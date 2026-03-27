Leadership, crise, entreprise : les leçons de Carlos Ghosn au Forum du SETO

Il délivre un message plutôt optimiste aux professionnels présents dans la salle : « dans le secteur du tourisme, une certitude demeure : la crise n’effacera pas le désir de voyager. Sur le fond, la demande existe et continuera de croître.



Rechercher des certitudes permet de faire face à la crise, de tenir bon et de se préparer au moment où la réalité changera. Dans votre secteur, je n’ai absolument aucun doute : le voyage, la découverte et l’expérience deviennent des objectifs essentiels pour les individus. »



Sur ce point, il élargit son analyse à la situation géopolitique actuelle. Selon lui, « l’Iran et les États-Unis veulent que ça se termine vite », mais les logiques divergent profondément. « Israël, c’est différent. L’obsession de Netanyahu, c’est l’Iran. L’Iran a inscrit dans sa constitution la destruction de l’État d’Israël. Ils ne voudront pas s’arrêter tant que le régime iranien ne se sera pas écroulé. ».



Il évoque ainsi des agendas contradictoires : « la guerre s’arrêtera assez vite entre l’Iran et les États-Unis, avec des concessions des deux côtés. Mais Israël ne lâchera pas. S’ils ne peuvent pas obtenir un changement de régime, ils continueront à affaiblir leurs adversaires, notamment via le Liban et le Hezbollah ».



Il ajoute : « l’une des conditions pour que cette région se calme, c’est un changement substantiel des conditions du régime iranien. Cela pourrait entraîner de nouveaux accords de paix entre Israël et plusieurs pays arabes ». Une évolution qui permettrait aux pays du Golfe de « se concentrer sur le développement économique et social plutôt que sur les dépenses militaires ».



Malgré les tensions, il se veut mesuré : « est-ce que je suis positif pour la région ? Oui. Mais ce n’est pas pour demain ».