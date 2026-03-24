Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance

Nous traitons les dossiers à J-7, donc ceux à venir, pour leur trouver des solutions. Après, nous savons aussi que certains sont pliés à l'avance.



Un vol sur deux entre l'Asie et l'Europe passe par les hubs du Golfe, donc nous avons des annulations. Il n'y aura, sauf miracle, rien pour les vacances d'avril, d'autant que les réservations de dernière minute ne sont pas terribles.



La situation est très volatile. Hier, Donald Trump a dit négocier avec l'Iran, et immédiatement les cours du baril ont chuté. L’industrie pourra-t-elle rattraper son retard ? Ce sera compliqué,

N'oublions pas que l'année passée, mai et surtout juin n'ont pas été bons du tout, donc nous pouvons encore compenser. Si nous avons deux mois de baisse, ce ne sera plus compensable,

Nous sommes alignés avec le marché, avec une baisse de l'ordre de -15 % au global, mais qui tourne autour de -30 % maintenant. Pour l'instant, nous ne faisons rien de "spectaculaire" ni de différent de nos confrères.



Classiquement, nous réorientons les budgets marketing, nous coupons les embauches et les déplacements inutiles, puis nous espérons encore un rebond,

Pour cela, les équipes de Voyamar proposent des reports à d'autres dates, comme pour la Jordanie, et travaillent sur des solutions de repli au niveau de l'aérien, notamment avec des compagnies chinoises et asiatiques pour se rendre au Japon, par exemple.L'enjeu est le même pour l'un de ses concurrents." présume Erwan Corre, le cofondateur de Worldia.Un tour-opérateur qui essaye de décrypter les tendances, pour donner des conseils aux agents de voyages, comme les destinations tendances et celles qui ont valeur de refuge." estime Aurélien Aufort.Le son de cloche est le même pour le patron du groupe Altaï.Même s'il est venu le temps d'être proactif et de se préparer à une crise un peu plus longue que ne l'espère Donald Trump, du moins dans ses conséquences sur l'industrie.' nous explique Yann Wulser.Le mot pour résumer la situation actuelle est l'attentisme. Pas celui des équipes, mais celui des clients.Bien sûr, certains réservent et, par chance, l'activité n'est pas à zéro, contrairement au Covid, mais une partie du marché préfère attendre de voir la tournure que va prendre le conflit et ses incidences économiques.