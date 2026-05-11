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Makitizy connecte l’inventaire de Deutsche Bahn à sa plateforme

Un accès direct aux trains ICE, aux liaisons régionales et aux services associés


Makitizy annonce l’intégration de l’inventaire complet de Deutsche Bahn à sa plateforme SaaS modulaire. Une nouvelle étape dans la stratégie de développement du spécialiste français du business travel, qui ambitionne de renforcer sa couverture ferroviaire à l’échelle européenne.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 11:42

Makitizy annonce l’intégration de l’inventaire complet de Deutsche Bahn à sa plateforme SaaS modulaire - Depositphotos.com @TTstudio
Makitizy annonce l’intégration de l’inventaire complet de Deutsche Bahn à sa plateforme SaaS modulaire - Depositphotos.com @TTstudio
Exotismes
La société Makitizy poursuit le développement de son offre technologique dédiée aux opérateurs de voyages.

L’entreprise annonce l’intégration directe de l’inventaire complet de Deutsche Bahn à sa plateforme SaaS modulaire en marque blanche.

Grâce à cette connexion, les clients de Makitizy pourront accéder en temps réel à l’ensemble des services ferroviaires proposés par Deutsche Bahn.

Sont notamment concernés les trains ICE, les liaisons longue distance et régionales, les différentes classes de voyage ainsi que les services complémentaires associés.

Proposer une couverture ferroviaire multi-opérateurs

Autres articles
Selon l’entreprise, cette intégration a été réalisée "dans un délai record" par ses équipes IT.

Elle vient renforcer les capacités de distribution ferroviaire de la plateforme, destinée aux opérateurs de voyages et aux agences de voyages en ligne (OTAs).

Avec cette nouvelle connectivité, Makitizy affirme faire partie des rares acteurs européens à disposer d’une connectivité ferroviaire directe multi-opérateurs.

Développée par Makitizy, M3 est une plateforme SaaS de distribution multicanale et multimodale destinée aux opérateurs et aux OTAs. Elle centralise la réservation multi-inventaires, la gestion après-vente, les ventes groupes automatisées, les outils corporate, les services additionnels, les politiques voyages et le reporting.


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Tags : agences de voyage, train
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