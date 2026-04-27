TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Croisières à Nice : Éric Ciotti met fin au bras de fer et valide l’encadrement préfectoral

Changement de cap à Nice sur le dossier explosif des croisières


Après des mois de tensions autour des escales de paquebots à Villefranche-sur-Mer et Nice, Éric Ciotti acte la fin du contentieux entre la Métropole et la préfecture des Alpes-Maritimes. Il juge l’arrêté préfectoral « équilibré » et réaffirme le poids du tourisme dans l’économie locale.


Rédigé par le Mardi 28 Avril 2026 à 10:21

A Villefranche, l’arrêté limite à un seul navire de plus de 1 300 passagers par jour, et encadre l’activité estivale avec un maximum de 15 escales mensuelles entre le 1er juillet et le 31 août @Deposit-Photos - elvirkin
A Villefranche, l’arrêté limite à un seul navire de plus de 1 300 passagers par jour, et encadre l’activité estivale avec un maximum de 15 escales mensuelles entre le 1er juillet et le 31 août @Deposit-Photos - elvirkin
IFTM
Le feuilleton des paquebots en rade de Nice et de Villefranche-sur-Mer connaît un tournant. À peine installé, Éric Ciotti, le nouveau maire de Nice, a choisi d’enterrer le conflit opposant la Métropole Nice Côte d’Azur à la préfecture des Alpes-Maritimes sur l’encadrement des escales de croisière.

Une décision qui tranche nettement avec la ligne défendue jusque-là par Christian Estrosi, l'ancien maire et président de la Métropole battu lors des dernières municipales.

Le dossier avait pris une dimension politique et médiatique ces derniers mois. Farouchement opposé aux méga-navires, Christian Estrosi avait multiplié les prises de position, dénonçant des croisières « polluantes » et peu contributrices à l’économie locale.

Croisières à Nice : une séquence tendue sous l’ère Estrosi

Autres articles
L’ancien maire avait même tenté d’imposer une interdiction des navires de plus de 900 passagers, avant de revoir sa copie en limitant les escales à 65 par an et en excluant les unités de plus de 2 500 passagers à Villefranche-sur-Mer. Une stratégie offensive qui s’était heurtée à l’État.

Saisie, la préfecture avait contesté ces mesures devant le tribunal administratif, obtenant rapidement leur suspension. En réponse, Christian Estrosi avait attaqué l’arrêté préfectoral du 9 décembre, ouvrant un nouvel épisode judiciaire.

Ce texte fixe un cadre précis. Il prévoit une moyenne maximale de 2 000 passagers par jour, avec un plafond exceptionnel de 3 000 passagers lors de certaines escales.

Il limite également à un seul navire de plus de 1 300 passagers par jour, et encadre l’activité estivale avec un maximum de 15 escales mensuelles entre le 1er juillet et le 31 août.

La filière maritime salue « un cap important »

Avec Éric Ciotti, le ton change. Le nouveau maire assume une approche plus pragmatique et met fin au contentieux. Il a déclaré à Nice-Matin qu'il juge cet arrêté comme « tout à fait équilibré » et exclut, moqueur, toute action spectaculaire à l’encontre des navires.

Du côté des acteurs économiques, la décision est accueillie favorablement. Nicolas Plumion, président de l’Union Maritime 06, évoque « un cap important » franchi dans les Alpes-Maritimes.

Dans une prise de parole, il salue la fin d’une « polémique stérile » et souligne le réalisme d’une approche fondée sur l’apaisement. Selon lui, l’arrêté inter-préfectoral constitue « une base solide, équilibrée et durable », fruit d’un travail collectif associant préfecture, élus, CCI et organisations professionnelles.

Au-delà du territoire, Nicolas Plumion rappelle que « c’est toute une filière stratégique qui est en jeu », de la croisière à la construction navale, citant notamment les Chantiers de l’Atlantique.

« Après des mois de tensions souvent éloignées des réalités économiques, une évidence s’impose : on ne fait pas une politique maritime avec des postures, mais avec des équilibres », conclut-il.

Lu 200 fois

Tags : croisieres, estrosi
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TAP Air Portugal

Brand news CruiseMaG

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises
En Polynésie française, il existe des voyages qui ne se contentent pas de montrer des paysages :...
Dernière heure

KAYAK lance Ask AI, une nouvelle interface conversationnelle pour planifier ses voyages

Croisières à Nice : Éric Ciotti met fin au bras de fer et valide l’encadrement préfectoral

Le tribunal prononce la liquidation d’Air Antilles

Agences de voyages : combien investir sur Google Ads pour acquérir un client en 2026 ? [ABO]

L’Épicurien du Voyage : du sur-mesure premium à l’ambition internationale

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

NOUVELLE CALEDONIE TOURISME - Appel d'offres de Représentation France/Europe de la Nouvelle-Calédonie en tant que destination touristique
APPEL D'OFFRES TOURISME

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !
Distribution

Distribution

L’Épicurien du Voyage : du sur-mesure premium à l’ambition internationale

L’Épicurien du Voyage : du sur-mesure premium à l’ambition internationale
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong

Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong
Production

Production

Intermèdes relance Hémérys et renforce son positionnement premium

Intermèdes relance Hémérys et renforce son positionnement premium
AirMaG

AirMaG

Le tribunal prononce la liquidation d’Air Antilles

Le tribunal prononce la liquidation d’Air Antilles
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

KAYAK lance Ask AI, une nouvelle interface conversationnelle pour planifier ses voyages

KAYAK lance Ask AI, une nouvelle interface conversationnelle pour planifier ses voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon

COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon
HotelMaG

Hébergement

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières à Nice : Éric Ciotti met fin au bras de fer et valide l’encadrement préfectoral

Croisières à Nice : Éric Ciotti met fin au bras de fer et valide l’encadrement préfectoral
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias