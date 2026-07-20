ITINEREA GROUP dévoile son catalogue groupes 2027

Les nouveautés sont facilement identifiables dans l’index grâce au pictogramme « N ». Douze nouveaux programmes concernent l’Espagne et l’Andorre, tandis que quinze sont consacrés au Portugal, à Madère et aux Açores.



En Espagne, la programmation 2027 développe notamment les voyages actifs et les itinéraires de grande découverte avec la Randonnée en Andalousie, la Grande Balade sur la Côte, le Grand Tour d’Espagne ou le Grand Tour de Ténérife.



De nouveaux produits sont également proposés à Minorque, à Lloret de Mar, en Aragon et en Andorre, ainsi que des séjours hivernaux à Torremolinos et à Ténérife.



Au Portugal, plusieurs nouveautés mettent en avant le patrimoine et les grands paysages du pays : Randonnée entre le Minho et le Douro, Portugal authentique, La Route des Merveilles, Le Pays des Navigateurs, Les Joyaux du Portugal ou encore Portugal Autrement.



Les archipels sont particulièrement bien représentés avec les programmes Madère Nature & Randonnée, Au cœur de Madère, Madère entre ciel et mer, Randonnées aux Açores et Açores, l’archipel nature.



Ces nouveautés viennent compléter les produits déjà appréciés des partenaires et leur permettent d’introduire progressivement de nouvelles destinations ou thématiques dans leurs programmations.