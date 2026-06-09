Club Med adopte le paiement fractionné avec Oney

Le paiement fractionné est désormais disponible pour les réservations Club Med réalisées sur les marchés français et belge. DepositPhotos.com/ricochet69
Club Med a choisi d'intégrer les solutions de paiement fractionné d'Oney à son parcours de réservation.
L'offre est accessible en France et en Belgique, aussi bien sur le web que dans les agences web-to-store de la marque.
Le dispositif, opéré techniquement par HiPay, permet aux voyageurs d'échelonner le règlement de leur séjour, y compris pour des montants élevés pouvant atteindre 20 000 euros.
Cette annonce intervient alors que les acteurs du tourisme observent une progression des solutions de paiement fractionné dans les habitudes de consommation des voyageurs.
L'offre est accessible en France et en Belgique, aussi bien sur le web que dans les agences web-to-store de la marque.
Le dispositif, opéré techniquement par HiPay, permet aux voyageurs d'échelonner le règlement de leur séjour, y compris pour des montants élevés pouvant atteindre 20 000 euros.
Cette annonce intervient alors que les acteurs du tourisme observent une progression des solutions de paiement fractionné dans les habitudes de consommation des voyageurs.
Des projets d'extension en agences
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Club Med et Oney travaillent également sur une intégration plus poussée de la solution dans les outils utilisés par les agences de voyages afin de faciliter son utilisation en point de vente.
Clémentine Parfait, directrice e-commerce de Club Med, explique que cette option offre davantage de souplesse aux clients, notamment pour les réservations de dernière minute.
Selon une étude Oney-CSA réalisée en septembre 2025, près de 11 % des Français prévoyaient d'augmenter leurs dépenses consacrées aux voyages et au tourisme.
L'enquête indique également que le paiement en trois ou quatre fois est envisagé par plus de 6 % des consommateurs, une proportion qui atteint 11 % chez les moins de 35 ans.
A lire aussi : VI. Club Med : changement de têtes à la direction !
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Selon une étude Oney-CSA réalisée en septembre 2025, près de 11 % des Français prévoyaient d'augmenter leurs dépenses consacrées aux voyages et au tourisme.
L'enquête indique également que le paiement en trois ou quatre fois est envisagé par plus de 6 % des consommateurs, une proportion qui atteint 11 % chez les moins de 35 ans.
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