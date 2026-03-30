Une traversée transatlantique Le Havre - New York à bord du Queen Mary 2 en juin 2027

Les prix comprennent le transfert de Paris au Havre, la croisière en pension complète ainsi que le vol retour New York-Paris - Photo : Cunard
Les amateurs de croisières mythiques auront rendez-vous le 25 juin 2027 au Havre.
Cunard annonce, en effet, une traversée transatlantique de sept nuits à bord du Queen Mary 2, avec une arrivée prévue à New York le 2 juillet.
La compagnie présente ce voyage comme une expérience à part, davantage tournée vers le temps long, le raffinement et l’art de vivre que vers l’enchaînement d’escales.
À bord, les passagers profiteront d’une semaine en mer dans l’univers feutré du paquebot amiral de Cunard, construit aux Chantiers de l'Atlantique, entre gastronomie, animations, détente et contemplation de l’Atlantique.
Cunard annonce, en effet, une traversée transatlantique de sept nuits à bord du Queen Mary 2, avec une arrivée prévue à New York le 2 juillet.
La compagnie présente ce voyage comme une expérience à part, davantage tournée vers le temps long, le raffinement et l’art de vivre que vers l’enchaînement d’escales.
À bord, les passagers profiteront d’une semaine en mer dans l’univers feutré du paquebot amiral de Cunard, construit aux Chantiers de l'Atlantique, entre gastronomie, animations, détente et contemplation de l’Atlantique.
Une offre rare pour le marché français
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Avec ce départ depuis Le Havre, Cunard met en avant une offre rare pour le marché français.
A noter : la présence d’une équipe francophone durant le voyage, ainsi qu’un cycle de conférences en français, en complément du programme d’animations internationales.
Côté tarifs, Cunard annonce des prix à partir de 3 210 euros par personne en cabine intérieure sur une base double, et 3 960 euros par personne en cabine extérieure avec balcon loggia.
Ces prix comprennent le transfert de Paris au Havre, la croisière en pension complète ainsi que le vol retour New York-Paris.
Lire aussi : Cunard dévoile 110 itinéraires pour sa saison 2027-2028
A noter : la présence d’une équipe francophone durant le voyage, ainsi qu’un cycle de conférences en français, en complément du programme d’animations internationales.
Côté tarifs, Cunard annonce des prix à partir de 3 210 euros par personne en cabine intérieure sur une base double, et 3 960 euros par personne en cabine extérieure avec balcon loggia.
Ces prix comprennent le transfert de Paris au Havre, la croisière en pension complète ainsi que le vol retour New York-Paris.
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