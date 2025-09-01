TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Caraïbes : Hugh Bonneville, conférencier à bord du Queen Elizabeth

De Downton Abbey aux Caraïbes


L’acteur britannique Hugh Bonneville, embarquera à bord du Queen Elizabeth pour une croisière de 12 nuits dans les Caraïbes orientales en novembre prochain. Dans le cadre du programme "Insights Speaker" de Cunard, il partagera avec les passagers anecdotes et coulisses de sa carrière.


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

Hugh Bonneville, embarquera à bord du Queen Elizabeth - Depositphotos @rixipix
Hugh Bonneville, embarquera à bord du Queen Elizabeth - Depositphotos @rixipix
La compagnie de croisières Cunard accueillera, en novembre prochain, l’acteur britannique Hugh Bonneville à bord du Queen Elizabeth pour une croisière de 12 nuits dans les Caraïbes orientales au départ de Miami.

Connu pour ses rôles dans Downton Abbey et la saga Paddington, l’acteur, nommé aux Emmy Awards, interviendra dans le cadre du programme « Insights Speaker » de la compagnie.

Les passagers pourront assister à une séance de questions réponses au cours de laquelle il partagera anecdotes et souvenirs de sa carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre.

La croisière, programmée du 27 novembre au 9 décembre 2025, fera escale à Antigua, Sainte-Lucie, la Barbade, Saint-Martin et Tortola.

Les tarifs débutent à partir de 1 690 € par personne en cabine Britannia avec balcon, base double.

Un navire récemment rénové

Récemment rénové, le Queen Elizabeth offre de nouveaux aménagements adaptés aux destinations ensoleillées, dont des espaces ombragés sur le pont arrière, ainsi que la modernisation de lieux emblématiques tels que le Commodore Club, la Queens Room, le Garden Lounge et le Pavilion.

Cette escale caribéenne marque également la première saison du navire dans la région, inaugurée le 16 octobre 2025.

Les itinéraires prévoient, entre autres, la découverte du centre historique de Bridgetown (Barbade), classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et des marchés colorés de Castries (Sainte-Lucie).

A lire aussi : Cunard : Michel Roux reviendra à bord du Queen Anne en 2026


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias