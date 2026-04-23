Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe

Si les neuf bungalows et suites offrent de très bons standards de luxe, la Villa Royale, elle, coche tous les superlatifs.



On y arrive en passant sur un pont car elle occupe entièrement un petit motu (îlot) privé, ce qui est gage d’intimité totale.



Construite entre cocoteraie et plage, cette villa s’intègre admirablement à la nature car elle est faite de matériaux nobles : bois, feuilles de pandanus, coquillages, perles. Elle est indiscutablement une ode à l’architecture polynésienne.



Le patio intérieur intègre le très vaste espace de vie, le bar, le salon et la salle à manger. Une extraordinaire piscine se fond dans cet espace de vie. Des baies vitrées, entièrement rétractables, offrent des vues sublimes sur l’océan dont on peut profiter tout en nageant.



A l’étage, les suites et bureaux offrent intimité et confort, idéaux pour les familles et les cercles d’amis, les séminaires haut de gamme ou les retraites.



Encore une fois, la décoration fait bonne place aux codes polynésiens avec de très beaux objets en bois sculpté. En revanche, les tableaux accrochés aux murs ne sont pas toujours très convaincants.



« Pour la location de cette villa, nous faisons des devis sur-mesure », insiste Juliette Lepretre, la Front office manager qui se réjouit d’avoir déjà beaucoup de demandes et de réservations, malgré la récente réouverture de la Vahine Private Island.



Pour louer cette villa, comptez, en basse saison, à partir de 10 894 € par jour.



Ce tarif inclut la présence d’un barman, d’un chef, d’une serveuse et d’un Butler, personnel habituellement requis par la clientèle très sophistiquée pour ses séjours en villas privées. Ce prix n’inclut évidemment pas les repas en pension ou demi-pension que la maison peut fournir, en sus, à la demande.



Avec ce nouvel établissement, le groupe polynésien Pearl Resorts qui est, par ailleurs, déjà engagé dans une montée en gamme, met indiscutablement un premier pied dans le très haut de gamme.