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VI. Club Med : changement de têtes à la direction !

La saga Club Med


Montée en gamme, internationalisation, crise sanitaire, puis recomposition de la gouvernance : en une décennie, le Club Med a profondément redéfini son modèle. Retour sur dix années de transformation qui ont fait basculer la marque vers le haut de gamme. Retrouvez la Saga Club Med.


Rédigé par le Lundi 27 Avril 2026 à 12:30

Stéphane Maquaire a pris la tête du Club Med - Photo Club Med
Stéphane Maquaire a pris la tête du Club Med - Photo Club Med
IFTM
Le Club Med accélère son développement à l’international. L’Europe reste un socle, mais la croissance se joue désormais ailleurs : en Asie, en Amérique du Nord et sur des destinations long-courriers.

Cette stratégie s’appuie sur une clientèle de plus en plus internationale, notamment asiatique, et sur une logique d’implantation dans des zones à fort potentiel. De nouveaux resorts ouvrent ou sont rénovés, tandis que certains sites historiques sont fermés ou repositionnés.

La Pandémie de Covid-19 marque un coup d’arrêt net. Fermeture des resorts, chute de l’activité, incertitudes prolongées : le groupe traverse une période critique entre 2020 et 2021.

Le positionnement haut de gamme du Club Med lui permet de mieux résister que certains acteurs du tourisme de masse. Le panier moyen plus élevé et la clientèle internationale jouent un rôle amortisseur.

Dans le même temps, le groupe poursuit ses investissements.


Une reprise spectaculaire et des performances record

Dès la réouverture progressive des frontières en 2021, la demande repart fortement. Le Club Med bénéficie d’un effet de rattrapage, porté par une clientèle en quête d’expériences qualitatives et sécurisées.

La dynamique s’accélère en 2022, puis surtout en 2023 et 2024, avec des performances qualifiées de record. Le groupe enregistre une croissance continue de son volume d’affaires, avec une progression notable encore en 2024.

Alors que les résultats sont au plus haut, l’année 2025 marque un tournant inattendu. Henri Giscard d'Estaing figure emblématique du groupe, quitte ses fonctions après près de trois décennies à sa tête.

Il fait suite au départ de Michel Wolfovski, son bras droit peu de temps avant.

Son départ, dans un contexte de tensions avec l’actionnaire, ouvre une nouvelle page. [Stéphane Maquaire]url blank:https://www.tourmag.com/Stephane-Maquaire-nomme-president-directeur-general-du-Club-Med_a128024.html lui succède, avec pour mission de poursuivre la transformation et d’accompagner la prochaine phase de développement.

Ce changement s’accompagne d’une recomposition des équipes dirigeantes et d’une réorganisation des zones, notamment en Europe et sur les marchés internationaux.

A lire aussi : Club Med : la vague de départs se poursuit dans l’état-major

Aujourd’hui, le Club Med aborde une nouvelle étape de son histoire. Le groupe poursuit son expansion, avec de nouveaux projets à l’horizon 2026, notamment en Afrique du Sud et en Amérique du Nord.

Mais cette dynamique s’inscrit dans un environnement plus incertain : tensions géopolitiques, inflation, évolution des comportements touristiques. Autant de facteurs qui imposent au groupe de maintenir un équilibre entre croissance et maîtrise des coûts.

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Tags : club med, sagaclubmed
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