Club Med adopte le paiement fractionné avec Oney

travaillent également sur une intégration plus poussée de la solution dans les outils utilisés par lesafin de faciliter son utilisation en point de vente., explique que cette option offre davantage de souplesse aux clients, notamment pour les réservations de dernière minute.Selon une étuderéalisée en septembre, près dedes Français prévoyaient d'augmenter leurs dépenses consacrées aux voyages et au tourisme.L'enquête indique également que le paiement en trois ou quatre fois est envisagé pardes consommateurs, une proportion qui atteintchez les moins de