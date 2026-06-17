logo TourMaG  
Recherche avancée

Le Club Med annonce son retour aux... États-Unis !

Le Club Med va s’installer dans les îles Vierges américaines


C’est dans un territoire grand comme la ville de Lacanau, en Gironde, que le Club Med va faire son retour aux États-Unis. Ce n’est pas dans la région la plus connue de la bannière étoilée, mais au large de ses côtes, que la marque au Trident va se réimplanter.


Rédigé par le Mardi 16 Juin 2026 à 17:44

Le Club Med va s'installer dans les Îles Vierges américaines - Crédit photo : Club Med
Le Club Med va s'installer dans les Îles Vierges américaines - Crédit photo : Club Med
Top of Travel
En 2006, le Club Med fermait ses établissements de Copper Mountain et Crested Butte, aux États-Unis.

Il restait bien l'emblématique Sandpiper Bay, mais celui-ci a fermé ses portes en 2022.

Quelques années plus tard, la marque au Trident annonce son retour en grande pompe de l’autre côté de l’Atlantique, mais pas directement sur le continent américain.

C’est bien aux États-Unis, mais dans les îles Vierges américaines, que le Club Med a décidé d’ouvrir son nouveau resort. Cette fois-ci, ce ne sera pas un club dédié aux sports d’hiver.

"Située sur le site de l’ancien Carambola Beach Resort, cette future propriété de la Collection Exclusive honorera l’héritage de cette destination emblématique.

Elle soutiendra la création d’emplois et l’engagement communautaire, et combinera ce que les clients apprécient déjà dans les Caraïbes avec ce qui définit le Club Med : une expérience active, sociale et tout inclus sans interruption", a expliqué Carolyne Doyon, présidente Amérique du Nord et Caraïbes du Club Med.

Un projet qui confirme l’ambition du leader français de doubler de taille d’ici à 2035, en accueillant 2,6 millions de clients dans 100 resorts.

Club Med Sainte-Croix : une ouverture prévue à la fin de l’année 2027

Autres articles
Construit en 1986 par Laurance Rockefeller, le Carambola Beach Resort a été acquis par VICI, une société de placement immobilier spécialisée dans les expériences de loisirs, notamment les casinos.

Propriétaire des célèbres Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand et Venetian Resort Las Vegas, l’entreprise cotée va financer la rénovation du village de vacances afin de le faire monter en gamme et d’atteindre les standards de la Collection Exclusive du Club Med.

Le Club Med Sainte-Croix devrait ouvrir à la fin de l’année 2027, après plus d’un an de travaux.

Les deux entreprises ont conclu un bail triple net à long terme.

La marque au Trident s’occupera donc de la gestion de l’établissement.

"L’arrivée de la marque Club Med dans les îles Vierges américaines marque une nouvelle étape importante dans la croissance économique et la revitalisation continues de nos îles, en particulier de Sainte-Croix, où le tourisme demeure un moteur essentiel d’opportunités et d’investissements.

Nous sommes fiers d’accueillir l’équipe du Club Med sur le territoire et nous nous réjouissons de développer ce partenariat, tout en continuant à promouvoir les îles Vierges américaines, à célébrer notre population et notre culture, et à accueillir de nouveaux visiteurs ainsi que ceux qui reviennent sur nos magnifiques rivages", a déclaré le gouverneur Albert Bryan Jr.

Îles Vierges américaines : tout savoir sur Sainte-Croix

Le village de vacances proposera 150 chambres.

Il est situé entre une plage en forme de croissant et une forêt tropicale humide. Le projet comportera également une dimension durable.

Le Club Med Sainte-Croix est avant tout destiné aux voyageurs des États-Unis et du Canada, mais aussi du monde entier, même si sa proximité géographique fait que les principaux marchés seront nord-américains.

Pour ceux qui ne connaissent pas la destination, Sainte-Croix est une île de 215 km², soit l’équivalent de la superficie de la ville de Lacanau, en France, pour un peu plus de 50 000 habitants.

Ce n’est pas la première fois que la bannière tricolore flottera sur ce bout de terre, puisque l’île a appartenu à la couronne de France entre 1651 et 1733, avant d’être revendue à la Compagnie danoise des Indes occidentales et de Guinée.

Elle a ensuite été rachetée par les États-Unis en 1917.

À la suite de la fermeture de la raffinerie de Hovensa en 2015, qui figurait parmi les dix plus grandes au monde, l’île de Sainte-Croix a diversifié son économie en se tournant vers le tourisme.

Le territoire propose une architecture coloniale préservée, avec ses maisons en planches de bois, mais aussi des montagnes couvertes de forêts, des fonds marins animés, ainsi que le Salt River Bay National Historic Park & Ecological Preserve.

Cette ouverture devrait permettre de créer environ 200 emplois directs, ainsi qu’au moins autant d’emplois indirects.

Lu 777 fois

Tags : club med, etats-unis, usa
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Martinique
Dernière heure

Pliant accélère dans le tourisme et poursuit son expansion internationale (vidéo)

Après 40 ans de carrière, Michel Quenot part à la retraite

Cap d’Antibes Beach Hotel rejoint le réseau de luxe Virtuoso

Patricia Linot : "Nous allons accélérer sur la formation des agences" sur la vente de la France

Royal Mansour Collection prépare l’ouverture de deux hôtels au Maroc

Brand News

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027
Cet été, cap sur l’Asie avec des départs garantis et des promotions exceptionnelles. L’été approche...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Nord-Est - CDI - (Lille (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ASSUREVER - Responsable commercial(e) H/F - CDI - (Secteur Sud-Rhône Alpes)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Aurillac (15))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités
Distribution

Distribution

Adriana Minchella : « L’équilibre, c’est notre capacité à continuer à avancer »

Adriana Minchella : « L’équilibre, c’est notre capacité à continuer à avancer »
Partez en France

Partez en France

Patricia Linot : "Nous allons accélérer sur la formation des agences" sur la vente de la France

Patricia Linot : "Nous allons accélérer sur la formation des agences" sur la vente de la France
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Coupe du Monde 2026 : France Diplomatie publie le guide de sécurité des supporters aux États-Unis

Coupe du Monde 2026 : France Diplomatie publie le guide de sécurité des supporters aux États-Unis
Production

Production

Après 40 ans de carrière, Michel Quenot part à la retraite

Après 40 ans de carrière, Michel Quenot part à la retraite
AirMaG

AirMaG

Air Caraïbes ouvre une ligne directe entre Paris et l’île de San Salvador (Bahamas)

Air Caraïbes ouvre une ligne directe entre Paris et l’île de San Salvador (Bahamas)
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Pliant accélère dans le tourisme et poursuit son expansion internationale (vidéo)

Pliant accélère dans le tourisme et poursuit son expansion internationale (vidéo)
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Cap d’Antibes Beach Hotel rejoint le réseau de luxe Virtuoso

Cap d’Antibes Beach Hotel rejoint le réseau de luxe Virtuoso
HotelMaG

Hébergement

Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt

Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt
Futuroscopie

Futuroscopie

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope lance des croisières inédites en novembre

CroisiEurope lance des croisières inédites en novembre
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias