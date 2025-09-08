Austral Lagons vise la barre des 100 M€ de CA pour 2026

Dans un contexte anxiogène pour les tour-opérateurs français, Austral Lagons (racheté par Marietton Développement en 2021) n’en finit plus de battre des records.
Le spécialiste du voyage sur-mesure affichait, au 6 septembre 2025, un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros, en hausse de 10% comparé à l’année dernière.
« Nous allons réaliser le plus bel exercice de notre histoire et atteindre les 83 M€ au 31 décembre. Toutes nos destinations sont en croissance » s’est félicité le directeur général, Hélion de Villeneuve, lors d’une conférence de presse.
Il prévoit également une excellente rentabilité, sans en dire plus. Selon les chiffres officiels déclarés au greffe du tribunal, Le Monde à la Carte (raison sociale d’Austral Lagons) avait réalisé un chiffre d’affaires de 76,6 M€ en 2024.
A lire aussi : Le Monde à la Carte (Austral Lagons) récupère aussi Jetset et Asie Infiny
Austral Lagons : une performance historique pour la Polynésie
Cette année record est largement liée à la Polynésie, destination phare d’Austral Lagons qui devrait séduire plus de 6 000 passagers en 2025 pour un chiffre d’affaires de 30 M€, en progression de 22%.
« Tahiti et ses îles ont réalisé une performance stratosphérique qui renforce notre position de leader sur la destination » s’enthousiasme Hélion de Villeneuve.
Elle est suivie par l’Ile Maurice (8 000 passagers mais un chiffre d’affaires global inférieur) qui, depuis cinq ans, affiche une belle croissance et s’affirme comme la seconde destination d’Austral Lagons.
« Nous proposons l’offre la plus large du marché avec toutes les chaînes hôtelières sauf Beachcomber » ajoute Hélion de Villeneuve. Suivent la Tanzanie (3 000 pax), les Seychelles (3 000 pax) et l’île de la Réunion.
Sept brochures pour 2026, un record !
Fort de cette dynamique, mais aussi de la reprise des marques Jetset (Amérique du Nord), Australie Tours (Océanie) et Alma Latina (Amérique Latine) en début d’année, le groupe ambitionne de franchir la barre des 100 M€ de chiffre d’affaires en 2026.
« Notre croissance dans les prochaines années se fera très clairement sur ces trois marques » précise Hélion de Villeneuve, qui se félicite d’avoir récupéré des équipes expertes.
L’offensive a commencé il y a quelques jours, avec la diffusion dans les agences de voyages de six catalogues (un record) sous les quatre marques du Groupe, et d’une brochure digitale dédiée à la République dominicaine.
Toutes arborent la même identité visuelle pour renforcer la cohésion et se distinguent simplement par la marque et le logo associé : une raie manta pour Austral Lagons, un kangourou pour Australie Tours, un bison pour Jetset et un colibri pour Alma Latina.
Nouveaux hôtels et croisières dans l’Océan Indien
Parmi les nombreuses nouveautés, la brochure Tahiti et ses îles ajoute des hôtels et pensions de famille et deux croisières : sur le nouveau cargo-mixte Aranoa (le frère de l’Aranui) qui proposera des périples dans les îles Australes à compter de mars 2027, et le Jacques Cartier de Ponant Explorers avec des itinéraires à la découverte d’îles rarement accessibles.
Dans la brochure Océan Indien, Austral Lagons monte en gamme aux Seychelles avec plusieurs nouveaux hôtels dont le très chic Cheval Blanc (ex-Banyan Tree totalement transformé).
Sur l’île Maurice, il élargit sa gamme avec des petits hôtels de charme en 3 et 4* et l’objectif de franchir rapidement la barre des 10 000 passagers par an.
L’offre aux Maldives s’étoffe également avec 28 hôtels en brochure, dont deux nouveaux établissements Centara sur l’atoll de Mahé Nord.
L’archipel se combine avec le Sri Lanka, qui voit la création d’un circuit en groupe (GIR) francophone afin de contourner la difficulté de trouver des guides français en haute saison, avec 18 départs garantis.
Le Rwanda, nouveauté de la brochure Afrique Australe
L’Afrique Australe constitue également un important relais de croissance, avec des espoirs importants sur le Kenya qui bénéficie d’un nouveau circuit de 12 nuits pour découvrir les principaux parcs et de nouveaux hôtels à Mombasa.
Le placement des compagnies aériennes tanzaniennes sur liste noire par l'Europe a pu inquiéter les clients. Face à cette problématique, le TO a renforcé son offre de safaris sans transferts aériens en Tanzanie, et a signé un contrat avec un assureur pour pouvoir voler sur trois compagnies qui proposent des liaisons intérieures.
« Nous informons toujours nos clients, qui ont le choix » précise Hélion de Villeneuve.
A lire aussi : Tanzanie : Jean-Baptiste Djebbari à la rescousse des pros
A noter également, le renforcement de l’offre à Zanzibar avec plusieurs nouveaux hôtels haut de gamme qui ouvrent leurs portes dans les prochaines semaines, comme le Diamonds Bijoux Zanzibar ou le Sandies Nungwi Beach dans le nord de l’île.
Enfin, Austral Lagons innove avec l’entrée en brochure du Rwanda. Le TO programme un GIR francophone (2 à 6 personnes) pour découvrir le pays et approcher les gorilles, avec neuf départs garantis.
De fortes ambitions en Amérique Latine
Austral Lagons met également le paquet en Amérique Latine, avec une brochure sous la marque Alma Latina qui combine les anciennes productions des deux TO, avec de forts espoirs sur le Brésil (qui n’était pas programmé par Austral Lagons dans le passé).
Ensemble, les deux productions réalisaient jusqu’à présent 12 M€ de chiffre d’affaires : dix pour Austral Lagons et deux pour Alma Latina.
L’offre regroupe 12 pays, pour une exploration différente : autotour au Mexique avec extension en Basse-Californie, découverte de la région Boca Tapada au Costa Rica, circuit dans le nord du Pérou, pour des « voyages expérientiels, authentiques et riches en rencontres ».
A noter que le nouveau catalogue inclut également la République Dominicaine, qui bénéficie par ailleurs d’une brochure digitale avec une offre de séjours et autotours hors des sentiers battus, notamment dans les régions de Samana et Miches.
Australie et Amérique du nord en embuscade
L’année 2026 marque également le retour sur le devant de la scène de la marque Australie Tours, qui n’avait plus de brochure depuis le Covid. Outre des voyages entièrement personnalisables, le TO programme deux circuits regroupés francophones, en Australie et Nouvelle-Zélande.
Enfin, Hélion de Villeneuve a de fortes ambitions pour Jetset (Etats-Unis et Canada), qui fêtera ses 40 ans en 2026. Fort d’une équipe experte, et notamment six personnes à la réservation, il veut tripler le chiffre d’affaires (11 M€) dans les deux ans.
Il compte notamment sur les deux événements forts de l’année prochaine, à savoir les 250 ans de l’indépendance des Etats-Unis et les 100 ans de la Route 66, avec une offre à la carte enrichie d’excursions incontournables ou insolites et des adresses de caractère (lodges, glampings, ranchs, pourvoiries…) pour poser ses valises.
Et même un voyage en train pour explorer le nord-est des Etats-Unis.
Un retour en force à l’IFTM et des promos
Reste désormais à Austral Lagons et ses trois nouvelles marques à partir à la rencontre des agences de voyages. Le nouvel ensemble fera son retour en force à l’IFTM du 23 au 25 septembre, alors qu’Austral Lagons n’était plus présent sur le salon depuis son départ de Deauville pour Paris, en 2008 !
En parallèle, un roadshow débute dès ce 9 septembre, avec une trentaine de villes au programme et une soirée mémorable à Paris (sur un bateau), le 2 octobre prochain. Il sera complété par une douzaine d’éductours en 2026, qui feront voyager 120 à 150 agences.
Pour accompagner et conseiller les vendeurs, le nouvel ensemble peut s’appuyer sur sa force commerciale, désormais mutualisée. Sous la houlette du directeur commercial Alain Le Breton, Yves Schaub est nommé chef des ventes Australie Tours, Alma Latina et Jetset, avec pour mission de coordonner la représentation commerciale des trois marques.
L’équipe est par ailleurs renforcée avec sept commerciaux, dont l’arrivée de Lena Legouez (ex-Exotismes) qui sera en charge du Nord et de Jennifer Lenoble (ex-Solea) dans le sud-ouest, en remplacement de Leyna Guillet-Jones qui s’occupe désormais de la Bretagne.
Cette équipe pourra s’appuyer sur des offres exclusives de rentrée, avec des réductions pouvant atteindre 45%, pour toute réservation effectuée avant le 27 septembre (pour des voyages du 1er novembre au 31 octobre 2026).
Publié par Thierry Beaurepère
Retrouvez les catalogues Austral Lagons, Alma Latina, Australie Tours, et JetSet sur Brochuresenligne.com