Périer Voyages : un siège social rénové et des locaux flambants neufs

À côté de l’activité agences, l’activité groupes (comités d’entreprise, groupes d’amis, clubs séniors…) se subdivise entre la partie en autocar et celle en avion.



L’entreprise fait voyager environ 1 000 groupes constitués chaque année. Comme l’a rappelé la directrice générale, cela va « de la sortie journée parc, à des voyages au bout du monde, en passant par des croisières, et de nombreux voyages au départ de l’aéroport de Deauville, avec parfois des avions affrétés en totalité par nous pour nos clients ».



Périer Voyages réalise plus de 30 millions d’euros de volume d’affaires annuel avec environ un tiers pour les groupes et deux tiers pour la clientèle individuelle.



« Après le Covid, nous avons super bien rebondi et j’ai gardé toutes mes équipes » se félicite Anne-Sophie Lecarpentier. Pour preuve, le volume d’affaires se situe à « plus de 32 millions d’euros, soit une hausse de 39% par rapport à l’an dernier, et + 14% par rapport à l’exercice 2018-2019 ».