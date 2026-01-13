Cunard lance sa vague de promotions "Wave" sur ses itinéraires emblématiques

Des remises et des crédits à bord

À l’approche de la haute saison de ventes, Cunard dévoile sa campagne promotionnelle “Wave”, valable sur de nombreux itinéraires emblématiques de la compagnie.



Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 14 Janvier 2026

Lu 139 fois