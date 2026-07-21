Cunard va offrir un nouveau visage au Queen Victoria dès novembre 2026

« Nous sommes impatients de faire découvrir au public français le Queen Victoria dans sa nouvelle version. L'alliance du savoir-faire emblématique de Cunard, d'un navire entièrement rénové et d'itinéraires soigneusement élaborés à travers l'Europe font de cette expérience une référence pour des vacances en mer placées sous le signe de l'élégance et de l'évasion »

fera son apparition à bord.Déjà présent sur les Queen Anne et Queen Elizabeth, ce concept met l'accent sur une cuisine orientée bien-être, privilégiant les produits végétaux tout en proposant également desUne fois rénové, le paquebot, avant d'assurersouligne Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro, l’agent général de Cunard en France.