Pourquoi Transport & Environment estime les « hôtels flottants » sous-taxés

Dans une étude publiée le 3 juillet 2026, Transport & Environment (T&E), compare pour la première fois la fiscalité appliquée aux croisières et à l’hôtellerie en France, en Espagne et en Italie.



Sa conclusion: en moyenne, les taxes représenteraient 23 % du prix d’une nuit d’hôtel contre seulement 12 % de celui d’une nuit en croisière. Soit, selon T&E, une fiscalité inférieure de 40 % pour les navires.



Derrière cette moyenne, les écarts varient sensiblement selon les pays. Ils seraient particulièrement importants en France, où la part des taxes atteindrait 24 % pour une nuit d’hôtel contre 9 % pour une croisière.



L’écart serait de 21 % contre 13 % en Espagne et de 25 % contre 15 % en Italie. Les calculs reposent sur un coût journalier de 100 euros pour les deux types de vacances et sur des croisières internationales.