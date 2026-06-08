Jeudi, la BCE devrait relever ses taux d'un quart de point, un geste quasi certain à 90%. Sauf que le contexte a changé vendredi : le PIB de la zone euro a été révisé à -0,2% au premier trimestre, sa première contraction depuis fin 2022, pendant que les créations d'emplois américaines explosaient les attentes.



L'euro a clôturé autour de 1,152, au plus bas depuis début avril. La BCE durcit donc sa politique au moment précis où la croissance européenne vacille.



Mais attention à ne pas surinterpréter ce chiffre négatif. La bascule en territoire négatif tient presque entièrement à l'Irlande, dont le PIB s'est effondré de 12% sur le trimestre en raison des distorsions comptables liées aux multinationales pharmaceutiques, sans lien avec l'économie réelle.



Hors Irlande, le tableau est très différent : l'Allemagne et l'Italie progressent de 0,3%, l'Espagne de 0,6%, seule la France recule légèrement. Ce n'est pas une récession, c'est une stagnation maquillée par un artefact statistique. Cette nuance change tout à la lecture du geste de la BCE.



L'inflation est remontée à 3,2% en mai, son plus haut depuis deux ans et demi. Mais elle est d'abord d'origine énergétique : les tensions au Moyen-Orient ont tendu le marché du pétrole, et l'Europe subit une facture importée sur laquelle elle n'a aucun levier. C'est là que réside le vrai dilemme, parce que la politique monétaire agit sur la demande, pas sur l'offre. Une hausse de taux ne fera ni reculer le prix du baril ni rouvrir le détroit d'Ormuz.



Les partisans de la prudence en tirent une conclusion logique : la facture énergétique pèse déjà sur les ménages, l'inflation devrait refluer d'elle-même. Les partisans du resserrement regardent ailleurs : l'inflation sous-jacente et les services accélèrent, ce qui suggère que les tensions débordent désormais l'énergie et pourraient gagner les salaires.



La hausse de jeudi serait avant tout une assurance contre ce scénario. La BCE n'a pas vraiment tranché entre ces deux lectures, et c'est précisément ce qui la conduit à avancer sur une ligne de crête.



Pour les entreprises exposées au change, le point essentiel est celui-ci : cette hausse de taux ne profite pas à l'euro.



La raison est simple. La Fed a cessé d'envisager de baisser ses taux, et le rapport emploi américain de mai, avec 172 000 créations de postes contre 85 000 attendues, a même conduit les marchés à anticiper une hausse outre-Atlantique d'ici la fin de l'année. Le différentiel de taux joue donc toujours en faveur du dollar, et une BCE qui monte d'un cran ne suffit pas à inverser cette dynamique.