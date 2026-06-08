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Marseille : La Méridionale transforme l'un de ses ferries en podium de mode

Un défilé sur le pont du Girolata


Le 14 juin prochain, le ferry Girolata de La Méridionale accueillera un défilé de mode organisé par l'école Condé Marseille. Une initiative originale qui associe transport maritime, création artistique et valorisation du port de Marseille.


Rédigé par le Mardi 9 Juin 2026 à 15:10

Le ferry Girolata servira exceptionnellement de podium pour cette quatrième édition du défilé de l'école Condé Marseille. Photo: La Méridionale
Le ferry Girolata servira exceptionnellement de podium pour cette quatrième édition du défilé de l'école Condé Marseille. Photo: La Méridionale
Dream Yacht
Le port de Marseille servira de décor à un événement inédit le 14 juin.

Le Girolata, l'un des navires de La Méridionale habituellement exploité sur les liaisons avec la Corse, sera exceptionnellement transformé en podium pour accueillir le défilé annuel de l'école Condé Marseille.

Selon les informations publiées par La Provence et Made in Marseille, le public pourra assister à une présentation de collections directement sur le pont du ferry amarré dans le port.

Cette opération s'inscrit dans la quatrième édition du défilé organisé par l'établissement d'enseignement supérieur spécialisé notamment dans les métiers de la mode, du design et de la création.

Après avoir investi d'autres sites marseillais lors des précédentes éditions comme le Musée Borély en 2024 ou le Musée d'art contemporain de Marseille en 2026.

Une vitrine pour les jeunes créateurs

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Selon Made in Marseille, une trentaine d'étudiants des formations mode participeront à l'événement. Au total, près de 90 silhouettes seront présentées au public. Les créations explorent différents univers et techniques, avec des inspirations puisées pour certaines dans l'identité méditerranéenne et l'environnement urbain marseillais.

L'événement est organisé avec le soutien de La Méridionale, qui met son navire à disposition pour cette quatrième édition. L'accès au défilé est ouvert au public sur inscription.

A lire aussi : JuL s’associe à La Méridionale pour un événement inédit

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Tags : la meridionale
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