A Dunkerque, le Renaissance (CFC Croisières) a inauguré son nouveau port d’attache

À bord du Renaissance de retour des Caraïbes, vendredi 26 mars 2026, à la veille de croisière inaugurale,, la cérémonie de remise des plaques a symbolisé l’ancrage de CFC Croisières à Dunkerque.



Aux côtés des représentants du Grand Port Maritime, des élus et des acteurs locaux, la compagnie, filiale du groupe britannique Ambassador Cruise Line, a officialisé le lancement d’une nouvelle phase de son développement.



Le commandant du navire s’est vu remettre la médaille de la ville, tandis que le port a offert sa plaque commémorative, scellant ce partenariat.



Pour le territoire, l’événement marque un retour structurant des croisières. Les acteurs locaux ont salué "la première escale d’une longue série" , voyant dans l’installation de CFC une opportunité de renforcer l’attractivité touristique et économique du territoire.



A bord, des agents de voyages ont pu profiter de cette journée d’immobilisation du navire pour le visiter.