Voyamar : Léna Guiserix nouvelle commerciale Grand Ouest

nouvelle représentante du TO auprès des agences partenaires


Voyamar recrute une nouvelle commerciale pour la région Grand Ouest. Il s'agit de Léna Guiserix qui aura en charge 16 départements de la zone.


Rédigé par le Vendredi 16 Janvier 2026

Léna Guiserix nouvelle commerciale Grand Ouest chez Voyamar - Photo Voyamar
Worldia
Voyamar annonce l’arrivée de Léna GUISERIX en tant que commerciale pour la région Grand Ouest.

Elle aura la charge du secteur Grand Ouest et représentera Voyamar auprès des agences partenaires.

Son territoire couvre les départements suivants : Calvados (14), Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Mayenne (53), Morbihan (56), Orne (61), Sarthe (72), Deux-Sèvres (79), Vendée (85) et Vienne (86).

A lire aussi : Voyamar dévoile ses brochures 2026


