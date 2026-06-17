Le Club Med annonce son retour aux... États-Unis !

Construit en 1986 par Laurance Rockefeller, le Carambola Beach Resort a été acquis par VICI, une société de placement immobilier spécialisée dans les expériences de loisirs, notamment les casinos.



Propriétaire des célèbres Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand et Venetian Resort Las Vegas, l’entreprise cotée va financer la rénovation du village de vacances afin de le faire monter en gamme et d’atteindre les standards de la Collection Exclusive du Club Med.



Le Club Med Sainte-Croix devrait ouvrir à la fin de l’année 2027, après plus d’un an de travaux.



Les deux entreprises ont conclu un bail triple net à long terme.



La marque au Trident s’occupera donc de la gestion de l’établissement.



" L’arrivée de la marque Club Med dans les îles Vierges américaines marque une nouvelle étape importante dans la croissance économique et la revitalisation continues de nos îles, en particulier de Sainte-Croix, où le tourisme demeure un moteur essentiel d’opportunités et d’investissements.



Nous sommes fiers d’accueillir l’équipe du Club Med sur le territoire et nous nous réjouissons de développer ce partenariat, tout en continuant à promouvoir les îles Vierges américaines, à célébrer notre population et notre culture, et à accueillir de nouveaux visiteurs ainsi que ceux qui reviennent sur nos magnifiques rivages ", a déclaré le gouverneur Albert Bryan Jr.