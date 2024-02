Croisières CFC : masterclasse Jean da Luz-Figueiredo et David Chrétien

Parallèlement, il organisera une Masterclass sur le thème ÉCRIRE SON PREMIER ROMAN (RETOUR D'EXPÉRIENCES) pour tous ceux et toutes celles qui rêvent secrètement d’écrire un livre sans oser franchir le pas.



De son côté David Chrétien, conférencier polyglotte évoquera l’itinéraire à venir avec a ville d'Alesund et l'art nouveau en Norvège, les églises en bois debout, la campagne de Norvège durant la 2ème guerre mondiale,Stavanger, symbole de l'essor économique de la Norvège et Edvard Munch, entre symbolisme et expressionnisme.