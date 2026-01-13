Cunard lance sa vague de promotions "Wave" sur ses itinéraires emblématiques

Cette opération concerne b[notamment la célèbre traversée transatlantique Southampton–New York @Cunard
Cunard active sa campagne “Wave”. Pour toute réservation effectuée avant le 2 février 2026, les clients peuvent bénéficier soit de réductions tarifaires allant jusqu’à 40 %, soit de crédits à bord, dont le montant varie selon la durée de la croisière et la catégorie de cabine choisie.
Cette opération concerne notamment la célèbre traversée transatlantique Southampton–New York (ou inversement) à bord du Queen Mary 2, unique paquebot à assurer régulièrement la liaison entre l’Europe et les États-Unis, mais aussi des itinéraires très demandés
Des crédits à bord pour personnaliser le séjour
Parmi les exemples mis en avant par la compagnie : une croisière de 9 nuits dans les fjords norvégiens à bord de Queen Anne, au départ de Southampton le 5 juillet 2026, proposée à partir de 1 110 € par personne en cabine balcon, contre 1 590 euros habituellement ou encore une croisière de 9 nuits aux Caraïbes à bord de Queen Elizabeth, au départ de Miami le 17 novembre 2026, proposée avec un crédit à bord de 170 dollars par passager.
Les crédits à bord offerts dans le cadre de la campagne permettent aux passagers de personnaliser leur séjour : soins au spa, restauration de spécialités, excursions à terre, cocktails ou shopping à bord.
Une approche qui s’inscrit dans la promesse de Cunard, fondée sur un service "White Star" et une expérience résolument premium.
