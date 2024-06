Au Havre, Périer Voyages organise la 6e édition du Salon de la croisière

L'occasion, pour les Normands, d'échanger avec les représentants du secteur, de découvrir le concept de la croisière à travers les différents bateaux et itinéraires, de projeter de nouveaux voyages, et même de. Ils pourront aussi tenter leur chance pour gagner une croisière pour deux personnes ainsi que(11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h) et le terminal de croisières. La restauration sera assurée par