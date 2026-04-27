VI. Club Med : changement de têtes à la direction !

Le Club Med accélère son développement à l’international. L’Europe reste un socle, mais la croissance se joue désormais ailleurs : en Asie, en Amérique du Nord et sur des destinations long-courriers.



Cette stratégie s’appuie sur une clientèle de plus en plus internationale, notamment asiatique, et sur une logique d’implantation dans des zones à fort potentiel. De nouveaux resorts ouvrent ou sont rénovés, tandis que certains sites historiques sont fermés ou repositionnés.



La Pandémie de Covid-19 marque un coup d’arrêt net. Fermeture des resorts, chute de l’activité, incertitudes prolongées : le groupe traverse une période critique entre 2020 et 2021.



Le positionnement haut de gamme du Club Med lui permet de mieux résister que certains acteurs du tourisme de masse. Le panier moyen plus élevé et la clientèle internationale jouent un rôle amortisseur.



Dans le même temps, le groupe poursuit ses investissements.