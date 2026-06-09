Collecte des données des voyageurs : Bruxelles ouvre une procédure contre l’Espagne

Cette décision marque une étape importante pour plusieurs organisations professionnelles du tourisme européen. Dans un communiqué commun, ECTAA, ETOA, HOTREC, EFCO&HPA et RuralTour rappellent avoir multiplié depuis 2024 les démarches auprès des autorités espagnoles et européennes afin d’alerter sur les conséquences du dispositif.



Selon ces organisations, le décret a créé une forte insécurité juridique pour les entreprises touristiques tout en générant des charges administratives importantes pour les agences de voyages, les hébergeurs et les autres acteurs du secteur.



Elles estiment également que certaines obligations de collecte pourraient contrevenir aux principes européens de nécessité et de proportionnalité en matière de traitement des données personnelles.



Les représentants du secteur précisent toutefois qu’ils soutiennent pleinement les mesures destinées à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Ils considèrent néanmoins que les objectifs de sécurité doivent être conciliés avec le respect des droits fondamentaux et des règles européennes de protection des données.



L’ouverture de cette procédure d’infraction pourrait désormais conduire à une révision du dispositif espagnol.