Le Renaissance (CFC Croisières) propose une traversée de l’Atlantique depuis Dunkerque

Au-delà de l'itinéraire, CFC Croisières met en avant une autre manière de voyager, où les journées en mer font partie intégrante de l'expérience.



Animations culturelles, installations du navire et rythme plus contemplatif doivent permettre aux passagers de profiter pleinement de cette navigation transatlantique.



La croisière est proposée à partir de 1 599 euros par personne.



Pour encourager les réservations, la compagnie offre le vol retour Pointe-à-Pitre - Paris-Orly opéré par Corsair sur les nouvelles réservations de cabines intérieures et vue mer, dans la limite des disponibilités aériennes.



Le transfert entre le port et l'aéroport est également inclus.