Voyamar, la Française des Circuits visent la place de numéro 1 sur les circuits [ABO]

Nous voulons faire de Voyamar - avec la Française des Circuits et Travel Explorer - le tour-opérateur numéro 1 de la vente de circuits en 2026. Nous voulons devenir le tour-opérateur généraliste du marché français en multipliant les clubs également et les circuits.



Nous constatons une anticipation des prises de commandes. Au mois d'août, nous avons pris de l'avance, avec des prises de commandes en hausse de 30%. Mais si on regarde sur les 8 premiers jours de septembre, nous sommes sur la même tendance qu'en 2024. Cette croissance peut bien sûr ralentir, mais pour l'instant les voyants sont plutôt au vert.

Si nous faisons le bilan de 2025, nous sommes, finalement, en légère croissance sur les États-Unis. Et sur les prises de commandes de 2026, les USA drainent la croissance.

Nous allons continuer de déployer l'offre sur l'Asie avec des circuits privatifs en Thaïlande du Sud, mais aussi des extensions sur les circuits privatifs à Bali, assorties d’options avec chauffeur privé. Côté nouveautés, nous lançons les Philippines et le Laos, et nous relançons des circuits en Chine. Enfin, nous lançons également un Naya Collection au Sri Lanka, 5* en all inclusive, à 1h au sud de Colombo.



Sur l'Afrique et le Moyen-Orient, nous développons les circuits et croisières en Égypte et aux Émirats. Nous voulons relancer les Émirats qui ont connu un boom avec le Covid et qui ont ensuite connu un fléchissement.



Nous croyons également au retour de la Jordanie, que nous relançons. Enfin, côté clubs, le Maroc, Hurghada et la Tunisie seront les stars de l'hiver. Sur cette dernière destination, la production s'enrichit de deux nouveautés à Hammamet et Monastir.

Nous allons continuer notre focus sur le Brésil, le Pérou et le Mexique avec des vols Air France. Sur ces destinations, nous allons limiter le nombre de participants à 20 pax.



Nous allons accélérer sur le Canada avec de nouveaux autotours et circuit de 7 nuits à Québec. Nous voulons prendre une place importante sur cette destination. L'année 2025 a été un bon cru pour le Canada.



Enfin, nous souhaitons consolider notre présence sur les États-Unis, avec notamment la programmation d’un circuit Route 66 pour célébrer le centenaire de cette route emblématique.



J'ajouterai également que les Antilles reprennent du poil de la bête. Après un hiver compliqué dû aux manifestations contre la vie chère, nous constatons des taux de réservation plus forts cette année à la même date.