TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Voyamar, la Française des Circuits visent la place de numéro 1 sur les circuits [ABO]


Aurélien Aufort, directeur général de Marietton Développement nous dévoile ses ambitions pour la Française des Circuits et Voyamar. Il mise également sur Travel Explorer pour soutenir la croissance avec de nouvelles fonctionnalités sur les circuits accompagnés.


Rédigé par le Jeudi 11 Septembre 2025

Aurélien Aufort (Voyamar) : "nous lançons un module assez révolutionnaire sur Travel Explorer qui permet de combiner du à la carte pour les pré et post séjours à nous circuits" - photo Mariettron
Aurélien Aufort (Voyamar) : "nous lançons un module assez révolutionnaire sur Travel Explorer qui permet de combiner du à la carte pour les pré et post séjours à nous circuits" - photo Mariettron
Aerticket
TourMaG - Avec le rachat du groupe Premium par Marietton Développement, Austral Lagons a récupéré les marques spécialistes. De votre côté, vous gérez désormais la Française des circuits. Quelles sont les ambitions sur cette marque ?

Aurélien Aufort : Oui, je récupère la gestion de la Française des Circuits. Nous allons mener une transformation complète du tour-opérateur avec pour objectif de devenir leader de la vente de circuits petits prix sur le marché français.

Nous allons passer la vitesse supérieure car il y a une place à prendre sur ce segment avec les problématiques de pouvoir d'achat. Certains voyagistes réduisent la taille des groupes, nous, nous souhaitons accélérer sur les circuits à très bons prix. Nous relançons la marque en septembre avec une offre couvrant tous les continents, tout en conservant bien sûr la Laponie, destination historique du TO.

Nous voulons doubler le chiffre d'affaires pour atteindre les 40 M€.

TourMaG - Passons à Voyamar, comment se déroule l'année 2025 ?

Aurélien Aufort : Voyamar s’apprête à réaliser une excellente année, en parfaite adéquation avec le business plan que nous avions établi. Nous allons atteindre les 150 M€ de chiffre d'affaires, avec un maintien de notre rentabilité. En 2024, nous étions à 135 M€.

Cette année, les deux principaux leviers de croissance ont été l'Asie et l'Égypte. Voyamar devient un important "player" sur ces deux destinations. Quant à l'été, il a été correct, porté par la Tunisie.


Voyamar se renforce en Asie, aux Emirats et relance la Jordanie

TourMaG - Comment se présente 2026 et quels sont les objectifs ?

Aurélien Aufort : Nous voulons faire de Voyamar - avec la Française des Circuits et Travel Explorer - le tour-opérateur numéro 1 de la vente de circuits en 2026. Nous voulons devenir le tour-opérateur généraliste du marché français en multipliant les clubs également et les circuits.

Nous constatons une anticipation des prises de commandes. Au mois d'août, nous avons pris de l'avance, avec des prises de commandes en hausse de 30%. Mais si on regarde sur les 8 premiers jours de septembre, nous sommes sur la même tendance qu'en 2024. Cette croissance peut bien sûr ralentir, mais pour l'instant les voyants sont plutôt au vert.

TourMaG - Quel est le bilan sur les États-Unis ?

Aurélien Aufort : Si nous faisons le bilan de 2025, nous sommes, finalement, en légère croissance sur les États-Unis. Et sur les prises de commandes de 2026, les USA drainent la croissance.

TourMaG - Quels sont les axes que vous allez renforcer ?

Aurélien Aufort : Nous allons continuer de déployer l'offre sur l'Asie avec des circuits privatifs en Thaïlande du Sud, mais aussi des extensions sur les circuits privatifs à Bali, assorties d’options avec chauffeur privé. Côté nouveautés, nous lançons les Philippines et le Laos, et nous relançons des circuits en Chine. Enfin, nous lançons également un Naya Collection au Sri Lanka, 5* en all inclusive, à 1h au sud de Colombo.

Sur l'Afrique et le Moyen-Orient, nous développons les circuits et croisières en Égypte et aux Émirats. Nous voulons relancer les Émirats qui ont connu un boom avec le Covid et qui ont ensuite connu un fléchissement.

Nous croyons également au retour de la Jordanie, que nous relançons. Enfin, côté clubs, le Maroc, Hurghada et la Tunisie seront les stars de l'hiver. Sur cette dernière destination, la production s'enrichit de deux nouveautés à Hammamet et Monastir.

TourMaG - Qu'en est-il de la production Amérique du Sud et Caraïbes ?

Aurélien Aufort : Nous allons continuer notre focus sur le Brésil, le Pérou et le Mexique avec des vols Air France. Sur ces destinations, nous allons limiter le nombre de participants à 20 pax.

Nous allons accélérer sur le Canada avec de nouveaux autotours et circuit de 7 nuits à Québec. Nous voulons prendre une place importante sur cette destination. L'année 2025 a été un bon cru pour le Canada.

Enfin, nous souhaitons consolider notre présence sur les États-Unis, avec notamment la programmation d’un circuit Route 66 pour célébrer le centenaire de cette route emblématique.

J'ajouterai également que les Antilles reprennent du poil de la bête. Après un hiver compliqué dû aux manifestations contre la vie chère, nous constatons des taux de réservation plus forts cette année à la même date.

Travel Explorer : un nouveau module à la carte pour les extensions des circuits !

Voyamar, la Française des Circuits visent la place de numéro 1 sur les circuits [ABO]
TourMaG - Un mot sur Héliades, comment s'est déroulé l'été ?

Aurélien Aufort : La saison estivale a été un peu compliquée. Nous avons constaté une hausse des prix et les tremblements de terre qui ont touché les Cyclades l'hiver dernier ont, sans doute eu un impact, mais l'arrière saison est plutôt bonne.

Pour 2026, cela se présente plutôt bien, Héliades enregistre à date, une croissance de 15% des prises de commandes. Pour l'hiver, nous lançons deux nouvelles destinations : les Bahamas et la Colombie en circuits et séjours.

Nous renforçons également l’offre sur le Mexique, qui a rencontré un grand succès cette année. Enfin, nous nous engageons sur le Cap-Vert avec une belle offre de clubs accessibles en vols directs depuis Paris et la province.

Enfin, nous lançons de manière anticipée l’offre Grèce 2026 avec des nouveautés sur les Cyclades et en Crète.

Autres articles
TourMaG - Cela fait deux ans maintenant que vous avez lancé votre nouvel outil Travel Explorer, où en êtes-vous ?

Aurélien Aufort : <span class="podle-arthur">Nous sommes vraiment satisfaits de cet outil. Nous enregistrons une croissance de 20% sur un volume de ventes qui atteint presque une centaine de millions d'euros. En deux ans, un tel résultat est plutôt inattendu.

Nous continuons d'améliorer l'outil. Nous allons lancer un programme Travel Explorer Excellence qui nous engage sur la qualité. Nous voulons garantir aux agences des prestations homogènes et un niveau de service toujours plus élevé sur les produits proposés.

Concernant les fonctionnalités, nous allons lancer un module croisière et train. Nous venons également de mettre en ligne un nouveau module, qui est pour moi, révolutionnaire. Ce module permet d'accéder à nos circuits et d'y ajouter un pré ou un post séjour à la carte.

Désormais, les agences n'ont plus à choisir l'extension assez figée que le tour-opérateur a prévu en brochure. Elles ont toute la liberté de choisir l'établissement, l'excursion, le nombre de nuits, le lieu... qu'elles souhaitent et de l'ajouter de manière entièrement automatisée avant ou après nos circuits.

Ce type de possibilité va vraiment nous permettre de développer l'offre circuits. Les agences n'auront plus besoin d'appeler le call center pour les post et pré séjour. Les trois quarts des appels sur les circuits concernent les extensions. Bien sûr, il faudra un peu de temps pour que les agences prennent les bons réflexes, mais une fois que ce sera acquis, avec un outil tel que Travel Explorer, il n'y aura plus besoin de brochures.</span>

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
  • picto Facebook
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 353 fois

Tags : la francaise des circuits, travel explorer, voyamar
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

En Catalogne, Desti’Durable dépoussière l'éductour traditionnel [ABO]

En Catalogne, Desti’Durable dépoussière l'éductour traditionnel [ABO]

Pourquoi ne faudra-t-il plus demander Madame ou Monsieur à vos clients ? [ABO] Pourquoi ne faudra-t-il plus demander Madame ou Monsieur à vos clients ? [ABO]

Voyamar, la Française des Circuits visent la place de numéro 1 sur les circuits [ABO] Voyamar, la Française des Circuits visent la place de numéro 1 sur les circuits [ABO]

Les devises sous pression face aux incertitudes économiques [ABO] Les devises sous pression face aux incertitudes économiques [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO] La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO] Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO]

Climats du Monde
Dernière heure

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas

En Catalogne, Desti’Durable dépoussière l'éductour traditionnel [ABO]

Pourquoi ne faudra-t-il plus demander Madame ou Monsieur à vos clients ? [ABO]

Voyamar, la Française des Circuits visent la place de numéro 1 sur les circuits [ABO]

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas
Partez en France

Partez en France

CAT : Jean-Virgile Crance réélu, appelle au maintien d’un ministère dédié au tourisme

CAT : Jean-Virgile Crance réélu, appelle au maintien d’un ministère dédié au tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Paris vibre au rythme de Jalisco : une soirée immersive 100 % mexicaine à ne pas manquer !

Paris vibre au rythme de Jalisco : une soirée immersive 100 % mexicaine à ne pas manquer !
Production

Production

Exotismes : "2025 sera une bonne année, sans être exceptionnelle"

Exotismes : "2025 sera une bonne année, sans être exceptionnelle"
AirMaG

AirMaG

ITA Airways et United Airlines renforcent leur connectivité

ITA Airways et United Airlines renforcent leur connectivité
Transport

Transport

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025

Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys choisit Jannik Sinner comme nouvel ambassadeur mondial

Explora Journeys choisit Jannik Sinner comme nouvel ambassadeur mondial
HotelMaG

Hébergement

Paris : Belinda & Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e

Paris : Belinda &amp; Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Eplorations Group lance Ponant Yachting

Ponant Eplorations Group lance Ponant Yachting
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

La France parmi les destinations privilégiées des voyageurs d’affaires en 2025

La France parmi les destinations privilégiées des voyageurs d’affaires en 2025
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias