La force d’une relation de proximité basée sur la confiance et la fidélité.

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mercredi 19 Avril 2023

Une histoire de confiance et fidélité Quand en 1946, les grands-parents fondent leur entreprise de transport en Normandie, ils ne se doutent du destin qui attend les Cars Périer devenu ce groupe florissant disposant de trois compagnies de transport, d’un parc de 200 autocars dont plus de la moitié en Grand Tourisme et de 10 agences de voyages réparties tout autour de Lillebonne (Seine-Maritime), la ville qui l’a vu naître.



Un réseau d’agences de voyages qui s’appuie depuis toujours sur une forte relation de proximité basée sur la fidélité et la confiance avec la clientèle Normande. Et, comme souvent dans les entreprises familiales, on retrouve les descendants aux commandes après deux, voire trois générations. Quelle plus belle reconnaissance pour les aînés que cette continuité, synonyme d’une passion et d’une adaptation permanente réussie.



Une entreprise familiale dynamique Certains se retrouvent à la tête de l’activité transport tandis que d’autres ont choisi le management et l’animation du Tourisme et des Loisirs.

C’est là que nous retrouvons Anne-Sophie Lecarpentier (petite-fille) professionnelle reconnue et appréciée. Avenante, souriante, profondément humaine mais avec un caractère bien trempé. Tenace, volontaire, intuitive, privilégiant le dialogue, mais exigeante et croyant aux vertus du travail en équipe. Un vrai tempérament de leader !



Ajoutez à ce portrait un sens aigu du service et un profond respect du client (qualités que l’on retrouve très souvent dans ces PME françaises à forte attache régionale) et vous aurez compris que Périer Voyages est une jolie pépite de notre industrie bien installée en Normandie.



Sortie de Covid réussie et activité soutenue. les agences ont vu leur activité reprendre de façon soutenue dès le printemps 2022 (+59% à date par rapport à 2022)



Une activité très diversifiée répartie entre les Groupes (CE/CSE, associations, groupe d’amis… / 1 000 par an) et la distribution traditionnelle de voyages organisés ou « sur-mesure » qui s’appuie sur une sélection rigoureuse de partenaires aux marques attractives et complémentaires.



Une activité qui privilégie les plateformes régionales d’envol, principalement Deauville, sur lesquelles des vols spéciaux sont affrétés en totalité ou en partie. Ainsi pour la saison 2022/2023 les brochures et le site



● De Deauville : Les Canaries (Tenerife) sur des dates exclusives (7 & 14 octobre 2023) L’Italie du Sud – Brindisi/Pouilles (fin avril, début mai) La Laponie (Finlande) en janvier et février 2024.



Les Croisières ne sont pas oubliées qu’elles soient fluviales ou maritimes en France, en Europe, au Proche-Orient, aux Caraïbes. Deux temps forts cette année :



● Au Havre - Dîner de Gala, nuit & découverte du nouveau navire de croisières de la compagnie française CFC, le Renaissance – (le 10/5)

● Le Salon de la Croisière et du Voyage (le 17 juin)



Quelques belles réalisations exclusives sont à mettre à l’actif de l’entreprise dont en 2023 trois privatisations à Paris du mythique cabaret “Le Moulin Rouge” qui a réuni 3 000 participants.

Un management basé sur le dialogue avec tous les salariés Anne-Sophie pratique le management participatif et accorde une grande importance au dialogue avec ses salariés pour animer son réseau, entretenir un bel état d’esprit parmi ses équipes et s’assurer que la « culture de la marge » de l’entreprise est bien partagée.



Périer Voyages a choisi d’adhérer au CEDIV Travel, une coopérative d’agences indépendante qui compte plus de 200 points de vente en France Métropolitaine et dans les DOM-TOM.



Au sein de ce groupement, Anne-Sophie a conquis ses collègues par son esprit de manager responsable, dynamique et créatif. Elle a été élue Vice-Présidente, une responsabilité supplémentaire pour cette femme d’action, qu’elle assume avec beaucoup d’engagement.



Elle-même et son équipe de 50 professionnels expérimentés et passionnés se rendent régulièrement sur le terrain pour renforcer leur expertise et toujours mieux conseiller et guider les Normands dans tous leurs projets de déplacements, de voyages et de vacances.





