Calvados Experience reçoit le prix Travellers’ Choice 2020 décerné par TripAdvisor

La Normandie pourrait bien être l'une des grandes gagnantes de ces vacances franco-françaises.Avec son climat clément, sa gastronomie et ses longues plages la région offre des conditions de vacances de plus en plus recherchés par les vacanciers.Et pour promouvoir, son alcool fétiche, la marque de Calvados « Père Magloire » a créé, il y a deux ans une attraction : Calvados Experience. Au travers une visite immersive unique en France pour découvrir l’Histoire de la Normandie et de la fabrication du Calvados.