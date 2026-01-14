Voyamar : Léna Guiserix nouvelle commerciale Grand Ouest

Voyamar annonce l’arrivée de Léna GUISERIX en tant que commerciale pour la région Grand Ouest.
Elle aura la charge du secteur Grand Ouest et représentera Voyamar auprès des agences partenaires.
Son territoire couvre les départements suivants : Calvados (14), Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Mayenne (53), Morbihan (56), Orne (61), Sarthe (72), Deux-Sèvres (79), Vendée (85) et Vienne (86).
Forte d’une expérience solide en agence de voyages, Léna GUISERIX a exercé plusieurs années en tant que conseillère voyages, notamment chez Eden Tour et E.Leclerc Voyages.
Léna est joignable : lguiserix@voyamar.fr
