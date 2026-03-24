Erwan Corre (Worldia) appelle la profession à faire de la crise un argument marketing

D'autant plus que, cette fois-ci, il a fallu faire sans l'aide de l'État.



Les voyageurs bloqués n'ont pas bénéficié des vols affrétés par le gouvernement français. D'une part, ils étaient rares au Moyen-Orient et inexistants en Asie. D'autre part, ils étaient payants.



" Alors que nos clients étaient coincés, des vols affrétés ont été mis en place par différents confrères, le tout à leur charge. Le niveau de service est juste incroyable : nous pouvons être fiers, et le marteler.



Les tour-opérateurs se sont occupés de deux fois plus de Français que le Quai d'Orsay : à peu près 5 000 personnes, contre un peu plus de 2 500 pour le gouvernement.



Nous pourrions, en cas de crise, donner des conseils logistiques au Quai d'Orsay ou aux équipes du président de la République. Nous serions ravis de les aider à rapatrier des gens ", en sourit Erwan Corre.



Il fallait compter autour de 680 euros par personne pour quitter Dubaï sur un vol affrété par la France, et 350 euros pour quitter Israël via l’Égypte.



Des montants qui ne couvriraient pas le coût des affrètements et qui seraient, selon le ministère des Affaires étrangères, équivalents à ceux pratiqués par nos homologues européens.



Pendant ce temps, les tour-opérateurs ont pris en charge, au minimum, trois nuits d'hôtel pour ceux qui sont restés bloqués sur place, puis ont négocié des tarifs avec les hôteliers pour ne pas faire flamber la facture des voyageurs. Ils ont aussi déboursé entre 1 300 et 1 500 euros pour évacuer ces personnes.



Le tout sans demander un euro.



" Les gens ne comprennent pas bien cette chaîne de valeur, de l'agence de voyages au tour-opérateur, en passant par les prestataires.



C'est un peu flou pour eux. Ils ne réalisent pas à quel point on crée de la valeur pour le consommateur final.



Nous avons une opportunité, alors que nous sommes au creux de la vague, avec des baisses d'activité à deux chiffres, de faire valoir cette proposition de valeur.



Cette directive du voyage à forfait est très contraignante, mais elle est aussi un puissant message marketing. Et nous devons communiquer collectivement, toute la profession, dans ce sens ", affirme Erwan Corre.