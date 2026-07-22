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Barcarès : le Club Med officialise son tout premier resort en Occitanie

Une ouverture envisagée à l'horizon 2030


Partenaires publics et privés ont signé un protocole d'intention commun, scellant le projet d'implantation du premier resort Club Med en Occitanie, ce 22 juillet 2026. Implanté au Barcarès sur le site de l'ancien village de vacances « Portes du Roussillon », cet ensemble de 13,6 hectares proposera environ 400 chambres et doit générer près de 1 000 emplois directs et indirects.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 22 Juillet 2026 à 16:03

Le Club Med officialise son tout premier Resort en Occitanie - Depositphotos.com, Willy Mobilo
Le Club Med officialise son tout premier Resort en Occitanie - Depositphotos.com, Willy Mobilo
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Le Club Med poursuit son ancrage méditerranéen avec l'annonce de son implantation au Barcarès (Pyrénées-Orientales).

Ce mercredi 22 juillet 2026, les partenaires publics et privés (Club Med, la Région Occitanie, le Département des Pyrénées-Orientales, Perpignan Méditerranée Métropole (PMM), la Ville du Barcarès, Barcarès Aménagement, la CCI des Pyrénées-Orientales, la Banque des Territoires et Promologis) ont signé un protocole d'intention commun à Perpignan, qui fixe les principales conditions et modalités de coopération des différents partenaires.

La construction d'un futur resort haut de gamme, familial et tout compris doit permettre la réhabilitation d'une friche touristique, sur une parcelle de 13,6 hectares acquise en 2019 par la société Barcarès Aménagement, tout en intégrant un programme de logements dédié aux salariés saisonniers.

Le complexe comprendra environ 400 chambres et proposera une offre d'activités sportives et de bien-être (piscines, courts de padel, tennis, spa) ainsi que des équipements pour les enfants dès 4 mois, précise le Club Med dans un communiqué.

La proximité de la plage et de l'étang permettra le développement des sports nautiques.

L'exploitation sera assortie d'exigences environnementales avec des démarches de certification BREEAM pour la construction et Green Globe pour la gestion.

L'ouverture de l'établissement est envisagée à l'horizon de l'été 2030.

Un ancrage stratégique pour le groupe en Méditerranée

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Cette signature marque une étape clé pour l'opérateur touristique, qui entend renforcer son réseau d'implantations en France.

Le projet doit générer environ 450 emplois directs et près de 500 emplois indirects dans la région, tout en favorisant les circuits courts avec les prestataires locaux.

Stéphane Maquaire, Président-Directeur général du Club Med, résume ainsi l'ambition du groupe pour cette nouvelle destination : « Avec Port-Barcarès, nous poursuivons une ambition qui me tient particulièrement à cœur : réinvestir la Méditerranée, berceau de l'histoire de Club Med, tout en imaginant le tourisme de demain.

Transformer une friche touristique en une destination vivante, ouverte sur son territoire, créatrice d'emplois et de valeur pour l'économie locale démontre qu'un projet touristique peut être un véritable projet de territoire. »

Lire aussi : Club Med : objectif 100 villages en 2035

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Tags : barcares, club med
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