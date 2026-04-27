Luxury Hotelschool lance une rentrée décalée pour son MBA en hôtellerie de luxe

Grande nouveauté de cette rentrée décalée, la prépa de deux mois, programmée de mi-octobre à mi-décembre 2026, se positionne comme une passerelle pour les candidats non issus du secteur.



Cette immersion intensive aborde les fondamentaux de l’hôtellerie de luxe : compréhension du marché mondial, organisation des groupes hôteliers, codes du luxe, arts de la table ou encore rencontres avec des professionnels. L’objectif est de permettre aux étudiants d’acquérir rapidement les bases nécessaires et d’adopter les codes propres à l’hospitalité haut de gamme.



Le dispositif entend ainsi sécuriser les parcours et faciliter les transitions vers un secteur en constante évolution, marqué par de nouvelles attentes clients et des enjeux de fidélisation des talents.



En forte croissance ces dernières années, la Luxury Hotelschool est passée de 130 à plus de 300 étudiants. L’établissement revendique toutefois un modèle à taille humaine, avec un plafond volontaire fixé entre 400 et 450 étudiants, afin de garantir un accompagnement individualisé.