Le Havre accueille la 8e édition du Salon de la Croisière & du Voyage

Plusieurs acteurs majeurs du secteur seront présents, parmi lesquels Costa Croisières, MSC Croisières, Ponant, Hurtigruten, CroisiEurope, CFC ou encore HX Expéditions.



Des spécialistes plus niche comme Australis, Catlante ou Star Clippers participeront également à l’évènement, illustrant la diversification croissante de l’offre croisière : expédition, voile, fluvial ou encore croisières polaires.



Au-delà de la croisière, de nombreux tour-opérateurs seront représentés, parmi lesquels Fram, Kuoni, Salaün Holidays, Exotismes, Climats du Monde, Top of Travel, Quartier Libre ou encore TUI.



Les aéroports de Deauville Normandie et Caen-Carpiquet feront également partie des exposants afin de promouvoir les départs régionaux.