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Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe

Neuf bungalows, une époustouflante Villa Royale, un bar, un restaurant, des activités...


Racheté l’an dernier par le groupe polynésien PEARL Resorts, Vahine Private Island a rouvert début avril 2026 après une rénovation qui place son offre sur-mesure dans l’ultra-luxe.


Rédigé par le Vendredi 24 Avril 2026 à 10:25

Vahine Private Island, un refuge intimiste - Photo : PB
Vahine Private Island, un refuge intimiste - Photo : PB
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C’est plus qu’un lieu intime. C’est un écrin confidentiel blotti sur trois motus (îlots) privés de 9 hectares au total, face au lagon immaculé qui les sépare de l’île polynésienne de Taha’a.

Ce havre de paix situé dans l’archipel des îles sous le vent, regarde, au loin, la montagne Otemanu qui veille sur les îles de Bora-Bora et de Huahine.

Son nom ? Vahine Private Island.

Racheté l’an dernier par le groupe hôtelier polynésien Pearl Resorts, ce refuge pour initiés a connu, depuis, une sérieuse cure de rénovation et d’embellissement qui a hissé son offre dans la catégorie ultra-luxe.

Il propose neuf chambres de trois catégories nichées au cœur d’une généreuse cocoteraie (1200 cocotiers !) ou suspendues au-dessus du lagon : trois sont des Bungalows Plage ; trois sont des Suites Plage ; enfin, les trois autres sont des Bungalow Pilotis.

Depuis les travaux qui ont singulièrement embelli les lieux, les tarifs ont, logiquement, été revus à la hausse.

Pour une suite, il faut donc compter en basse saison à partir de 1 676 euros par nuit, hors repas et activité.

A cette offre s’ajoute une Villa Royale qui, en sus de ses vastes espaces communs, abrite, elle, six chambres.

La simplicité d’une Polynésie authentique

L’accueil se fait à la polynésienne, avec des fleurs - Photo : PB
L’accueil se fait à la polynésienne, avec des fleurs - Photo : PB
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Conçus à partir de bois traditionnels et de matériaux locaux comme les feuilles de pandanus, tous ces hébergements allient confort et authenticité polynésienne.

Le même souffle d’authenticité règne sur les parties communes et notamment sur le bar Tohonu et le restaurant Vahiné.

Ce dernier, qui sert une cuisine franco-polynésienne, propose petit-déjeuner et déjeuner à la carte et dîner avec un menu unique régulièrement changé.

Par exemple, le soir de notre visite, tataki de bœuf, wakame en entrée, suivi de thon rouge mi-cuit, sauce Romesco, légumes confits et, pour finir, un fondant au citron, hibiscus, sorbet citron.

« Notre chef met en valeur beaucoup de produits locaux », assure Anthony Quiniou, le manager qui nous fait les honneurs des lieux.

Il précise : « pour chaque client, nous dressons une table à l’intérieur et une autre à l’extérieur. A son arrivée, le client choisit où il veut manger. Nous assurons aussi, à la demande, un service en chambre ».

Membre du réseau SLH

Dans la Villa Royale, un espace de vie exceptionnel - Photo : PB
Dans la Villa Royale, un espace de vie exceptionnel - Photo : PB
Ce refuge luxueux, qui a rejoint le réseau Small Luxury Hôtels of the World (SLH), offre une immersion unique dans la nature, avec des vues imprenables sur le lagon turquoise et les îles environnantes.

Les transats disposés sur la plage permettent d’admirer tout à loisir l’extraordinaire coucher de soleil sur l’ile de Bora-Bora, tout en prenant l’apéritif.

« Du côté de l'océan où l’air est plus vif et le bruit du ressac plus intense, nous avons également installé une plateforme d’observation. C’est un lieu idéal pour observer les étoiles à la nuit tombée », poursuit Anthony Quiniou.

Ce petit paradis se prête à toutes sortes « d'expériences » : des voyages de noces bien sûr, mais aussi toutes sortes d’instants romantiques - mariages compris - et bien sûr des massages en duo au Spa.

Ceux qui entendent colorer leur séjour d’un peu de sport peuvent explorer le lagon en kayak ou en pirogue, ou y faire du snorkeling en compagnie d’un capitaine qui connaît les lieux comme sa poche. Ils peuvent aussi s’offrir une « sortie pêche » ou, tout simplement, rester à l’hôtel pour se livrer à des parties de pétanque ou de badminton.

Les amateurs de séjours plus paisibles se contentent, eux, de jeux de société ou s’offrent une touche supplémentaire d’authenticité en suivant l’un des ateliers traditionnels organisés sur place : tressage de feuilles de pandanus, confection de lait de coco, etc.

Une Villa plus que royale

La piscine de la Villa Royale - Photo : PB
La piscine de la Villa Royale - Photo : PB
Si les neuf bungalows et suites offrent de très bons standards de luxe, la Villa Royale, elle, coche tous les superlatifs.

On y arrive en passant sur un pont car elle occupe entièrement un petit motu (îlot) privé, ce qui est gage d’intimité totale.

Construite entre cocoteraie et plage, cette villa s’intègre admirablement à la nature car elle est faite de matériaux nobles : bois, feuilles de pandanus, coquillages, perles. Elle est indiscutablement une ode à l’architecture polynésienne.

Le patio intérieur intègre le très vaste espace de vie, le bar, le salon et la salle à manger. Une extraordinaire piscine se fond dans cet espace de vie. Des baies vitrées, entièrement rétractables, offrent des vues sublimes sur l’océan dont on peut profiter tout en nageant.

A l’étage, les suites et bureaux offrent intimité et confort, idéaux pour les familles et les cercles d’amis, les séminaires haut de gamme ou les retraites.

Encore une fois, la décoration fait bonne place aux codes polynésiens avec de très beaux objets en bois sculpté. En revanche, les tableaux accrochés aux murs ne sont pas toujours très convaincants.

« Pour la location de cette villa, nous faisons des devis sur-mesure », insiste Juliette Lepretre, la Front office manager qui se réjouit d’avoir déjà beaucoup de demandes et de réservations, malgré la récente réouverture de la Vahine Private Island.

Pour louer cette villa, comptez, en basse saison, à partir de 10 894 € par jour.

Ce tarif inclut la présence d’un barman, d’un chef, d’une serveuse et d’un Butler, personnel habituellement requis par la clientèle très sophistiquée pour ses séjours en villas privées. Ce prix n’inclut évidemment pas les repas en pension ou demi-pension que la maison peut fournir, en sus, à la demande.

Avec ce nouvel établissement, le groupe polynésien Pearl Resorts qui est, par ailleurs, déjà engagé dans une montée en gamme, met indiscutablement un premier pied dans le très haut de gamme.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : pearl resorts & spa, polynesie
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