qui a lancé One Provence, l’agence d’attractivité de la métropole Aix-Marseille-Provence, mais aussi occupé les postes de directeur général d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et de directeur marketing de l’aéroport de Lyon, va franchir la frontière suisse.



Lausanne Tourisme annonce sa nomination au poste de directeur général.



Il aura pour mission de développer la destination et d’assurer sa promotion sur le marché suisse, mais aussi à l’étranger.



Ses principales missions seront de positionner la ville comme une " destination urbaine innovante, durable et attractive, tout en accélérant la transformation digitale de l’institution ", précise le communiqué.



Il apporte dans ses bagages une solide expérience de plus de vingt ans dans le secteur du tourisme, notamment dans le développement et le marketing territorial.



L’office de tourisme de la quatrième ville du pays est une association fondée en 1887. Elle est composée d’environ 550 membres — particuliers, commerçants, entreprises et professionnels du tourisme — qui forment l’assemblée générale.