Cunard va offrir un nouveau visage au Queen Victoria dès novembre 2026

Cunard poursuit la modernisation de sa flotte.
Après un passage en cale sèche prévu du 17 octobre au 5 novembre 2026 aux chantiers Damen Shiprepair de Rotterdam, le Queen Victoria reprendra la mer avec des espaces entièrement revisités.
La compagnie annonce notamment un Grand Lobby redessiné, une Queens Room rénovée - lieu emblématique des Afternoon Tea, concerts et soirées de gala - ainsi qu'un réaménagement complet des Queens Grill Suites et Princess Grill Suites, avec un nouveau mobilier et des finitions plus contemporaines.
L'offre d'hébergement sera également renforcée avec huit nouvelles cabines Britannia, dont trois Britannia Deluxe Oceanview, une nouvelle catégorie dotée de larges baies vitrées offrant une vue panoramique sur l'océan.
Ces cabines sont commercialisées pour des départs à compter du 11 novembre 2026.
Après un passage en cale sèche prévu du 17 octobre au 5 novembre 2026 aux chantiers Damen Shiprepair de Rotterdam, le Queen Victoria reprendra la mer avec des espaces entièrement revisités.
La compagnie annonce notamment un Grand Lobby redessiné, une Queens Room rénovée - lieu emblématique des Afternoon Tea, concerts et soirées de gala - ainsi qu'un réaménagement complet des Queens Grill Suites et Princess Grill Suites, avec un nouveau mobilier et des finitions plus contemporaines.
L'offre d'hébergement sera également renforcée avec huit nouvelles cabines Britannia, dont trois Britannia Deluxe Oceanview, une nouvelle catégorie dotée de larges baies vitrées offrant une vue panoramique sur l'océan.
Ces cabines sont commercialisées pour des départs à compter du 11 novembre 2026.
Reprise des croisières le 7 novembre 2026
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Côté restauration, le Pavilion Wellness Café fera son apparition à bord.
Déjà présent sur les Queen Anne et Queen Elizabeth, ce concept met l'accent sur une cuisine orientée bien-être, privilégiant les produits végétaux tout en proposant également des viandes, poissons et produits laitiers issus de l'agriculture biologique.
Une fois rénové, le paquebot reprendra ses croisières dès le 7 novembre 2026, avant d'assurer sa programmation 2027 vers la Méditerranée, les fjords norvégiens, les Canaries et d'autres destinations européennes.
« Nous sommes impatients de faire découvrir au public français le Queen Victoria dans sa nouvelle version. L'alliance du savoir-faire emblématique de Cunard, d'un navire entièrement rénové et d'itinéraires soigneusement élaborés à travers l'Europe font de cette expérience une référence pour des vacances en mer placées sous le signe de l'élégance et de l'évasion » souligne Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro, l’agent général de Cunard en France.
Lire aussi : Cunard dévoile 110 itinéraires pour sa saison 2027-2028
Déjà présent sur les Queen Anne et Queen Elizabeth, ce concept met l'accent sur une cuisine orientée bien-être, privilégiant les produits végétaux tout en proposant également des viandes, poissons et produits laitiers issus de l'agriculture biologique.
Une fois rénové, le paquebot reprendra ses croisières dès le 7 novembre 2026, avant d'assurer sa programmation 2027 vers la Méditerranée, les fjords norvégiens, les Canaries et d'autres destinations européennes.
« Nous sommes impatients de faire découvrir au public français le Queen Victoria dans sa nouvelle version. L'alliance du savoir-faire emblématique de Cunard, d'un navire entièrement rénové et d'itinéraires soigneusement élaborés à travers l'Europe font de cette expérience une référence pour des vacances en mer placées sous le signe de l'élégance et de l'évasion » souligne Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro, l’agent général de Cunard en France.
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