Tanzanie : Jean-Baptiste Djebbari à la rescousse des pros du tourisme ! [ABO]

La mission et notre position, au SETO et aux EDV, c'est que nous ne voulons pour donner de leçons, nous souhaitons avancer conjointement pour trouver des solutions à cette crise.



Nous espérons maintenant que les autorités locales vont accepter ce programme de travail,

En effet, nous avons appris que l'ancien ministre des Transports s'est rendu dans le pays d'Afrique de l'est, à la fin du mois de juillet pour s'apercevoir de la situation sur place.Il y a rencontré, durant 3 jours, différents institutionnels tanzaniens, politiques, responsables de compagnies, etc.À la suite de cela, par l’intermédiaire de sa société de conseil, un plan de sortie de crise a été proposé aux autorités tanzaniennes." poursuit celui qui a succéder en juin à René-Marc Chikli.Le profil de l'ancien ministre du gouvernement Castex n'a pas été choisi au hasard, non seulement il a été pilote, mais a aussi travaillé à la DGAC ou encore été un expert pour la Cour d'appel de Paris sur des sujets qui touchaient à l'aviation ou la sécurité aérienne.De par son C.V. il bénéficie aussi d'une aura lui offrant une écoute des autorités compétentes, en raison de sa légitimité, mais aussi d'ouvrir quelques portes au niveau européen.D'après les différentes notes que nous avons pu consulter, émanant de l'équivalent de la FNAM tanzanienne, nous comprenons que la TCAA a perdu la confiance des régulateurs européens et anglais.. Un rapport est attendu de sa part, sur les bureaux de Patrice Caradec et Valérie Boned, dans les prochaines semaines.