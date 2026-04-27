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Luxury Hotelschool lance une rentrée décalée pour son MBA en hôtellerie de luxe

Un nouveau dispositif pour attirer les profils en réorientation


La Luxury Hotelschool ouvre les inscriptions pour une rentrée décalée de son MBA en hôtellerie de luxe prévue en janvier 2027. Pour accompagner les profils en réorientation, l’établissement lance également une prépa intensive de deux mois destinée à faciliter l’intégration de candidats issus d’autres secteurs.


Rédigé par le Mardi 28 Avril 2026 à 16:33

La Luxury Hotelschool ouvre les inscriptions pour une rentrée décalée de son MBA - Crédits : Luxury Hotelschool
La Luxury Hotelschool ouvre les inscriptions pour une rentrée décalée de son MBA - Crédits : Luxury Hotelschool
IFTM
La Luxury Hotelschool annonce l’ouverture des inscriptions pour une rentrée décalée en janvier 2027 de son MBA "Stratégie de développement commercial, marketing et financier en hôtellerie de luxe".

Une initiative qui s’accompagne d’une nouveauté : une classe préparatoire de deux mois destinée aux candidats en réorientation.

Pensée comme une alternative à la rentrée traditionnelle de septembre, cette session de janvier vise à offrir davantage de flexibilité aux étudiants souhaitant intégrer rapidement une formation sans attendre un nouveau cycle académique.

L’école cible notamment les profils issus d’autres secteurs, désireux de rejoindre un univers exigeant et international où le savoir-faire français reste une référence.

Une formation alignée sur les standards des grandes écoles

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Reconnu au niveau RNCP 7, le MBA de la Luxury Hotelschool s’inscrit dans les standards des grandes écoles de commerce.

Le programme, étalé sur deux ans, permet aux étudiants d’acquérir des compétences en stratégie, marketing des services, gestion financière ou encore management interculturel.

Le cursus inclut deux stages de cinq mois au sein d’un réseau de plus de 300 établissements partenaires, palaces, hôtels cinq étoiles et resorts internationaux.

L’enseignement repose largement sur l’intervention de professionnels en activité (près de 95 % des intervenants), parmi lesquels des directeurs généraux, responsables marketing ou financiers.

Objectif affiché : former les futurs cadres dirigeants de l’hôtellerie haut de gamme, capables d’évoluer vers des fonctions de direction commerciale, marketing, financière, voire générale.

Une prépa de deux mois pour faciliter les reconversions

Grande nouveauté de cette rentrée décalée, la prépa de deux mois, programmée de mi-octobre à mi-décembre 2026, se positionne comme une passerelle pour les candidats non issus du secteur.

Cette immersion intensive aborde les fondamentaux de l’hôtellerie de luxe : compréhension du marché mondial, organisation des groupes hôteliers, codes du luxe, arts de la table ou encore rencontres avec des professionnels. L’objectif est de permettre aux étudiants d’acquérir rapidement les bases nécessaires et d’adopter les codes propres à l’hospitalité haut de gamme.

Le dispositif entend ainsi sécuriser les parcours et faciliter les transitions vers un secteur en constante évolution, marqué par de nouvelles attentes clients et des enjeux de fidélisation des talents.

En forte croissance ces dernières années, la Luxury Hotelschool est passée de 130 à plus de 300 étudiants. L’établissement revendique toutefois un modèle à taille humaine, avec un plafond volontaire fixé entre 400 et 450 étudiants, afin de garantir un accompagnement individualisé.


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Tags : ecole, luxury hotelschool, mba
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