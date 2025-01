Périer Voyages : 189 clients s'envolent vers la Laponie au départ de Deauville-Normandie

Date uniquea réuni une partie de clients groupes issus de Comités d'Entreprise, Amicales et Groupes d'Amis Normands...complétée par les clients individuels des 10 agences normandes du réseau : Le Havre, Fécamp, Lillebonne, Pont-Audemer, Rouen, Bourgtheroulde, Evreux, Bernay, Lisieux et Caen.Les clients ont pu découvrir les toutes nouvelles infrastructures de l’ Aéroport Deauville-Normandie lors de ce premier vol charter de la saison 2025.Ils ont également pu découvrir Kittila , en Laponie Finlandaise pendant une semaine. Au programme : safari en motoneige, balade en traîneau à chiens et à rennes, randonnées en raquettes...