MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027

Le MSC Poesia accueillera notamment un MSC Yacht Club, deux restaurants de spécialités - Butcher’s Cut et Kaito Sushi Bar -, un All-Stars Sports Bar, un MSC Aurea Spa repensé et un MSC Gym équipé de la dernière génération d’appareils Technogym®.



Ces installations, inaugurées lors de la saison 2026, seront pleinement disponibles pour l’été 2027.



Avant le lancement de sa saison estivale, le MSC Poesia quittera Miami le 8 avril 2027 pour rejoindre Seattle lors d’une croisière de repositionnement de 18 nuits, incluant la traversée du canal de Panama. Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion de MSC Croisières sur le marché nord-américain, où la compagnie poursuit sa croissance.