7 conseils pour fidéliser ses clients en agence de voyages [ABO]

Pour évaluer l’efficacité de ses actions de fidélisation et de communication, Périer Voyages s’appuie sur plusieurs indicateurs clés de performance :



- le nombre de ventes générées suite à une campagne : l’agence trace l’origine de chaque contact client (email, SMS, réseaux sociaux, passage en agence, etc.) et le canal de réservation final, afin de relier chaque action à des résultats concrets.



- le nombre de nouveaux clients créés dans le CRM, qui permet de suivre l’impact des actions de prospection ou d’événements clients.



- les taux d’ouverture et de clics des campagnes emailing et SMS : ils indiquent si le message, le sujet et le ciblage ont été pertinents.



- les retours clients récoltés en agence.



Barbara Roussel, Céline Leguay et Sonia Ouvry ne se fient pas uniquement aux chiffres. Elles observent les signaux humains.



Avec une stratégie basée sur le bouche-à-oreille et une clientèle locale, pas de doute : la fidélisation client est l’un de leurs points forts !