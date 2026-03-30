logo CruiseMaG  
Recherche avancée

A Dunkerque, le Renaissance (CFC Croisières) a inauguré son nouveau port d’attache

L’Europe du Nord dans une ambiance francophone


CFC Croisières a officiellement inauguré l’escale de Renaissance à Dunkerque, marquée par une cérémonie d’échange de plaques à bord. Le port nordiste devient le point d’ancrage de la compagnie pour ses itinéraires en Europe du Nord, en complément de Marseille. Une stratégie qui s’accompagne d’une évolution du calendrier dès 2027.


Rédigé par le Lundi 30 Mars 2026 à 15:01

Maëlysse Pierrot-Guibourt (à gauche), présidente de CFC Croisières, lors de la remise de plaques entre la municipalité de Roubaix et le commandant du Renaissance @CFC Croisières
Maëlysse Pierrot-Guibourt (à gauche), présidente de CFC Croisières, lors de la remise de plaques entre la municipalité de Roubaix et le commandant du Renaissance @CFC Croisières
Top of Travel
À bord du Renaissance de retour des Caraïbes, vendredi 26 mars 2026, à la veille de croisière inaugurale,, la cérémonie de remise des plaques a symbolisé l’ancrage de CFC Croisières à Dunkerque.

Aux côtés des représentants du Grand Port Maritime, des élus et des acteurs locaux, la compagnie, filiale du groupe britannique Ambassador Cruise Line, a officialisé le lancement d’une nouvelle phase de son développement.

Le commandant du navire s’est vu remettre la médaille de la ville, tandis que le port a offert sa plaque commémorative, scellant ce partenariat.

Pour le territoire, l’événement marque un retour structurant des croisières. Les acteurs locaux ont salué "la première escale d’une longue série", voyant dans l’installation de CFC une opportunité de renforcer l’attractivité touristique et économique du territoire.

A bord, des agents de voyages ont pu profiter de cette journée d’immobilisation du navire pour le visiter.

Dunkerque, nouvelle tête de pont vers le Nord

Autres articles
Pour CFC Croisières, le choix de Dunkerque, au détriment du Havre, s’inscrit dans une logique claire.

Situé au cœur des grandes routes maritimes du Nord, le port permet de réduire les temps de navigation vers la Norvège, l’Islande, l’Écosse ou la Baltique, et d’offrir davantage de temps en escale.

"Dunkerque devient notre deuxième port d’attache et déjà notre port de cœur", ba déclaré [Maëlysse Pierrot-Guibourt, présidente de la compagnie,]b évoquant un "choix stratégique" autant fondé sur la géographie que sur la qualité de l’accueil local.

La saison 2026 y sera dense, avec 18 semaines de présence et une escale environ tous les dix jours.

La compagnie, qui insiste sur l'ambiance francophone lors des croisières, table sur 15 000 passagers, dont près de 75 % issus d’autres régions, générant des retombées attendues pour l’hôtellerie, la restauration et les commerces locaux.

Une croisière en Norvège en sept jours

Depuis Dunkerque, les premiers résultats commerciaux confirment l’intérêt du marché, avec un taux de remplissage proche de 80 %, dont 45 % de clients fidèles @LG
Depuis Dunkerque, les premiers résultats commerciaux confirment l’intérêt du marché, avec un taux de remplissage proche de 80 %, dont 45 % de clients fidèles @LG
Côté programmation, Renaissance proposera depuis Dunkerque une large palette d’itinéraires : aurores boréales, fjords norvégiens, Highlands écossais, îles Féroé, mer Baltique, Islande ou encore escapades plus courtes vers Londres et Amsterdam.

La compagnie mise sur une diversité de formats, de 4 à 15 jours, avec une singularité revendiquée : une croisière en Norvège en 7 jours au départ de la France.

Les premiers résultats commerciaux confirment l’intérêt du marché, avec un taux de remplissage proche de 80 %, dont 45 % de clients fidèles. "Voilà pourquoi nous devons sans cesse innover", souligne Maëlysse Pierrot-Guibourt.

En parallèle, Marseille reste le pilier méridional de CFC Croisières. Le port phocéen accueille les itinéraires méditerranéens et atlantiques, et récupérera le navire à l’issue de la croisière "Splendeurs ibériques" reliant Dunkerque à la Méditerranée à l’été 2026.

La compagnie y déploiera notamment en 2027 de nouveaux itinéraires, dont "Joyaux de l’Adriatique" (15 jours) et "Couleurs des Canaries" (14 jours), confirmant le rôle central de Marseille dans son dispositif.

Une stratégie qui évolue dès 2027

Au-delà de cette double implantation, CFC Croisières ajuste aussi son calendrier. En 2027, la compagnie opérera une inversion de saison par rapport à 2026 : après une saison hivernale aux Caraïbes, Renaissance sera positionné au printemps à Marseille, puis à Dunkerque durant l’été.


Surtout, la saison nordique sera prolongée, avec une programmation en Europe du Nord de juillet à octobre, période jugée optimale pour les croisières en Scandinavie.


À travers cette organisation, CFC Croisières affine sa stratégie : deux ports français, deux saisons complémentaires, et une ambition claire - installer durablement une offre de croisières francophones au départ de la France.

Renaissance en bref

• Capacité : 1 198 passagers
• Équipage : environ 500 personnes
• Mise en service : 1993 (rénové en 2023 et 2025)
• Cabines : 629, dont 80 % extérieures
• Positionnement : croisière francophone, au départ de ports français

À bord :
• Plusieurs restaurants et espaces de restauration
• Piscine extérieure et espaces détente
• Salle de sport et installations bien-être
• Théâtre et salons pour conférences et spectacles
• Animations et conférences en français
• Gastronomie d’inspiration française
• Excursions majoritairement guidées en français
• Ambiance “intimiste” et conviviale

Offre premium : Collection Suite
• 29 suites (36 à 87 m²) avec terrasse
• Accès lounge dédié et conciergerie
• Embarquement prioritaire
• Forfaits boissons inclus selon catégorie


Lu 145 fois

Tags : cfc croisieres, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news CruiseMaG

Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE

Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE
Proche et rassurante, la Méditerranée reste chaque année une valeur sûre des vacances d’été. En...
Dernière heure

Marriott International s'implante au Cap-Vert avec un nouveau resort à São Vicente

Une traversée transatlantique Le Havre - New York à bord du Queen Mary 2 en juin 2027

Stéphane Dartois nommé à la direction de l’InterContinental de Marseille

Directive sur les voyages à forfait : adoption finale du Conseil de l'UE

Disneyland Paris entre dans une nouvelle ère avec Disney Adventure World (vidéo)

Brand News

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin
Début 2026, Air Tahiti Nui a franchi une nouvelle étape de son développement, en annonçant une...
Les annonces

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Epagny (74))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
Distribution

Distribution

Directive sur les voyages à forfait : adoption finale du Conseil de l'UE

Directive sur les voyages à forfait : adoption finale du Conseil de l'UE
Partez en France

Partez en France

Disneyland Paris entre dans une nouvelle ère avec Disney Adventure World (vidéo)

Disneyland Paris entre dans une nouvelle ère avec Disney Adventure World (vidéo)
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Kissimmee part à la rencontre des agents de voyages français

Kissimmee part à la rencontre des agents de voyages français
Production

Production

Leadership, crise, entreprise : les leçons de Carlos Ghosn au Forum du SETO

Leadership, crise, entreprise : les leçons de Carlos Ghosn au Forum du SETO
AirMaG

AirMaG

ITA Airways réalise des bénéfices pour la 1ère fois en 2025

ITA Airways réalise des bénéfices pour la 1ère fois en 2025
Transport

Transport

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire
La Travel Tech

La Travel Tech

Speedmedia : Innovation et Services pour les pros du voyage !

Speedmedia : Innovation et Services pour les pros du voyage !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Stéphane Dartois nommé à la direction de l’InterContinental de Marseille

Stéphane Dartois nommé à la direction de l’InterContinental de Marseille
HotelMaG

Hébergement

Marriott International s'implante au Cap-Vert avec un nouveau resort à São Vicente

Marriott International s'implante au Cap-Vert avec un nouveau resort à São Vicente
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Une traversée transatlantique Le Havre - New York à bord du Queen Mary 2 en juin 2027

Une traversée transatlantique Le Havre - New York à bord du Queen Mary 2 en juin 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias