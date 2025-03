Cunard met le cap sur les Caraïbes pour séduire de nouveaux clients

vieille anglaise

Terre promise des croisières, les Caraïbes accueilleront un nouveau paquebot dès l’hiver prochain., la compagnie Cunard y positionnera le Queen Elizabeth, avec des itinérairesPour faire la différence dans un univers fortement concurrentiel, elle met en avant ses traditions, son ambiance raffinée et son image inégalée qui fait de la «» (elle fête ses 185 ans)Cunard peut aussi s’appuyer sur un navire de grande taille mais qui embarque, pour une atmosphère plus intimiste et un, comparé aux géants qui naviguent dans les mers chaudes.