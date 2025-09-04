Formalités de voyage : ce qui change pour les Français !

Les changements de formalités ne concernent pas uniquement les voyageurs français.



La Commission européenne prévoit la mise en place progressive du système EES (Entry/Exit System) au sein de l’espace Schengen dès le 12 octobre 2025, avec une généralisation prévue pour le 10 avril 2026.



Ce dispositif consistera en un enregistrement numérique et automatisé des données des voyageurs originaires de pays tiers, qu’ils soient soumis à un visa de court séjour ou exemptés. Chaque entrée et sortie dans l’espace Schengen sera désormais tracée de façon électronique.



Le mécanisme remplacera l’apposition traditionnelle de tampons sur les passeports des ressortissants non-européens et constituera une étape vers une gestion plus moderne et centralisée des passages frontaliers.



Par ailleurs, un portail en ligne sera proposé afin de permettre aux voyageurs de contrôler eux-mêmes le nombre de jours restants sur leur durée de séjour autorisée dans la zone Schengen.