Croisières à Nice : Éric Ciotti met fin au bras de fer et valide l’encadrement préfectoral

Avec Éric Ciotti, le ton change. Le nouveau maire assume une approche plus pragmatique et met fin au contentieux. Il a déclaré à Nice-Matin qu'il juge cet arrêté comme « tout à fait équilibré » et exclut, moqueur, toute action spectaculaire à l’encontre des navires.



Du côté des acteurs économiques, la décision est accueillie favorablement. Nicolas Plumion, président de l’Union Maritime 06, évoque « un cap important » franchi dans les Alpes-Maritimes.



Dans une prise de parole, il salue la fin d’une « polémique stérile » et souligne le réalisme d’une approche fondée sur l’apaisement. Selon lui, l’arrêté inter-préfectoral constitue « une base solide, équilibrée et durable » , fruit d’un travail collectif associant préfecture, élus, CCI et organisations professionnelles.



Au-delà du territoire, Nicolas Plumion rappelle que « c’est toute une filière stratégique qui est en jeu » , de la croisière à la construction navale, citant notamment les Chantiers de l’Atlantique.



« Après des mois de tensions souvent éloignées des réalités économiques, une évidence s’impose : on ne fait pas une politique maritime avec des postures, mais avec des équilibres » , conclut-il.