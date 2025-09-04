TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Formalités de voyage : ce qui change pour les Français !

Tanzanie, Indonésie, Laos, États-Unis...


Passeport, visas et taxes : Tanzanie, Indonésie, Laos, États-Unis... Voici toutes les infos sur les changements de formalités et conditions d’entrée en cette rentrée 2025 !


Rédigé par le Jeudi 4 Septembre 2025

Formalités de voyage : ce qui change pour les Français ! - Depositphotos.com Auteur modesto3
Formalités de voyage : ce qui change pour les Français ! - Depositphotos.com Auteur modesto3
IFTM TourMaG Party
Passeport, visas et formulaires électroniques : plusieurs pays ont fait évoluer leurs formalités de voyage et conditions d'entrée. Ces changements concernent les voyageurs français qui doivent s’adapter à plusieurs évolutions administratives.

- Formalités de voyage : nouvelle taxe pour la Tanzanie

- Carte d'arrivée pour l'Indonésie

- Du nouveau aussi pour le Laos

- Hausse du prix de l'ESTA pour les Etats-Unis

- Mise en place progressive du système EES dans l'Union Européenne (Pour les non ressortissants de l'UE)

Formalités de voyage : nouvelle taxe pour la Tanzanie

Autres articles
Parmi ces pays figure la Tanzanie.

Le gouvernement tanzanien a introduit une nouvelle redevance de facilitation des passagers (Taxe VI). Elle est effective depuis le 15 août 2025 et s’appliquera à tous les passagers internationaux voyageant à partir du 1er novembre 2025.

Comptez 45 dollars (38,75 euros) pour un vol international en aller simple et 90 dollars (77,50 euros) pour un aller-retour.

Carte d'arrivée pour l'Indonésie

En Asie, deux pays ont également modifié leurs conditions d'entrée. Le premier l'Indonésie, exige une "Arrival Card" digitale appelée "All Indonesia".

Elle est déjà obligatoire depuis le 1er septembre, pour toute arrivée aux aéroports de Bali Denpasar Ngurah Rai (DPS), Jakarta Soekarno-Hatta (CGK), Surabaya Juanda (SUB).

Dès le 1er octobre, cette "Arrival Card" sera demandée dans tous les points d'entrée du pays (aéroports, ports et postes terrestres).

Ce document, gratuit, devra être complété dans les trois jours précédant le voyage, générant un QR code à présenter à l’arrivée.

Le e-visa ou visa pour l'Indonésie reste exigé pour toute entrée. En revanche, la déclaration de santé Satusehat et la déclaration de douane e-CD ne seront plus exigés à partir de la mise en place effective de la carte d'arrivée (le 1er septembre dans les aéroports mentionnés et le 1er octobre dans l’ensemble des points d'entrée).

Carte d'arrivée pour le Laos

Autre pays d'Asie concerné par les modifications de formalités : le Laos. Les autorités ont également annoncé l’instauration d’une carte d’arrivée électronique à l’ensemble des voyageurs étrangers. Cette procédure remplace uniquement le formulaire papier d’arrivée/départ.

Appelée Arrival Register, cette formalité est obligatoire depuis le 1er septembre. Pour l'obtenir, il faut se rendre sur le site officiel des autorités laotiennes (immigration.gov.la) et compléter, dans les deux jours précédant l'arrivée, un formulaire en ligne.

Un QR code est ensuite délivré et doit être présenté à l'immigration.

Les Français sont soumis à visa pour entrer au Laos, et la durée de validité du passeport doit être supérieure d’au moins 6 mois à la date de départ du pays.

Il est conseillé d'obtenir un e-visa avant le départ. Les voyageurs peuvent également faire une demande sous la forme d’un visa papier auprès du Consulat, ou l'obtenir sur place, mais cette possibilité reste déconseillée (obtention non garantie et attente prolongée).

Les Etats-Unis : hausse du prix de l'ESTA

Enfin les voyageurs français utilisant le programme d’exemption de visa devront bientôt débourser davantage.

À compter du 30 septembre 2025, les frais de l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) passeront de 21 dollars à 40 dollars, soit une augmentation de près de 90 %.

Cette mesure touche directement les Français, qui figurent parmi les bénéficiaires du Visa Waiver Program.

Pour bénéficier d'un ESTA à 21 USD, il est vivement conseillé de faire la demande avant le 30 septembre.

Tous les voyageurs prévoyant un séjour ou un voyage aux États-Unis ont donc intérêt à l’anticiper. Pour rappel, l'ESTA est valable deux ans, mais doit être renouvelé en cas de changement de situation (nom, prénom, sexe, nationalité, passeport, réponses différentes aux questions posées, etc.) ou si la validité du passeport est inférieure à ce délai.

Dernier changement concernant les États-Unis : les frais de passage à la frontière terrestre entre le Canada et les USA augmenteront également dès le 30 septembre, passant de 6 dollars à 30 dollars (I94).

Pour rappel, les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou qui désirent y voyager avant un séjour aux États-Unis ne peuvent pas bénéficier du régime de l’ESTA et doivent obligatoirement faire une demande de visa.

Bon à savoir pour les ressortissants non européens :

Les changements de formalités ne concernent pas uniquement les voyageurs français.

La Commission européenne prévoit la mise en place progressive du système EES (Entry/Exit System) au sein de l’espace Schengen dès le 12 octobre 2025, avec une généralisation prévue pour le 10 avril 2026.

Ce dispositif consistera en un enregistrement numérique et automatisé des données des voyageurs originaires de pays tiers, qu’ils soient soumis à un visa de court séjour ou exemptés. Chaque entrée et sortie dans l’espace Schengen sera désormais tracée de façon électronique.

Le mécanisme remplacera l’apposition traditionnelle de tampons sur les passeports des ressortissants non-européens et constituera une étape vers une gestion plus moderne et centralisée des passages frontaliers.

Par ailleurs, un portail en ligne sera proposé afin de permettre aux voyageurs de contrôler eux-mêmes le nombre de jours restants sur leur durée de séjour autorisée dans la zone Schengen.

Lu 331 fois

Tags : etats-unis, indonesie, laos, tanzanie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande
Capable de gérer des dernières minutes et des départs jusqu’en octobre, l’Irlande est un peu à la...
ANA
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde

TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Accident funiculaire Lisbonne : des étrangers parmi les victimes

Rachat Cap Estel par la famille Arnault : "La transaction s'est faite à deux fois le tarif usuel" [ABO]

Groupe Le Vacon : "2025 ressemblera beaucoup à 2024" [ABO]

Formalités de voyage : ce qui change pour les Français !

L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
AirMaG

AirMaG

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité

Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Futuroscopie

Futuroscopie

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]
HotelMaG

Hébergement

En France, le groupe Radisson met le turbo

En France, le groupe Radisson met le turbo
La Travel Tech

La Travel Tech

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong

Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong
Partez en France

Partez en France

L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute

L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute
Production

Production

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias