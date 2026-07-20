ITINEREA GROUP dévoile son catalogue groupes 2027

Un catalogue qui accompagne la nouvelle identité du groupe
Depuis le 1er juin 2026, CALAFELL EVASION et PROMENADE sont réunies sous une identité commune : ITINEREA GROUP.
Le catalogue 2027 est la première édition à refléter pleinement cette évolution. Il associe l’expérience acquise au fil des années en Espagne et au Portugal à une offre désormais plus claire, plus homogène et plus facilement identifiable.
Les professionnels peuvent y retrouver aussi bien des circuits incontournables que des itinéraires plus originaux. Le catalogue peut ainsi être utilisé pour sélectionner un programme prêt à commercialiser, préparer une brochure ou construire un voyage adapté à une demande particulière.
Une programmation complète dans toute la péninsule Ibérique
En Espagne, l’offre couvre notamment l’Andalousie, la Catalogne, Barcelone, Madrid, la Castille, la Costa Brava, la Costa Dorada, la Costa Blanca, la Costa del Azahar, la Cantabrie, le Pays basque et le nord du pays.
Les Baléares et les Canaries complètent cette programmation avec des séjours balnéaires, des circuits de découverte, des randonnées et des possibilités de départ hors saison. L’Andorre est également présente à travers des produits de montagne, des séjours hivernaux et des programmes actifs.
Au Portugal, les voyageurs peuvent découvrir Lisbonne, Porto, le centre du pays, l’Alentejo, l’Algarve, le Minho ou encore la vallée du Douro. Madère et les Açores occupent également une place importante grâce à des itinéraires axés sur les paysages, la randonnée et la nature.
Cette diversité permet aux professionnels de confier plusieurs projets à un même interlocuteur, qu’il s’agisse d’un grand circuit culturel, d’un séjour en étoile, d’une découverte insulaire ou d’un programme thématique.
Les Baléares et les Canaries complètent cette programmation avec des séjours balnéaires, des circuits de découverte, des randonnées et des possibilités de départ hors saison. L’Andorre est également présente à travers des produits de montagne, des séjours hivernaux et des programmes actifs.
Au Portugal, les voyageurs peuvent découvrir Lisbonne, Porto, le centre du pays, l’Alentejo, l’Algarve, le Minho ou encore la vallée du Douro. Madère et les Açores occupent également une place importante grâce à des itinéraires axés sur les paysages, la randonnée et la nature.
Cette diversité permet aux professionnels de confier plusieurs projets à un même interlocuteur, qu’il s’agisse d’un grand circuit culturel, d’un séjour en étoile, d’une découverte insulaire ou d’un programme thématique.
27 nouveautés pour renouveler les brochures
Les nouveautés sont facilement identifiables dans l’index grâce au pictogramme « N ». Douze nouveaux programmes concernent l’Espagne et l’Andorre, tandis que quinze sont consacrés au Portugal, à Madère et aux Açores.
En Espagne, la programmation 2027 développe notamment les voyages actifs et les itinéraires de grande découverte avec la Randonnée en Andalousie, la Grande Balade sur la Côte, le Grand Tour d’Espagne ou le Grand Tour de Ténérife.
De nouveaux produits sont également proposés à Minorque, à Lloret de Mar, en Aragon et en Andorre, ainsi que des séjours hivernaux à Torremolinos et à Ténérife.
Au Portugal, plusieurs nouveautés mettent en avant le patrimoine et les grands paysages du pays : Randonnée entre le Minho et le Douro, Portugal authentique, La Route des Merveilles, Le Pays des Navigateurs, Les Joyaux du Portugal ou encore Portugal Autrement.
Les archipels sont particulièrement bien représentés avec les programmes Madère Nature & Randonnée, Au cœur de Madère, Madère entre ciel et mer, Randonnées aux Açores et Açores, l’archipel nature.
Ces nouveautés viennent compléter les produits déjà appréciés des partenaires et leur permettent d’introduire progressivement de nouvelles destinations ou thématiques dans leurs programmations.
En Espagne, la programmation 2027 développe notamment les voyages actifs et les itinéraires de grande découverte avec la Randonnée en Andalousie, la Grande Balade sur la Côte, le Grand Tour d’Espagne ou le Grand Tour de Ténérife.
De nouveaux produits sont également proposés à Minorque, à Lloret de Mar, en Aragon et en Andorre, ainsi que des séjours hivernaux à Torremolinos et à Ténérife.
Au Portugal, plusieurs nouveautés mettent en avant le patrimoine et les grands paysages du pays : Randonnée entre le Minho et le Douro, Portugal authentique, La Route des Merveilles, Le Pays des Navigateurs, Les Joyaux du Portugal ou encore Portugal Autrement.
Les archipels sont particulièrement bien représentés avec les programmes Madère Nature & Randonnée, Au cœur de Madère, Madère entre ciel et mer, Randonnées aux Açores et Açores, l’archipel nature.
Ces nouveautés viennent compléter les produits déjà appréciés des partenaires et leur permettent d’introduire progressivement de nouvelles destinations ou thématiques dans leurs programmations.
Un outil conçu pour les professionnels du tourisme
Le catalogue groupes 2027 a été pensé comme un véritable support commercial B2B. Il permet de sélectionner un voyage selon la destination, la durée, la saison, le budget ou le profil des participants.
Chaque programme peut également servir de base à la création d’un projet personnalisé. Hébergements, transport, restauration, excursions, visites guidées, activités et assistance sur place peuvent être adaptés aux attentes du groupe.
Les équipes d’ITINEREA GROUP accompagnent les professionnels dans le choix de la destination, l’organisation des étapes et la sélection des prestations. Cette connaissance du terrain s’appuie sur un réseau de partenaires locaux en Espagne, au Portugal, en Andorre et dans les archipels.
La présence renforcée du groupe à Madère et aux Açores, notamment grâce à une collaboration locale à Funchal, permet également d’apporter un accompagnement plus précis sur ces destinations en plein développement.
Chaque programme peut également servir de base à la création d’un projet personnalisé. Hébergements, transport, restauration, excursions, visites guidées, activités et assistance sur place peuvent être adaptés aux attentes du groupe.
Les équipes d’ITINEREA GROUP accompagnent les professionnels dans le choix de la destination, l’organisation des étapes et la sélection des prestations. Cette connaissance du terrain s’appuie sur un réseau de partenaires locaux en Espagne, au Portugal, en Andorre et dans les archipels.
La présence renforcée du groupe à Madère et aux Açores, notamment grâce à une collaboration locale à Funchal, permet également d’apporter un accompagnement plus précis sur ces destinations en plein développement.
Une nouvelle édition tournée vers l’avenir
Avec plus de 100 produits et 27 nouveautés, le catalogue groupes 2027 combine destinations incontournables, expériences thématiques et voyages hors saison dans un seul support.
Il illustre l’ambition d’ITINEREA GROUP de devenir un partenaire de référence pour la conception et l’organisation de voyages de groupes dans la péninsule Ibérique et ses archipels, tout en conservant un service proche, réactif et personnalisé.
Le catalogue 2027 est disponible auprès des équipes d’ITINEREA GROUP. Les professionnels peuvent les contacter pour recevoir cette nouvelle édition, obtenir des renseignements sur un programme ou construire un voyage de groupe sur mesure.
Il illustre l’ambition d’ITINEREA GROUP de devenir un partenaire de référence pour la conception et l’organisation de voyages de groupes dans la péninsule Ibérique et ses archipels, tout en conservant un service proche, réactif et personnalisé.
Le catalogue 2027 est disponible auprès des équipes d’ITINEREA GROUP. Les professionnels peuvent les contacter pour recevoir cette nouvelle édition, obtenir des renseignements sur un programme ou construire un voyage de groupe sur mesure.
Parce qu’un voyage réussi, c’est avant tout celui dont on se souvient longtemps !
Jerome Pouil
info@itinereagroup.com
(+34) 977 37 30 15
www.itinereagroup.com
>> ITINEREA GROUP dans l'Annuaire DESTIMAG
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