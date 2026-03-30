A Dunkerque, le Renaissance (CFC Croisières) a inauguré son nouveau port d’attache

Maëlysse Pierrot-Guibourt (à gauche), présidente de CFC Croisières, lors de la remise de plaques entre la municipalité de Roubaix et le commandant du Renaissance @CFC Croisières
À bord du Renaissance de retour des Caraïbes, vendredi 26 mars 2026, à la veille de croisière inaugurale,, la cérémonie de remise des plaques a symbolisé l’ancrage de CFC Croisières à Dunkerque.
Aux côtés des représentants du Grand Port Maritime, des élus et des acteurs locaux, la compagnie, filiale du groupe britannique Ambassador Cruise Line, a officialisé le lancement d’une nouvelle phase de son développement.
Le commandant du navire s’est vu remettre la médaille de la ville, tandis que le port a offert sa plaque commémorative, scellant ce partenariat.
Pour le territoire, l’événement marque un retour structurant des croisières. Les acteurs locaux ont salué "la première escale d’une longue série", voyant dans l’installation de CFC une opportunité de renforcer l’attractivité touristique et économique du territoire.
A bord, des agents de voyages ont pu profiter de cette journée d’immobilisation du navire pour le visiter.
Aux côtés des représentants du Grand Port Maritime, des élus et des acteurs locaux, la compagnie, filiale du groupe britannique Ambassador Cruise Line, a officialisé le lancement d’une nouvelle phase de son développement.
Le commandant du navire s’est vu remettre la médaille de la ville, tandis que le port a offert sa plaque commémorative, scellant ce partenariat.
Pour le territoire, l’événement marque un retour structurant des croisières. Les acteurs locaux ont salué "la première escale d’une longue série", voyant dans l’installation de CFC une opportunité de renforcer l’attractivité touristique et économique du territoire.
A bord, des agents de voyages ont pu profiter de cette journée d’immobilisation du navire pour le visiter.
Dunkerque, nouvelle tête de pont vers le Nord
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Pour CFC Croisières, le choix de Dunkerque, au détriment du Havre, s’inscrit dans une logique claire.
Situé au cœur des grandes routes maritimes du Nord, le port permet de réduire les temps de navigation vers la Norvège, l’Islande, l’Écosse ou la Baltique, et d’offrir davantage de temps en escale.
"Dunkerque devient notre deuxième port d’attache et déjà notre port de cœur", ba déclaré [Maëlysse Pierrot-Guibourt, présidente de la compagnie,]b évoquant un "choix stratégique" autant fondé sur la géographie que sur la qualité de l’accueil local.
La saison 2026 y sera dense, avec 18 semaines de présence et une escale environ tous les dix jours.
La compagnie, qui insiste sur l'ambiance francophone lors des croisières, table sur 15 000 passagers, dont près de 75 % issus d’autres régions, générant des retombées attendues pour l’hôtellerie, la restauration et les commerces locaux.
Situé au cœur des grandes routes maritimes du Nord, le port permet de réduire les temps de navigation vers la Norvège, l’Islande, l’Écosse ou la Baltique, et d’offrir davantage de temps en escale.
"Dunkerque devient notre deuxième port d’attache et déjà notre port de cœur", ba déclaré [Maëlysse Pierrot-Guibourt, présidente de la compagnie,]b évoquant un "choix stratégique" autant fondé sur la géographie que sur la qualité de l’accueil local.
La saison 2026 y sera dense, avec 18 semaines de présence et une escale environ tous les dix jours.
La compagnie, qui insiste sur l'ambiance francophone lors des croisières, table sur 15 000 passagers, dont près de 75 % issus d’autres régions, générant des retombées attendues pour l’hôtellerie, la restauration et les commerces locaux.
Une croisière en Norvège en sept jours
Depuis Dunkerque, les premiers résultats commerciaux confirment l’intérêt du marché, avec un taux de remplissage proche de 80 %, dont 45 % de clients fidèles @LG
Côté programmation, Renaissance proposera depuis Dunkerque une large palette d’itinéraires : aurores boréales, fjords norvégiens, Highlands écossais, îles Féroé, mer Baltique, Islande ou encore escapades plus courtes vers Londres et Amsterdam.
La compagnie mise sur une diversité de formats, de 4 à 15 jours, avec une singularité revendiquée : une croisière en Norvège en 7 jours au départ de la France.
Les premiers résultats commerciaux confirment l’intérêt du marché, avec un taux de remplissage proche de 80 %, dont 45 % de clients fidèles. "Voilà pourquoi nous devons sans cesse innover", souligne Maëlysse Pierrot-Guibourt.
En parallèle, Marseille reste le pilier méridional de CFC Croisières. Le port phocéen accueille les itinéraires méditerranéens et atlantiques, et récupérera le navire à l’issue de la croisière "Splendeurs ibériques" reliant Dunkerque à la Méditerranée à l’été 2026.
La compagnie y déploiera notamment en 2027 de nouveaux itinéraires, dont "Joyaux de l’Adriatique" (15 jours) et "Couleurs des Canaries" (14 jours), confirmant le rôle central de Marseille dans son dispositif.
La compagnie mise sur une diversité de formats, de 4 à 15 jours, avec une singularité revendiquée : une croisière en Norvège en 7 jours au départ de la France.
Les premiers résultats commerciaux confirment l’intérêt du marché, avec un taux de remplissage proche de 80 %, dont 45 % de clients fidèles. "Voilà pourquoi nous devons sans cesse innover", souligne Maëlysse Pierrot-Guibourt.
En parallèle, Marseille reste le pilier méridional de CFC Croisières. Le port phocéen accueille les itinéraires méditerranéens et atlantiques, et récupérera le navire à l’issue de la croisière "Splendeurs ibériques" reliant Dunkerque à la Méditerranée à l’été 2026.
La compagnie y déploiera notamment en 2027 de nouveaux itinéraires, dont "Joyaux de l’Adriatique" (15 jours) et "Couleurs des Canaries" (14 jours), confirmant le rôle central de Marseille dans son dispositif.
Une stratégie qui évolue dès 2027
Au-delà de cette double implantation, CFC Croisières ajuste aussi son calendrier. En 2027, la compagnie opérera une inversion de saison par rapport à 2026 : après une saison hivernale aux Caraïbes, Renaissance sera positionné au printemps à Marseille, puis à Dunkerque durant l’été.
Surtout, la saison nordique sera prolongée, avec une programmation en Europe du Nord de juillet à octobre, période jugée optimale pour les croisières en Scandinavie.
À travers cette organisation, CFC Croisières affine sa stratégie : deux ports français, deux saisons complémentaires, et une ambition claire - installer durablement une offre de croisières francophones au départ de la France.
Surtout, la saison nordique sera prolongée, avec une programmation en Europe du Nord de juillet à octobre, période jugée optimale pour les croisières en Scandinavie.
À travers cette organisation, CFC Croisières affine sa stratégie : deux ports français, deux saisons complémentaires, et une ambition claire - installer durablement une offre de croisières francophones au départ de la France.
Renaissance en bref
• Capacité : 1 198 passagers
• Équipage : environ 500 personnes
• Mise en service : 1993 (rénové en 2023 et 2025)
• Cabines : 629, dont 80 % extérieures
• Positionnement : croisière francophone, au départ de ports français
À bord :
• Plusieurs restaurants et espaces de restauration
• Piscine extérieure et espaces détente
• Salle de sport et installations bien-être
• Théâtre et salons pour conférences et spectacles
• Animations et conférences en français
• Gastronomie d’inspiration française
• Excursions majoritairement guidées en français
• Ambiance “intimiste” et conviviale
Offre premium : Collection Suite
• 29 suites (36 à 87 m²) avec terrasse
• Accès lounge dédié et conciergerie
• Embarquement prioritaire
• Forfaits boissons inclus selon catégorie
• Équipage : environ 500 personnes
• Mise en service : 1993 (rénové en 2023 et 2025)
• Cabines : 629, dont 80 % extérieures
• Positionnement : croisière francophone, au départ de ports français
À bord :
• Plusieurs restaurants et espaces de restauration
• Piscine extérieure et espaces détente
• Salle de sport et installations bien-être
• Théâtre et salons pour conférences et spectacles
• Animations et conférences en français
• Gastronomie d’inspiration française
• Excursions majoritairement guidées en français
• Ambiance “intimiste” et conviviale
Offre premium : Collection Suite
• 29 suites (36 à 87 m²) avec terrasse
• Accès lounge dédié et conciergerie
• Embarquement prioritaire
• Forfaits boissons inclus selon catégorie
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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