Marseille : La Méridionale transforme l'un de ses ferries en podium de mode

Selon, une trentaine d'étudiants des formations mode participeront à l'événement. Au total, près deseront présentées au public. Les créations explorent, avec des inspirations puisées pour certaines dans l'identité méditerranéenne et l'environnement urbain marseillais.L'événement est organisé avec le soutien de, qui met son navire à disposition pour cette quatrième édition. L'accès au défilé est ouvert au public sur inscription.