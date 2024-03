Sans polémiques, le port du Havre se dote d’infrastructures ultra-modernes

en moyenne

« chaque passager en escale dépense un peu de moins de cent euros,»

une année record en nombre de passagers mais pas en nombre de bateaux

la perte de quelque 70.000 passagers

par l’arrivée de nouveaux bateaux

On accueille tous les bateaux du monde et tous les jours de l'année mais on ne maîtrise pas le contexte géopolitique et si un MSC décide de ne pas desservir Le Havre, on perd d’un seul coup 30 escales

qui sont dans la fourchette basse

: «», précise Steven Protois,e qui fait donc quelque 43 millions d’euros de retombées pour la région. La pointe de Floride a en effet accueilli 430.000 passagers en 2023 pour, «»,qui avaient entraîné des annulations et «».En 2024, le record devrait de nouveau être battuune croissance portée «» et la « saturation dans les zones Caraïbes et Méditerranée » qui font que les armateurs cherchent de nouveaux itinéraires.» explique Steven Protois pour justifier ces prévisions «».