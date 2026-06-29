Le Brent est tombé autour de 72 dollars vendredi, son plus bas niveau depuis fin février, après avoir perdu près de 10 % en une semaine. La réouverture progressive du détroit d'Ormuz fait disparaître la prime de risque liée au conflit et détend le marché pétrolier.



Pourtant, c'est précisément la hausse du pétrole qui avait conduit la Fed et la BCE à adopter un ton plus restrictif en juin. Le contexte a déjà changé, alors que les banques centrales viennent seulement d'ajuster leur politique.



En quelques jours, le marché pétrolier s'est retourné. Les exportations des pays du Golfe repartent progressivement, le trafic maritime se normalise et l'offre augmente, tandis que certains producteurs, comme l'Irak, réclament des quotas plus élevés au sein de l'OPEP.



Résultat : les prix du pétrole reculent nettement. Ce retournement intervient juste après les décisions des banques centrales. Le 11 juin, la BCE a relevé ses taux pour la première fois depuis 2023.



Le 17 juin, la Fed a maintenu ses taux mais a laissé entendre qu'un nouveau relèvement restait possible. Dans les deux cas, ces choix étaient largement motivés par une inflation alimentée par la flambée des prix de l'énergie. Or ce moteur inflationniste s'affaiblit désormais plus vite qu'attendu.



Les projections de la BCE reposaient déjà sur une baisse progressive du pétrole pour ramener l'inflation vers 2 % d'ici 2028. Cette baisse est finalement plus rapide que prévu, ce qui donne le sentiment que les hausses de taux de juin ont été décidées au moment où le choc pétrolier commençait déjà à se résorber.



Il reste toutefois des raisons de rester prudent. Les effets de la baisse du pétrole ne se refléteront dans les chiffres de l'inflation qu'avec un certain décalage. Par ailleurs, la hausse des prix ne provient pas uniquement de l'énergie : les services et les salaires continuent d'entretenir une inflation sous-jacente relativement élevée. Enfin, la situation géopolitique demeure fragile. Un nouvel incident dans la région pourrait rapidement faire remonter les cours du brut et raviver la prime de risque.



Ce reflux des prix du pétrole constitue néanmoins un changement important. Il réduit la principale source de tensions inflationnistes de 2026 et rend moins probable un nouveau durcissement monétaire. Les banques centrales ont raison de rester vigilantes, mais les marchés anticipent désormais davantage un retour progressif de la désinflation qu'une nouvelle hausse des taux, à condition que le détroit d'Ormuz reste ouvert.