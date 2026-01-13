TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Cunard lance sa vague de promotions "Wave" sur ses itinéraires emblématiques

Des remises et des crédits à bord


À l’approche de la haute saison de ventes, Cunard dévoile sa campagne promotionnelle “Wave”, valable sur de nombreux itinéraires emblématiques de la compagnie.


Rédigé par le Mercredi 14 Janvier 2026

Cette opération concerne b[notamment la célèbre traversée transatlantique Southampton–New York @Cunard
Cette opération concerne b[notamment la célèbre traversée transatlantique Southampton–New York @Cunard
Worldia
Cunard active sa campagne “Wave”. Pour toute réservation effectuée avant le 2 février 2026, les clients peuvent bénéficier soit de réductions tarifaires allant jusqu’à 40 %, soit de crédits à bord, dont le montant varie selon la durée de la croisière et la catégorie de cabine choisie.

Cette opération concerne notamment la célèbre traversée transatlantique Southampton–New York (ou inversement) à bord du Queen Mary 2, unique paquebot à assurer régulièrement la liaison entre l’Europe et les États-Unis, mais aussi des itinéraires très demandés

Des crédits à bord pour personnaliser le séjour

Autres articles
Parmi les exemples mis en avant par la compagnie : une croisière de 9 nuits dans les fjords norvégiens à bord de Queen Anne, au départ de Southampton le 5 juillet 2026, proposée à partir de 1 110 € par personne en cabine balcon, contre 1 590 euros habituellement ou encore une croisière de 9 nuits aux Caraïbes à bord de Queen Elizabeth, au départ de Miami le 17 novembre 2026, proposée avec un crédit à bord de 170 dollars par passager.

Les crédits à bord offerts dans le cadre de la campagne permettent aux passagers de personnaliser leur séjour : soins au spa, restauration de spécialités, excursions à terre, cocktails ou shopping à bord.

Une approche qui s’inscrit dans la promesse de Cunard, fondée sur un service "White Star" et une expérience résolument premium.

Lu 139 fois

Tags : croisieres, cunard
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 13 Janvier 2026 - 10:29 Hapag-Lloyd Cruises désormais représentée en France par Cruisepro

Mardi 13 Janvier 2026 - 10:24 Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas

Brand news CruiseMaG

Pourquoi la Norvège est LA destination pour 2026

Pourquoi la Norvège est LA destination pour 2026
La Norvège est un pays qui réconcilie le voyage avec l’essentiel : le temps retrouvé, les...
Dernière heure

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026

Oman Air annonce une liaison directe entre Mascate et Kigali

Cunard lance sa vague de promotions "Wave" sur ses itinéraires emblématiques

Kuoni France : Michel Quenot nommé Vice Président Développement

Carlton Fest 2026 : des expériences exclusives mêlant gastronomie, bien-être et création artistique

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

KUONI TUMLARE - Sales Manager – Japan Specialist - CDI - (St Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group
Partez en France

Partez en France

Vacances de Noël 2025 : la Haute-Savoie confirme son attractivité

Vacances de Noël 2025 : la Haute-Savoie confirme son attractivité
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation
Production

Production

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?
AirMaG

AirMaG

Oman Air annonce une liaison directe entre Mascate et Kigali

Oman Air annonce une liaison directe entre Mascate et Kigali
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Carlton Fest 2026 : des expériences exclusives mêlant gastronomie, bien-être et création artistique

Carlton Fest 2026 : des expériences exclusives mêlant gastronomie, bien-être et création artistique
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Cunard lance sa vague de promotions "Wave" sur ses itinéraires emblématiques

Cunard lance sa vague de promotions "Wave" sur ses itinéraires emblématiques
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias