Austral Lagons vise la barre des 100 M€ de CA pour 2026

Fort de cette dynamique, mais aussi de la reprise des marques Jetset (Amérique du Nord), Australie Tours (Océanie) et Alma Latina (Amérique Latine) en début d’année, le groupe ambitionne de franchir la barre des 100 M€ de chiffre d’affaires en 2026.



« Notre croissance dans les prochaines années se fera très clairement sur ces trois marques » précise Hélion de Villeneuve, qui se félicite d’avoir récupéré des équipes expertes.



L’offensive a commencé il y a quelques jours, avec la diffusion dans les agences de voyages de six catalogues (un record) sous les quatre marques du Groupe, et d’une brochure digitale dédiée à la République dominicaine.



Toutes arborent la même identité visuelle pour renforcer la cohésion et se distinguent simplement par la marque et le logo associé : une raie manta pour Austral Lagons, un kangourou pour Australie Tours, un bison pour Jetset et un colibri pour Alma Latina.