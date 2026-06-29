Le Renaissance (CFC Croisières) propose une traversée de l’Atlantique depuis Dunkerque

Après une saison hivernale aux Caraïbes, le Renaissance sera positionné au printemps à Marseille, puis à Dunkerque durant l’été - Photo : LG
La traversée de l'Atlantique reste un produit à part dans l'univers de la croisière.
CFC Croisières entend séduire les amateurs de navigation avec "Odyssée Tropicale", un itinéraire de 16 nuits programmé du 31 octobre au 16 novembre 2026 à bord du Renaissance.
Le navire quittera Dunkerque avant une première escale à Leixões, près de Porto, puis rejoindra Ponta Delgada, sur l'île de São Miguel aux Açores.
S'ensuivra la traversée de l'Atlantique vers les Caraïbes, avec des escales à Antigua, Tortola et Saint-Martin, avant une arrivée à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.
CFC Croisières entend séduire les amateurs de navigation avec "Odyssée Tropicale", un itinéraire de 16 nuits programmé du 31 octobre au 16 novembre 2026 à bord du Renaissance.
Le navire quittera Dunkerque avant une première escale à Leixões, près de Porto, puis rejoindra Ponta Delgada, sur l'île de São Miguel aux Açores.
S'ensuivra la traversée de l'Atlantique vers les Caraïbes, avec des escales à Antigua, Tortola et Saint-Martin, avant une arrivée à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.
Une offre "vol retour gratuit"
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Au-delà de l'itinéraire, CFC Croisières met en avant une autre manière de voyager, où les journées en mer font partie intégrante de l'expérience.
Animations culturelles, installations du navire et rythme plus contemplatif doivent permettre aux passagers de profiter pleinement de cette navigation transatlantique.
La croisière est proposée à partir de 1 599 euros par personne.
Pour encourager les réservations, la compagnie offre le vol retour Pointe-à-Pitre - Paris-Orly opéré par Corsair sur les nouvelles réservations de cabines intérieures et vue mer, dans la limite des disponibilités aériennes.
Le transfert entre le port et l'aéroport est également inclus.
Animations culturelles, installations du navire et rythme plus contemplatif doivent permettre aux passagers de profiter pleinement de cette navigation transatlantique.
La croisière est proposée à partir de 1 599 euros par personne.
Pour encourager les réservations, la compagnie offre le vol retour Pointe-à-Pitre - Paris-Orly opéré par Corsair sur les nouvelles réservations de cabines intérieures et vue mer, dans la limite des disponibilités aériennes.
Le transfert entre le port et l'aéroport est également inclus.