Label Palace : « L’enjeu est de faire venir la clientèle ultra-luxe en France »

TourMaG - Parmi les nouveaux promus, on trouve des concepts très parisiens comme le Cheval Blanc ou le Bulgari, mais aussi le Martinez à Cannes ou le Royal Champagne. Quels standards d'excellence ont permis à ces établissements si différents d'obtenir cette distinction ?



Laurent Delporte : Cela met en lumière la nature même du label officiel « Palace de France ». Aujourd'hui, cette distinction valide un niveau d’excellence globale et une offre de services irréprochable, plutôt qu'un style architectural figé. C'est devenu un label de destination qui sert avant tout de bannière collective pour promouvoir l'hôtellerie française d'exception à l'étranger et attirer la clientèle internationale.



Il est évident qu'il est difficile de comparer sur le papier un monument historique comme l’hôtel Le Meurice, fort de ses 190 ans d'existence, avec le Cheval Blanc qui a ouvert ses portes récemment, en 2021. De la même manière, le Bulgari propose un concept contemporain très différent des standards du passé.



L'autre grande divergence réside dans la taille des structures. Le Martinez à Cannes est une véritable exception avec ses plus de 400 chambres. Pour maintenir l'exclusivité et le niveau d'exigence requis dans un tel volume, l'établissement doit mobiliser entre 800 et 1 100 collaborateurs. On voit donc que le label regroupe une grande variété de modèles.



Ce qui les unit et leur permet d'obtenir la plaque officielle à l'entrée, ce ne sont pas leurs points communs structurels, mais leur capacité commune à proposer des équipes d'élite, une attention obsessionnelle aux détails et une offre de service au sommet du marché mondial.



TourMaG - En parallèle, quatre hôtels ont perdu leur distinction. C’est un phénomène assez rare. Qu’est-ce qui explique concrètement, que de telles institutions perdent aujourd'hui ce titre ?



Laurent Delporte : Le retrait de la distinction est en effet un phénomène rare, mais il est essentiel car il garantit la valeur du label. Le titre de Palace de France incarne la perfection, l'exclusivité et l'unique ; il ne peut donc pas tolérer le moindre relâchement.



Concrètement, la perte de ce titre s'explique par un déficit d'investissements réguliers. L'excellence est une course de fond qui exige de réinjecter constamment des millions d'euros. Lorsqu'un établissement ne rénove pas ses chambres ou ne modernise pas son spa pour l'aligner sur les meilleurs standards mondiaux, le client international s'en aperçoit immédiatement.



Cela ne signifie pas que le service y est devenu exécrable. Si l'on prend l'exemple de l'Hôtel du Palais à Biarritz, il demeure sans conteste le plus bel hôtel de la ville et conserve son aura mythique. Si vous recherchez une expérience historique de grand luxe et que vous en avez les moyens, vous continuerez d'y séjourner. Cependant, pour afficher le label officiel, l'établissement doit impérativement mettre à niveau ses infrastructures.



Ces sanctions sont une excellente chose pour les Palaces historiques qui jouent le jeu et investissent massivement. Il serait injuste que des établissements soient tirés vers le haut par le label sans faire les efforts financiers nécessaires pour maintenir leur produit à la pointe. Retirer la distinction à ceux qui ne suivent plus le rythme apporte une vraie cohérence au label, maintient la pression sur l'ensemble du secteur et pousse tout le monde vers l'excellence.