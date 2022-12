Caen : Périer Voyages reprend une agence et le groupiste Ad Hoc

Ce rachat " consolide ainsi l'image de Périer Voyages en tant que premier réseau d'agences de Normandie ", précise l'entreprise.



Sarah, Sophie, Marie-Paule et Lauriane ont rejoint ainsi les 50 collaborateurs Périer Voyages répartis entre les agences individuelles et le service groupes.



Périer Voyages travaille déjà à un nouveau projet : la rénovation de son siège social situé à Lillebonne.



" Nous avons d'un côté l'agence et de l'autre la maison de ma grand-mère qui réunit la direction et les services administratifs. Actuellement nous sommes organisés sur deux bâtiments et sur plusieurs étages.



A côté de cette maison, il y a l'ancien garage des autocars qui était depuis longtemps un magasin de meubles. Cette boutique a été transférée ailleurs et nous procédons à une vaste rénovation des 620 m² du bâtiment. Nous serons réunis dans de beaux locaux d'ici l'été prochain".