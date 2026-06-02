Hurtigruten : "Les agences de voyages sont très réactives"

Grâce à son recentrage sur la Norvège, Hurtigruten a conforté sa place de référence sur cette destination auprès des voyageurs français © Hurtigruten / Espen Mills
Alors que les clients tardent à se décider, les réseaux de distribution redoublent d'efforts pour stimuler la demande.
Une mobilisation que salue Christine Bois-Beauval, directrice générale France d'Hurtigruten.
« Nous avons réalisé un excellent premier trimestre, ce qui nous permet d'être toujours en avance sur nos objectifs », explique la dirigeante. « En revanche, depuis avril et mai, c'est plus calme. »
En mai 2026, les ventes de la compagnie ont reculé de 15 % par rapport à la même période de 2025. Un ralentissement que connaît une large partie du marché touristique français, dans un contexte marqué par les incertitudes économiques et les inquiétudes autour du transport aérien.
Hurtigruten a ainsi dû répondre à certaines inquiétudes sanitaires à la suite de l'épisode d'Hantavirus.
Une mobilisation que salue Christine Bois-Beauval, directrice générale France d'Hurtigruten.
« Nous avons réalisé un excellent premier trimestre, ce qui nous permet d'être toujours en avance sur nos objectifs », explique la dirigeante. « En revanche, depuis avril et mai, c'est plus calme. »
En mai 2026, les ventes de la compagnie ont reculé de 15 % par rapport à la même période de 2025. Un ralentissement que connaît une large partie du marché touristique français, dans un contexte marqué par les incertitudes économiques et les inquiétudes autour du transport aérien.
Hurtigruten a ainsi dû répondre à certaines inquiétudes sanitaires à la suite de l'épisode d'Hantavirus.
Les réseaux de distribution à la manœuvre
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Face à cette situation, Christine Bois-Beauval tient à souligner la réactivité des agences de voyages et des réseaux de distribution.
« Je trouve que la distribution est très réactive », affirme-t-elle. « Nous avons des opérations avec Havas Voyages, TourCom ou encore TUI. On sent une vraie volonté de travailler ensemble. »
Campagnes promotionnelles, vitrines dédiées, opérations de dernière minute, formations en présentiel et en visioconférence : les initiatives se multiplient pour soutenir les ventes.
« Personne n'a envie de baisser les bras. Nous sommes tous dans le même bateau », poursuit-elle. La compagnie observe notamment une forte participation aux sessions de formation organisées autour de la nouvelle brochure et de ses produits norvégiens.
La compagnie participera ce week-end au Salon de la Croisière et des Voyages organisé par Périer Voyages au Havre, un rendez-vous qui lui permettra de rencontrer directement les voyageurs et de mieux mesurer leurs attentes pour les prochains mois.
« Nous avons besoin de ces moments d'échange avec les clients », souligne Christine Bois-Beauval.
« Je trouve que la distribution est très réactive », affirme-t-elle. « Nous avons des opérations avec Havas Voyages, TourCom ou encore TUI. On sent une vraie volonté de travailler ensemble. »
Campagnes promotionnelles, vitrines dédiées, opérations de dernière minute, formations en présentiel et en visioconférence : les initiatives se multiplient pour soutenir les ventes.
« Personne n'a envie de baisser les bras. Nous sommes tous dans le même bateau », poursuit-elle. La compagnie observe notamment une forte participation aux sessions de formation organisées autour de la nouvelle brochure et de ses produits norvégiens.
La compagnie participera ce week-end au Salon de la Croisière et des Voyages organisé par Périer Voyages au Havre, un rendez-vous qui lui permettra de rencontrer directement les voyageurs et de mieux mesurer leurs attentes pour les prochains mois.
« Nous avons besoin de ces moments d'échange avec les clients », souligne Christine Bois-Beauval.
L'atout Norvège
Malgré le ralentissement observé depuis le printemps, Hurtigruten continue de bénéficier de l'attractivité de la Norvège.
La compagnie estime avoir profité en début d'année de son recentrage stratégique sur cette destination après la séparation de ses activités d'expédition.
« Nous sommes devenus plus que jamais la référence de la Norvège », affirme Christine Bois-Beauval.
La destination profite par exemple de l'engouement croissant pour le « coolcation », cette recherche de destinations plus tempérées pendant l'été, ainsi que de l'intérêt toujours soutenu pour les aurores boréales.
La compagnie estime avoir profité en début d'année de son recentrage stratégique sur cette destination après la séparation de ses activités d'expédition.
« Nous sommes devenus plus que jamais la référence de la Norvège », affirme Christine Bois-Beauval.
La destination profite par exemple de l'engouement croissant pour le « coolcation », cette recherche de destinations plus tempérées pendant l'été, ainsi que de l'intérêt toujours soutenu pour les aurores boréales.
Une nouvelle brochure tournée vers 2027-2028
Si le marché reste prudent à court terme, Hurtigruten poursuit ses investissements commerciaux et prépare déjà les saisons 2027-2028.
La compagnie a récemment dévoilé sa nouvelle brochure Norvège & Spitzberg, qui renforce encore son positionnement de spécialiste de la destination.
Parmi les nouveautés figurent trois itinéraires Signature en édition limitée, une nouvelle Ligne de l'Arctique entre Copenhague et Tromsø ainsi que le renforcement des départs accompagnés en français sur l'Express Côtier. Les croisières Signature continueront également de proposer un accompagnement francophone à bord.
Alors que les ventes marquent le pas depuis le printemps, la dirigeante veut croire à un réveil de la demande dans les prochaines semaines.
Reste désormais à convertir cette mobilisation en réservations. Et si le marché se réveille d'ici là, les équipes d'Hurtigruten pourront alors souffler devant le match de Coupe du monde Norvège-France du 26 juin !
La compagnie a récemment dévoilé sa nouvelle brochure Norvège & Spitzberg, qui renforce encore son positionnement de spécialiste de la destination.
Parmi les nouveautés figurent trois itinéraires Signature en édition limitée, une nouvelle Ligne de l'Arctique entre Copenhague et Tromsø ainsi que le renforcement des départs accompagnés en français sur l'Express Côtier. Les croisières Signature continueront également de proposer un accompagnement francophone à bord.
Alors que les ventes marquent le pas depuis le printemps, la dirigeante veut croire à un réveil de la demande dans les prochaines semaines.
Reste désormais à convertir cette mobilisation en réservations. Et si le marché se réveille d'ici là, les équipes d'Hurtigruten pourront alors souffler devant le match de Coupe du monde Norvège-France du 26 juin !
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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