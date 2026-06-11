Voyamar lance « Flexizen », une offre circuits qui combine Early Booking et flexibilité

Le marché du voyage cherche le juste équilibre entre prix et sérénité.



Voyamar lance une offre Flexizen !



La promesse de cette nouvelle gamme repose sur un mécanisme simple qui permet aux clients de bloquer leur séjour très en amont sans subir l'effet contraignant des conditions d'annulation habituelles.



Valable pour toute réservation effectuée avant le 31 août 2026 en vue d'un départ programmé à partir du 1er janvier 2027, l'offre propose des réductions de l'ordre de 150 euros par personne sur une sélection de quatorze circuits signés Voyamar. L'argument central réside dans la possibilité d'annuler le voyage sans aucun frais jusqu'à 100 jours avant la date du départ



Yoann Leblan, directeur commercial de Voyamar, souligne que cette formule apporte aux professionnels du secteur un levier à la fois efficace et rassurant, parfaitement adapté aux comportements d'achat actuels des consommateurs qui hésitent parfois à planifier leurs vacances plusieurs mois à l'avance.