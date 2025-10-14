TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027

Le MSC Poesia proposera des croisières hebdomadaires de 7 nuits au départ de Seattle


À partir du 26 avril 2027, MSC Croisières déploiera à nouveau le MSC Poesia pour une deuxième saison en Alaska. Le navire, récemment rénové, proposera des itinéraires de 7 nuits depuis Seattle, chaque lundi jusqu’en septembre 2027.


Rédigé par le Mercredi 15 Octobre 2025

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027 - Photo MSC Croisiere
MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027 - Photo MSC Croisiere
Pour sa saison 2027 en Alaska, le MSC Poesia proposera des escales à Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm, Juneau et Victoria (Canada).

Ces itinéraires permettront aux passagers de découvrir le patrimoine naturel et culturel de la région : observation de la faune, immersion dans les traditions autochtones et exploration de paysages glaciaires parmi les plus spectaculaires du continent.

Les excursions programmées incluront des dégustations de produits locaux, des sorties en mer pour l’observation des baleines et des randonnées en pleine nature.

Le MSC Poesia sera positionné en Alaska

Le MSC Poesia accueillera notamment un MSC Yacht Club, deux restaurants de spécialités - Butcher’s Cut et Kaito Sushi Bar -, un All-Stars Sports Bar, un MSC Aurea Spa repensé et un MSC Gym équipé de la dernière génération d’appareils Technogym®.

Ces installations, inaugurées lors de la saison 2026, seront pleinement disponibles pour l’été 2027.

Avant le lancement de sa saison estivale, le MSC Poesia quittera Miami le 8 avril 2027 pour rejoindre Seattle lors d’une croisière de repositionnement de 18 nuits, incluant la traversée du canal de Panama. Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion de MSC Croisières sur le marché nord-américain, où la compagnie poursuit sa croissance.

