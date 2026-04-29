Tour-opérateurs : vers une guerre des prix pour sauver l'été ? [ABO]

Et de l’aveu de ses confrères, il existe de bonnes opportunités, même dans l’aérien, alors que le kérosène a pris 105 % en une année seulement.



" Nous essayons de booster les ventes en travaillant sur nos offres sur l’Amérique du Nord, en investissant dans l’IA, en augmentant sensiblement notre offre sur la destination France, etc.



Nous communiquons sur nos petits prix, car les gens associent toujours le sur-mesure à des tarifs plus élevés, alors qu’il existe de très bons deals en Grèce, en Italie ou en Espagne.



L'aérien reste, contrairement à ce que l’on pense, accessible, même en plein mois de juillet. Si je regarde les billets pour Rome en pleine haute saison, il est possible de trouver des aller-retour autour de 200 euros, même avec Air France, ou 700 euros pour aller à New York ", recontextualise Erwan Corre.



Nous sommes là aussi assez éloignés de la peur d’une flambée des tarifs pratiqués par les compagnies.



N’oublions pas qu’elles agissent aussi en fonction de la demande. Si celle-ci dévisse, alors les prix baissent et des opportunités sont à saisir pour les clients.



" Je n'ai jamais vus des prix aussi bas depuis des dizaines d’années, pour des billets d'avion pour aller en Italie, Grèce ou Espagne, malgré les surcharges carburant. Parce que les avions ne sont pas pleins.



Il faut arrêter de penser que les prix ont tellement augmenté que les gens ne peuvent plus partir.



Les prix n’ont jamais été aussi bas qu’actuellement. Malgré tout, et tant que le détroit d’Ormuz sera fermé, nous attendons une avant-saison très compliquée, mais l’été est encore jouable ", explique Patrice Caradec.



Et ces petits prix pourraient bien faire des heureux du côté des voyageurs, mais aussi des tour-opérateurs, qui se sont tous armés pour tirer leurs tarifs vers le bas afin de relancer la demande.



Selatt Erdogan anticipe, lui, un été marqué par ce qui pourrait ressembler à une guerre des prix.



" Comme nous avons beaucoup de stocks, les ventes de dernière minute ont bien fonctionné, mais à quel prix ? Nous avons des tarifs que l’on pourrait presque qualifier de promos AGV.



Nous n’avons pas d’autre alternative que de casser les prix.



Nous anticipons un été marqué par beaucoup de dernières minutes, car tout le monde est en retard, même les spécialistes de la France.



Oui, il est possible que nous assistions à une guerre des prix, sauf que cela n’est possible que pour les tour-opérateurs qui s’engagent comme nous, car ils ont du stock, " conclut le directeur commercial de Mondial Tourisme.



Après un été 2025 marqué par de faibles marges, à cause d’un carnet de commandes bien bas, la prochaine saison estivale pourrait reprendre le même chemin... sauf si Donald Trump rouvre, par une pirouette dont lui seul a le secret, le détroit d’Ormuz.