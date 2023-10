One Provence : quel rôle pour la nouvelle agence d'attractivité ?

Et Philippe Bernand, Président du Directoire de l'aéroport Marseille-Provence de rajouter un défi à relever pour la jeune structure.



" Nous devons à l’aéroport de Marseille, savoir que nous sommes en Provence, donc cela doit se retrouver et être palpable, " dans le parcours des passagers, donne en exemple le président du Directoire de l'infrastructure aéroportuaire.



Autant d'enjeux et d'objectifs qui passeront par 3 actions : fédérer, rayonner et mesurer.



L'utilisation de logos et de l'identité visuelle de l'agence sera l'un des fers de lance du territoire métropolitain, mais pas seulement.



Ainsi, One Provence lancera prochainement son académie, pour réunir tous les acteurs de l’attractivité, puis va créer une boite à outils partagée, tout en cherchant à développer des communautés digitales et à constituer un réseau d'acteurs du changement.



" Ce ne sera pas un énième réseau d’ambassadeurs, nous allons remercier et mettre en avant les acteurs du changement déjà engagé dans les réseaux existants.



Le 2e axe sera de faire rayonner la marque sur la métropole, au niveau national et international, " poursuit Lionel Flasseur.



Cela passera par une campagne de communication à 360 degrés, un réseau de lieux totem emblématiques sera créé, ainsi qu'un site internet de nouvelle génération basé sur l’IA.



" Nous le lancerons soit d'ici la fin de l'année, ou au plus tard du début du 1er trimestre 2024, alors nous serons les premiers en France, voire même en Europe à mettre en ligne un site de marketing territorial basé exclusivement sur l'intelligence artificielle, " s'enthousiasme le DG de la structure.



Les grands évènements seront un catalyseur pour les communications de l'agence, mais aussi des terrains d'influence pour One Provence. Et le dernier enjeu sera de mesurer l'impact de ses actions, par l'élaboration d'indicateurs.



La Provence veut se positionner dans le concert mondial des destinations touristiques, économiques et novatrices.