Caen célèbre 1 000 ans d’histoire avec spectacles et festivités !

Depuis la création du Memorial de Caen qui propose un parcours pédagogique très bien fait, retraçant avec force photos, documents et objet d’époque, l’histoire des guerres du XXe et la difficile recherche de la paix, on a tendance à penser, à tort, que la ville a été complètement écrasée sous les bombardements alliés de 1944, comme Le Havre.



En réalité, même s’il y eût 2000 morts, "seulement" (si l’on peut dire) 35 % de la ville fut alors détruite. Depuis, tout a été reconstruit.



Bien mieux, Caen affiche parfois une allure étonnement jeune et moderne : l’université en plein développement accueille 35 000 étudiants et grâce à une belle opération d’urbanisme, les quartiers des Rives de l’Orne et de la presqu’île sont devenus des lieux incontournables pour se détendre. Magasins, cinémas, cafés - avec terrasse -, restaurants - parfois avec rooftop - y voisinent avec les salles du Cargö, dédiées aux musiques actuelles et les 500 sièges de co-working & bureaux du Moho.



En outre, le tramway vient désormais jusque-là. Non loin de là, le Bassin Saint-Pierre (il abrite le port de plaisance) fait cohabiter allée piétonne, piste cyclable et bistrots.



Si Caen est une belle ville, où il fait bon se promener, flâner sur ses places, manger des spécialités (et pourquoi pas les fameuses tripes à la mode de Caen ?), il ne reste en revanche pas grand chose de la ville médiévale, sinon de très belles églises, et notamment l'Abbaye aux Hommes et son église abbatiale Saint-Etienne, fondée par Guillaume le conquérant (l'Abbaye abrite désormais l'Hôtel de ville de Caen) , et celle de l’Abbaye aux Dames, fondée - à l’autre bout de la ville - par son épouse Mathilde où loge désormais la région Normandie.