Voyamar lance « Flexizen », une offre circuits qui combine Early Booking et flexibilité

Le marché du voyage cherche le juste équilibre entre prix et sérénité.
Voyamar lance une offre Flexizen !
La promesse de cette nouvelle gamme repose sur un mécanisme simple qui permet aux clients de bloquer leur séjour très en amont sans subir l'effet contraignant des conditions d'annulation habituelles.
Valable pour toute réservation effectuée avant le 31 août 2026 en vue d'un départ programmé à partir du 1er janvier 2027, l'offre propose des réductions de l'ordre de 150 euros par personne sur une sélection de quatorze circuits signés Voyamar. L'argument central réside dans la possibilité d'annuler le voyage sans aucun frais jusqu'à 100 jours avant la date du départ
Yoann Leblan, directeur commercial de Voyamar, souligne que cette formule apporte aux professionnels du secteur un levier à la fois efficace et rassurant, parfaitement adapté aux comportements d'achat actuels des consommateurs qui hésitent parfois à planifier leurs vacances plusieurs mois à l'avance.
Voyamar lance une offre Flexizen !
La promesse de cette nouvelle gamme repose sur un mécanisme simple qui permet aux clients de bloquer leur séjour très en amont sans subir l'effet contraignant des conditions d'annulation habituelles.
Valable pour toute réservation effectuée avant le 31 août 2026 en vue d'un départ programmé à partir du 1er janvier 2027, l'offre propose des réductions de l'ordre de 150 euros par personne sur une sélection de quatorze circuits signés Voyamar. L'argument central réside dans la possibilité d'annuler le voyage sans aucun frais jusqu'à 100 jours avant la date du départ
Yoann Leblan, directeur commercial de Voyamar, souligne que cette formule apporte aux professionnels du secteur un levier à la fois efficace et rassurant, parfaitement adapté aux comportements d'achat actuels des consommateurs qui hésitent parfois à planifier leurs vacances plusieurs mois à l'avance.
Quatorze itinéraires long-courriers éligibles à l'offre
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L'évasion lointaine se décline sous le signe de la souplesse.
La sélection des circuits intégrés au programme englobe plusieurs des destinations phares et les plus porteuses du catalogue long-courrier de Voyamar. Les voyageurs pourront ainsi appliquer ces conditions péférentielles à des séjours vers des destinations majeures telles que l'Afrique du Sud, le Cambodge, l'Egypte, le Canada, les Etats-Unis, le Sri Lanka, le Vietnam, le Mexique, le Brésil ou encore le Pérou.
Afin de toucher des profils de voyageurs variés, le tour-opérateur a intégré différents types de formats de voyage dans cette sélection.
L'offre couvre aussi bien des circuits de première découverte pour les néophytes que des itinéraires d'exploration plus approfondie, des croisières ou encore des parcours à l'esprit plus intimiste.
La sélection des circuits intégrés au programme englobe plusieurs des destinations phares et les plus porteuses du catalogue long-courrier de Voyamar. Les voyageurs pourront ainsi appliquer ces conditions péférentielles à des séjours vers des destinations majeures telles que l'Afrique du Sud, le Cambodge, l'Egypte, le Canada, les Etats-Unis, le Sri Lanka, le Vietnam, le Mexique, le Brésil ou encore le Pérou.
Afin de toucher des profils de voyageurs variés, le tour-opérateur a intégré différents types de formats de voyage dans cette sélection.
L'offre couvre aussi bien des circuits de première découverte pour les néophytes que des itinéraires d'exploration plus approfondie, des croisières ou encore des parcours à l'esprit plus intimiste.