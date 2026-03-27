Tour-opérateurs : après un hiver solide, la guerre au Moyen-Orient assombrit l’été

C'est globalement le côté Ouest qui fonctionne, mis à part les USA. Avec cette crise ce sont aussi les vols point à point qui vont tirer leur épingle du jeu."

"Nous allons nous préparer pour les mois d'avril et mai. Nous espérons rattraper la baisse de prises de commandes de ces dernières semaines. Nous espérons un phénomène de revenge travel. Je pense que nous allons perdre l'avance que nous avons sur l'été, et nous devrions être en recul fin mars

"Tous les marchés en Europe ont des prises de commande en retrait. Les tour-opérateurs français ne se feront pas piquer les places

"le prix à la pompe impacte le pouvoir d'achat des Français et il y a un travail à faire sur l'attractivité de la France, car l'Espagne et l'Italie tirent aussi leur épingle du jeu."

"l'ambiance globale qui règne n'est pas propice au voyage. Nous regardons de près la courbe du pétrole, le coût des voyages va augmenter et il risque d'y avoir des arbitrage."

Et cette belle dynamique semblait devoir se prolonger sur l’été.Pour rappel, les chiffres dévoilés ont été arrêtés au 28 février 2026, soit le jour même du déclenchement de la guerre en Iran.À cette date, les revenus affichaient une hausse de +5,4% et le trafic progressait de 4,1%. Parmi les zones plébiscitées par les clients des tour-opérateurs membres du SETO figurait notamment le Moyen-Orient.Les destinations de la région enregistraient une croissance globale de +28,5% en trafic.Mais depuis le début du conflit, la tendance s’est brutalement inversée. Les réservations reculent, non seulement dans la zone concernée, mais aussi sur l’ensemble des marchés.La baisse atteint environ -15% lors de la première semaine de mars, puis -25% lors de la deuxième.La dégringolade semble même s’accentuer, tandis que l’attentisme s’installe chez les Français. L’impact se concentre logiquement sur les neuf pays directement concernés, avec un effet domino sur la Turquie et l’Égypte.Quelques destinations parviennent toutefois à tirer leur épingle du jeu. Des valeurs refuges émergent : la France, les Outre-mer, le Canada, le Cap-Vert ou encore l’Europe du Sud. "précise Patrice Caradec, Président du SETO, lors d'une conférence de presse organisée en marge du SETO." ajoute-t-il.Cette baisse des réservations enregistrée ses 3 dernières semaines impacte l'ensemble des marchés européen." estime le Président du SETO.Concernant le marché français, Alexis Gardy, Président de Belambra a également quelques craintes. Si l'hexagone pourrait apparaitre comme une destination refuge, il rappelle queComme le résume Achraf Fayda, Directeur Général de l'ONMT présent au Forum du SETO :