Formalités de voyage : ce qui change pour les Français !

Passeport, visas et formulaires électroniques : plusieurs pays ont fait évoluer leurs formalités de voyage et conditions d'entrée. Ces changements concernent les voyageurs français qui doivent s’adapter à plusieurs évolutions administratives.
- Formalités de voyage : nouvelle taxe pour la Tanzanie
- Carte d'arrivée pour l'Indonésie
- Du nouveau aussi pour le Laos
- Hausse du prix de l'ESTA pour les Etats-Unis
- Mise en place progressive du système EES dans l'Union Européenne (Pour les non ressortissants de l'UE)
- Formalités de voyage : nouvelle taxe pour la Tanzanie
- Carte d'arrivée pour l'Indonésie
- Du nouveau aussi pour le Laos
- Hausse du prix de l'ESTA pour les Etats-Unis
- Mise en place progressive du système EES dans l'Union Européenne (Pour les non ressortissants de l'UE)
Formalités de voyage : nouvelle taxe pour la Tanzanie
Autres articles
-
États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025
-
A Bali, l'étonnante saga hôtelière d'Alban Kibarer [ABO]
-
Tanzanie : Jean-Baptiste Djebbari à la rescousse des pros du tourisme ! [ABO]
-
Tanzanie : nouvelle(s) taxe(s) pour les voyageurs en vue ! [ABO]
-
Etats-Unis : il était une fois l’Amérique
Parmi ces pays figure la Tanzanie.
Le gouvernement tanzanien a introduit une nouvelle redevance de facilitation des passagers (Taxe VI). Elle est effective depuis le 15 août 2025 et s’appliquera à tous les passagers internationaux voyageant à partir du 1er novembre 2025.
Comptez 45 dollars (38,75 euros) pour un vol international en aller simple et 90 dollars (77,50 euros) pour un aller-retour.
Le gouvernement tanzanien a introduit une nouvelle redevance de facilitation des passagers (Taxe VI). Elle est effective depuis le 15 août 2025 et s’appliquera à tous les passagers internationaux voyageant à partir du 1er novembre 2025.
Comptez 45 dollars (38,75 euros) pour un vol international en aller simple et 90 dollars (77,50 euros) pour un aller-retour.
Carte d'arrivée pour l'Indonésie
En Asie, deux pays ont également modifié leurs conditions d'entrée. Le premier l'Indonésie, exige une "Arrival Card" digitale appelée "All Indonesia".
Elle est déjà obligatoire depuis le 1er septembre, pour toute arrivée aux aéroports de Bali Denpasar Ngurah Rai (DPS), Jakarta Soekarno-Hatta (CGK), Surabaya Juanda (SUB).
Dès le 1er octobre, cette "Arrival Card" sera demandée dans tous les points d'entrée du pays (aéroports, ports et postes terrestres).
Ce document, gratuit, devra être complété dans les trois jours précédant le voyage, générant un QR code à présenter à l’arrivée.
Le e-visa ou visa pour l'Indonésie reste exigé pour toute entrée. En revanche, la déclaration de santé Satusehat et la déclaration de douane e-CD ne seront plus exigés à partir de la mise en place effective de la carte d'arrivée (le 1er septembre dans les aéroports mentionnés et le 1er octobre dans l’ensemble des points d'entrée).
Elle est déjà obligatoire depuis le 1er septembre, pour toute arrivée aux aéroports de Bali Denpasar Ngurah Rai (DPS), Jakarta Soekarno-Hatta (CGK), Surabaya Juanda (SUB).
Dès le 1er octobre, cette "Arrival Card" sera demandée dans tous les points d'entrée du pays (aéroports, ports et postes terrestres).
Ce document, gratuit, devra être complété dans les trois jours précédant le voyage, générant un QR code à présenter à l’arrivée.
Le e-visa ou visa pour l'Indonésie reste exigé pour toute entrée. En revanche, la déclaration de santé Satusehat et la déclaration de douane e-CD ne seront plus exigés à partir de la mise en place effective de la carte d'arrivée (le 1er septembre dans les aéroports mentionnés et le 1er octobre dans l’ensemble des points d'entrée).
Carte d'arrivée pour le Laos
Autre pays d'Asie concerné par les modifications de formalités : le Laos. Les autorités ont également annoncé l’instauration d’une carte d’arrivée électronique à l’ensemble des voyageurs étrangers. Cette procédure remplace uniquement le formulaire papier d’arrivée/départ.
Appelée Arrival Register, cette formalité est obligatoire depuis le 1er septembre. Pour l'obtenir, il faut se rendre sur le site officiel des autorités laotiennes (immigration.gov.la) et compléter, dans les deux jours précédant l'arrivée, un formulaire en ligne.
Un QR code est ensuite délivré et doit être présenté à l'immigration.
Les Français sont soumis à visa pour entrer au Laos, et la durée de validité du passeport doit être supérieure d’au moins 6 mois à la date de départ du pays.
Il est conseillé d'obtenir un e-visa avant le départ. Les voyageurs peuvent également faire une demande sous la forme d’un visa papier auprès du Consulat, ou l'obtenir sur place, mais cette possibilité reste déconseillée (obtention non garantie et attente prolongée).
Appelée Arrival Register, cette formalité est obligatoire depuis le 1er septembre. Pour l'obtenir, il faut se rendre sur le site officiel des autorités laotiennes (immigration.gov.la) et compléter, dans les deux jours précédant l'arrivée, un formulaire en ligne.
Un QR code est ensuite délivré et doit être présenté à l'immigration.
Les Français sont soumis à visa pour entrer au Laos, et la durée de validité du passeport doit être supérieure d’au moins 6 mois à la date de départ du pays.
Il est conseillé d'obtenir un e-visa avant le départ. Les voyageurs peuvent également faire une demande sous la forme d’un visa papier auprès du Consulat, ou l'obtenir sur place, mais cette possibilité reste déconseillée (obtention non garantie et attente prolongée).
Les Etats-Unis : hausse du prix de l'ESTA
Enfin les voyageurs français utilisant le programme d’exemption de visa devront bientôt débourser davantage.
À compter du 30 septembre 2025, les frais de l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) passeront de 21 dollars à 40 dollars, soit une augmentation de près de 90 %.
Cette mesure touche directement les Français, qui figurent parmi les bénéficiaires du Visa Waiver Program.
Pour bénéficier d'un ESTA à 21 USD, il est vivement conseillé de faire la demande avant le 30 septembre.
Tous les voyageurs prévoyant un séjour ou un voyage aux États-Unis ont donc intérêt à l’anticiper. Pour rappel, l'ESTA est valable deux ans, mais doit être renouvelé en cas de changement de situation (nom, prénom, sexe, nationalité, passeport, réponses différentes aux questions posées, etc.) ou si la validité du passeport est inférieure à ce délai.
Dernier changement concernant les États-Unis : les frais de passage à la frontière terrestre entre le Canada et les USA augmenteront également dès le 30 septembre, passant de 6 dollars à 30 dollars (I94).
Pour rappel, les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou qui désirent y voyager avant un séjour aux États-Unis ne peuvent pas bénéficier du régime de l’ESTA et doivent obligatoirement faire une demande de visa.
À compter du 30 septembre 2025, les frais de l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) passeront de 21 dollars à 40 dollars, soit une augmentation de près de 90 %.
Cette mesure touche directement les Français, qui figurent parmi les bénéficiaires du Visa Waiver Program.
Pour bénéficier d'un ESTA à 21 USD, il est vivement conseillé de faire la demande avant le 30 septembre.
Tous les voyageurs prévoyant un séjour ou un voyage aux États-Unis ont donc intérêt à l’anticiper. Pour rappel, l'ESTA est valable deux ans, mais doit être renouvelé en cas de changement de situation (nom, prénom, sexe, nationalité, passeport, réponses différentes aux questions posées, etc.) ou si la validité du passeport est inférieure à ce délai.
Dernier changement concernant les États-Unis : les frais de passage à la frontière terrestre entre le Canada et les USA augmenteront également dès le 30 septembre, passant de 6 dollars à 30 dollars (I94).
Pour rappel, les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou qui désirent y voyager avant un séjour aux États-Unis ne peuvent pas bénéficier du régime de l’ESTA et doivent obligatoirement faire une demande de visa.
Bon à savoir pour les ressortissants non européens :
Les changements de formalités ne concernent pas uniquement les voyageurs français.
La Commission européenne prévoit la mise en place progressive du système EES (Entry/Exit System) au sein de l’espace Schengen dès le 12 octobre 2025, avec une généralisation prévue pour le 10 avril 2026.
Ce dispositif consistera en un enregistrement numérique et automatisé des données des voyageurs originaires de pays tiers, qu’ils soient soumis à un visa de court séjour ou exemptés. Chaque entrée et sortie dans l’espace Schengen sera désormais tracée de façon électronique.
Le mécanisme remplacera l’apposition traditionnelle de tampons sur les passeports des ressortissants non-européens et constituera une étape vers une gestion plus moderne et centralisée des passages frontaliers.
Par ailleurs, un portail en ligne sera proposé afin de permettre aux voyageurs de contrôler eux-mêmes le nombre de jours restants sur leur durée de séjour autorisée dans la zone Schengen.
La Commission européenne prévoit la mise en place progressive du système EES (Entry/Exit System) au sein de l’espace Schengen dès le 12 octobre 2025, avec une généralisation prévue pour le 10 avril 2026.
Ce dispositif consistera en un enregistrement numérique et automatisé des données des voyageurs originaires de pays tiers, qu’ils soient soumis à un visa de court séjour ou exemptés. Chaque entrée et sortie dans l’espace Schengen sera désormais tracée de façon électronique.
Le mécanisme remplacera l’apposition traditionnelle de tampons sur les passeports des ressortissants non-européens et constituera une étape vers une gestion plus moderne et centralisée des passages frontaliers.
Par ailleurs, un portail en ligne sera proposé afin de permettre aux voyageurs de contrôler eux-mêmes le nombre de jours restants sur leur durée de séjour autorisée dans la zone Schengen.