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Le Havre accueille la 8e édition du Salon de la Croisière & du Voyage

Plus de 35 partenaires seront réunis le 6 juin 2026


Périer Voyages organisera le 6 juin 2026 au Havre la 8e édition de son Salon de la Croisière & du Voyage. Plus de 35 partenaires, compagnies maritimes, tour-opérateurs et acteurs institutionnels y sont attendus pour promouvoir les départs au départ de la Normandie et rencontrer un public toujours plus nombreux.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 15:00

Périer Voyages organisera le 6 juin 2026 au Havre la 8e édition de son Salon de la Croisière & du Voyage - Depositphotos.com @yar0
Périer Voyages organisera le 6 juin 2026 au Havre la 8e édition de son Salon de la Croisière & du Voyage - Depositphotos.com @yar0
Exotismes
Le 6 juin 2026, Périer Voyages organisera au Havre la 8e édition du Salon de la Croisière & du Voyage, un rendez-vous devenu incontournable en Normandie pour les professionnels du secteur comme pour le grand public.

Installé au Carré des Docks, l’évènement réunira plus de 35 partenaires touristiques autour d’une journée portes ouvertes dédiée à la croisière, aux circuits, séjours et voyages au départ des aéroports normands. L’entrée sera gratuite et le salon se tiendra de 10h à 19h.

Face au succès rencontré lors des précédentes éditions, qui ont accueilli jusqu’à 2.000 visiteurs sur une seule journée, Périer Voyages reconduit un format mêlant rencontres commerciales, animations et conseils personnalisés.

Le salon permettra au public normand d’échanger directement avec les représentants des compagnies de croisières, voyagistes et institutionnels présents. L’objectif est de démocratiser davantage l’univers de la croisière, présenter les nouveautés produits et accompagner les visiteurs dans la concrétisation de leurs projets de voyage.

Les équipes de Périer Voyages proposeront également des rendez-vous conseils et des réservations sur place.

Une forte présence des compagnies de croisières

Autres articles
Plusieurs acteurs majeurs du secteur seront présents, parmi lesquels Costa Croisières, MSC Croisières, Ponant, Hurtigruten, CroisiEurope, CFC ou encore HX Expéditions.

Des spécialistes plus niche comme Australis, Catlante ou Star Clippers participeront également à l’évènement, illustrant la diversification croissante de l’offre croisière : expédition, voile, fluvial ou encore croisières polaires.

Au-delà de la croisière, de nombreux tour-opérateurs seront représentés, parmi lesquels Fram, Kuoni, Salaün Holidays, Exotismes, Climats du Monde, Top of Travel, Quartier Libre ou encore TUI.

Les aéroports de Deauville Normandie et Caen-Carpiquet feront également partie des exposants afin de promouvoir les départs régionaux.

Animations et offres commerciales

Pour dynamiser cette édition 2026, plusieurs animations seront proposées aux visiteurs : expérience immersive en réalité virtuelle autour des croisières Costa, représentations de danse polynésienne organisées avec l’association ia Ora Na Tahiti Le Havre, espace photo souvenir ainsi qu’un grand jeu avec de nombreux lots à gagner.

Des remises et offres spéciales seront également proposées par les partenaires présents pendant toute la durée du salon.


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Tags : perier voyages, salon de la croisiere
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