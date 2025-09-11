Voyamar, la Française des Circuits visent la place de numéro 1 sur les circuits [ABO]

Aurélien Aufort (Voyamar) : "nous lançons un module assez révolutionnaire sur Travel Explorer qui permet de combiner du à la carte pour les pré et post séjours à nous circuits" - photo Mariettron
TourMaG - Avec le rachat du groupe Premium par Marietton Développement, Austral Lagons a récupéré les marques spécialistes. De votre côté, vous gérez désormais la Française des circuits. Quelles sont les ambitions sur cette marque ?
Aurélien Aufort : Oui, je récupère la gestion de la Française des Circuits. Nous allons mener une transformation complète du tour-opérateur avec pour objectif de devenir leader de la vente de circuits petits prix sur le marché français.
Nous allons passer la vitesse supérieure car il y a une place à prendre sur ce segment avec les problématiques de pouvoir d'achat. Certains voyagistes réduisent la taille des groupes, nous, nous souhaitons accélérer sur les circuits à très bons prix. Nous relançons la marque en septembre avec une offre couvrant tous les continents, tout en conservant bien sûr la Laponie, destination historique du TO.
Nous voulons doubler le chiffre d'affaires pour atteindre les 40 M€.
TourMaG - Passons à Voyamar, comment se déroule l'année 2025 ?
Aurélien Aufort : Voyamar s’apprête à réaliser une excellente année, en parfaite adéquation avec le business plan que nous avions établi. Nous allons atteindre les 150 M€ de chiffre d'affaires, avec un maintien de notre rentabilité. En 2024, nous étions à 135 M€.
Cette année, les deux principaux leviers de croissance ont été l'Asie et l'Égypte. Voyamar devient un important "player" sur ces deux destinations. Quant à l'été, il a été correct, porté par la Tunisie.
Aurélien Aufort : Oui, je récupère la gestion de la Française des Circuits. Nous allons mener une transformation complète du tour-opérateur avec pour objectif de devenir leader de la vente de circuits petits prix sur le marché français.
Nous allons passer la vitesse supérieure car il y a une place à prendre sur ce segment avec les problématiques de pouvoir d'achat. Certains voyagistes réduisent la taille des groupes, nous, nous souhaitons accélérer sur les circuits à très bons prix. Nous relançons la marque en septembre avec une offre couvrant tous les continents, tout en conservant bien sûr la Laponie, destination historique du TO.
Nous voulons doubler le chiffre d'affaires pour atteindre les 40 M€.
TourMaG - Passons à Voyamar, comment se déroule l'année 2025 ?
Aurélien Aufort : Voyamar s’apprête à réaliser une excellente année, en parfaite adéquation avec le business plan que nous avions établi. Nous allons atteindre les 150 M€ de chiffre d'affaires, avec un maintien de notre rentabilité. En 2024, nous étions à 135 M€.
Cette année, les deux principaux leviers de croissance ont été l'Asie et l'Égypte. Voyamar devient un important "player" sur ces deux destinations. Quant à l'été, il a été correct, porté par la Tunisie.
Voyamar se renforce en Asie, aux Emirats et relance la Jordanie
TourMaG - Comment se présente 2026 et quels sont les objectifs ?
Aurélien Aufort : Nous voulons faire de Voyamar - avec la Française des Circuits et Travel Explorer - le tour-opérateur numéro 1 de la vente de circuits en 2026. Nous voulons devenir le tour-opérateur généraliste du marché français en multipliant les clubs également et les circuits.
Nous constatons une anticipation des prises de commandes. Au mois d'août, nous avons pris de l'avance, avec des prises de commandes en hausse de 30%. Mais si on regarde sur les 8 premiers jours de septembre, nous sommes sur la même tendance qu'en 2024. Cette croissance peut bien sûr ralentir, mais pour l'instant les voyants sont plutôt au vert.
TourMaG - Quel est le bilan sur les États-Unis ?
Aurélien Aufort : Si nous faisons le bilan de 2025, nous sommes, finalement, en légère croissance sur les États-Unis. Et sur les prises de commandes de 2026, les USA drainent la croissance.
TourMaG - Quels sont les axes que vous allez renforcer ?
Aurélien Aufort : Nous allons continuer de déployer l'offre sur l'Asie avec des circuits privatifs en Thaïlande du Sud, mais aussi des extensions sur les circuits privatifs à Bali, assorties d’options avec chauffeur privé. Côté nouveautés, nous lançons les Philippines et le Laos, et nous relançons des circuits en Chine. Enfin, nous lançons également un Naya Collection au Sri Lanka, 5* en all inclusive, à 1h au sud de Colombo.
Sur l'Afrique et le Moyen-Orient, nous développons les circuits et croisières en Égypte et aux Émirats. Nous voulons relancer les Émirats qui ont connu un boom avec le Covid et qui ont ensuite connu un fléchissement.
Nous croyons également au retour de la Jordanie, que nous relançons. Enfin, côté clubs, le Maroc, Hurghada et la Tunisie seront les stars de l'hiver. Sur cette dernière destination, la production s'enrichit de deux nouveautés à Hammamet et Monastir.
TourMaG - Qu'en est-il de la production Amérique du Sud et Caraïbes ?
Aurélien Aufort : Nous allons continuer notre focus sur le Brésil, le Pérou et le Mexique avec des vols Air France. Sur ces destinations, nous allons limiter le nombre de participants à 20 pax.
Nous allons accélérer sur le Canada avec de nouveaux autotours et circuit de 7 nuits à Québec. Nous voulons prendre une place importante sur cette destination. L'année 2025 a été un bon cru pour le Canada.
Enfin, nous souhaitons consolider notre présence sur les États-Unis, avec notamment la programmation d’un circuit Route 66 pour célébrer le centenaire de cette route emblématique.
J'ajouterai également que les Antilles reprennent du poil de la bête. Après un hiver compliqué dû aux manifestations contre la vie chère, nous constatons des taux de réservation plus forts cette année à la même date.
Aurélien Aufort : Nous voulons faire de Voyamar - avec la Française des Circuits et Travel Explorer - le tour-opérateur numéro 1 de la vente de circuits en 2026. Nous voulons devenir le tour-opérateur généraliste du marché français en multipliant les clubs également et les circuits.
Nous constatons une anticipation des prises de commandes. Au mois d'août, nous avons pris de l'avance, avec des prises de commandes en hausse de 30%. Mais si on regarde sur les 8 premiers jours de septembre, nous sommes sur la même tendance qu'en 2024. Cette croissance peut bien sûr ralentir, mais pour l'instant les voyants sont plutôt au vert.
TourMaG - Quel est le bilan sur les États-Unis ?
Aurélien Aufort : Si nous faisons le bilan de 2025, nous sommes, finalement, en légère croissance sur les États-Unis. Et sur les prises de commandes de 2026, les USA drainent la croissance.
TourMaG - Quels sont les axes que vous allez renforcer ?
Aurélien Aufort : Nous allons continuer de déployer l'offre sur l'Asie avec des circuits privatifs en Thaïlande du Sud, mais aussi des extensions sur les circuits privatifs à Bali, assorties d’options avec chauffeur privé. Côté nouveautés, nous lançons les Philippines et le Laos, et nous relançons des circuits en Chine. Enfin, nous lançons également un Naya Collection au Sri Lanka, 5* en all inclusive, à 1h au sud de Colombo.
Sur l'Afrique et le Moyen-Orient, nous développons les circuits et croisières en Égypte et aux Émirats. Nous voulons relancer les Émirats qui ont connu un boom avec le Covid et qui ont ensuite connu un fléchissement.
Nous croyons également au retour de la Jordanie, que nous relançons. Enfin, côté clubs, le Maroc, Hurghada et la Tunisie seront les stars de l'hiver. Sur cette dernière destination, la production s'enrichit de deux nouveautés à Hammamet et Monastir.
TourMaG - Qu'en est-il de la production Amérique du Sud et Caraïbes ?
Aurélien Aufort : Nous allons continuer notre focus sur le Brésil, le Pérou et le Mexique avec des vols Air France. Sur ces destinations, nous allons limiter le nombre de participants à 20 pax.
Nous allons accélérer sur le Canada avec de nouveaux autotours et circuit de 7 nuits à Québec. Nous voulons prendre une place importante sur cette destination. L'année 2025 a été un bon cru pour le Canada.
Enfin, nous souhaitons consolider notre présence sur les États-Unis, avec notamment la programmation d’un circuit Route 66 pour célébrer le centenaire de cette route emblématique.
J'ajouterai également que les Antilles reprennent du poil de la bête. Après un hiver compliqué dû aux manifestations contre la vie chère, nous constatons des taux de réservation plus forts cette année à la même date.
Travel Explorer : un nouveau module à la carte pour les extensions des circuits !
TourMaG - Un mot sur Héliades, comment s'est déroulé l'été ?
Aurélien Aufort : La saison estivale a été un peu compliquée. Nous avons constaté une hausse des prix et les tremblements de terre qui ont touché les Cyclades l'hiver dernier ont, sans doute eu un impact, mais l'arrière saison est plutôt bonne.
Pour 2026, cela se présente plutôt bien, Héliades enregistre à date, une croissance de 15% des prises de commandes. Pour l'hiver, nous lançons deux nouvelles destinations : les Bahamas et la Colombie en circuits et séjours.
Nous renforçons également l’offre sur le Mexique, qui a rencontré un grand succès cette année. Enfin, nous nous engageons sur le Cap-Vert avec une belle offre de clubs accessibles en vols directs depuis Paris et la province.
Enfin, nous lançons de manière anticipée l’offre Grèce 2026 avec des nouveautés sur les Cyclades et en Crète.
Aurélien Aufort : La saison estivale a été un peu compliquée. Nous avons constaté une hausse des prix et les tremblements de terre qui ont touché les Cyclades l'hiver dernier ont, sans doute eu un impact, mais l'arrière saison est plutôt bonne.
Pour 2026, cela se présente plutôt bien, Héliades enregistre à date, une croissance de 15% des prises de commandes. Pour l'hiver, nous lançons deux nouvelles destinations : les Bahamas et la Colombie en circuits et séjours.
Nous renforçons également l’offre sur le Mexique, qui a rencontré un grand succès cette année. Enfin, nous nous engageons sur le Cap-Vert avec une belle offre de clubs accessibles en vols directs depuis Paris et la province.
Enfin, nous lançons de manière anticipée l’offre Grèce 2026 avec des nouveautés sur les Cyclades et en Crète.
Autres articles
-
Voyamar dévoile ses brochures 2026
-
Challenge Travel Explorer : et les vainqueurs sont...
-
La Tunisie en tête, les USA en embuscade, et un marché porté par des clientèles à deux vitesses [ABO]
-
Dua Lipa, Katy Perry... Travel Explorer vous fait gagner des places aux loges VIP
-
Voyamar : la Tunisie et les "petits prix" tirent les ventes en clubs ! [ABO]
TourMaG - Cela fait deux ans maintenant que vous avez lancé votre nouvel outil Travel Explorer, où en êtes-vous ?
Aurélien Aufort : <span class="podle-arthur">Nous sommes vraiment satisfaits de cet outil. Nous enregistrons une croissance de 20% sur un volume de ventes qui atteint presque une centaine de millions d'euros. En deux ans, un tel résultat est plutôt inattendu.
Nous continuons d'améliorer l'outil. Nous allons lancer un programme Travel Explorer Excellence qui nous engage sur la qualité. Nous voulons garantir aux agences des prestations homogènes et un niveau de service toujours plus élevé sur les produits proposés.
Concernant les fonctionnalités, nous allons lancer un module croisière et train. Nous venons également de mettre en ligne un nouveau module, qui est pour moi, révolutionnaire. Ce module permet d'accéder à nos circuits et d'y ajouter un pré ou un post séjour à la carte.
Désormais, les agences n'ont plus à choisir l'extension assez figée que le tour-opérateur a prévu en brochure. Elles ont toute la liberté de choisir l'établissement, l'excursion, le nombre de nuits, le lieu... qu'elles souhaitent et de l'ajouter de manière entièrement automatisée avant ou après nos circuits.
Ce type de possibilité va vraiment nous permettre de développer l'offre circuits. Les agences n'auront plus besoin d'appeler le call center pour les post et pré séjour. Les trois quarts des appels sur les circuits concernent les extensions. Bien sûr, il faudra un peu de temps pour que les agences prennent les bons réflexes, mais une fois que ce sera acquis, avec un outil tel que Travel Explorer, il n'y aura plus besoin de brochures.</span>
Aurélien Aufort : <span class="podle-arthur">Nous sommes vraiment satisfaits de cet outil. Nous enregistrons une croissance de 20% sur un volume de ventes qui atteint presque une centaine de millions d'euros. En deux ans, un tel résultat est plutôt inattendu.
Nous continuons d'améliorer l'outil. Nous allons lancer un programme Travel Explorer Excellence qui nous engage sur la qualité. Nous voulons garantir aux agences des prestations homogènes et un niveau de service toujours plus élevé sur les produits proposés.
Concernant les fonctionnalités, nous allons lancer un module croisière et train. Nous venons également de mettre en ligne un nouveau module, qui est pour moi, révolutionnaire. Ce module permet d'accéder à nos circuits et d'y ajouter un pré ou un post séjour à la carte.
Désormais, les agences n'ont plus à choisir l'extension assez figée que le tour-opérateur a prévu en brochure. Elles ont toute la liberté de choisir l'établissement, l'excursion, le nombre de nuits, le lieu... qu'elles souhaitent et de l'ajouter de manière entièrement automatisée avant ou après nos circuits.
Ce type de possibilité va vraiment nous permettre de développer l'offre circuits. Les agences n'auront plus besoin d'appeler le call center pour les post et pré séjour. Les trois quarts des appels sur les circuits concernent les extensions. Bien sûr, il faudra un peu de temps pour que les agences prennent les bons réflexes, mais une fois que ce sera acquis, avec un outil tel que Travel Explorer, il n'y aura plus besoin de brochures.</span>