Hurtigruten : "Les agences de voyages sont très réactives"

« Je trouve que la distribution est très réactive »

« Nous avons des opérations avec Havas Voyages, TourCom ou encore TUI. On sent une vraie volonté de travailler ensemble. »

« Personne n'a envie de baisser les bras. Nous sommes tous dans le même bateau

« Nous avons besoin de ces moments d'échange avec les clients »

Face à cette situation, Christine Bois-Beauval tient à souligner, affirme-t-elle.formations en présentiel et en visioconférence : les initiatives se multiplient», poursuit-elle. La compagnie observe notamment uneorganisées autour de la nouvelle brochure et de ses produits norvégiens.La compagnie participera ce, un rendez-vous qui lui permettra de rencontrer directement les voyageurs et de mieux mesurer leurs attentes pour les prochains mois., souligne Christine Bois-Beauval.