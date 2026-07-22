Barcarès : le Club Med officialise son tout premier resort en Occitanie

Avec Port-Barcarès, nous poursuivons une ambition qui me tient particulièrement à cœur : réinvestir la Méditerranée, berceau de l'histoire de Club Med, tout en imaginant le tourisme de demain.



Transformer une friche touristique en une destination vivante, ouverte sur son territoire, créatrice d'emplois et de valeur pour l'économie locale démontre qu'un projet touristique peut être un véritable projet de territoire.

Cette signature marque une étape clé pour l'opérateur touristique, qui entend renforcer son réseau d'implantations en France.Le projet doit générer environdans la région, tout en favorisant les circuits courts avec les prestataires locaux.Stéphane Maquaire, Président-Directeur général du Club Med, résume ainsi l'ambition du groupe pour cette nouvelle destination : «