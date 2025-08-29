États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025

C'était une hausse attendue, elle sera effective dès le 30 septembre prochain.
L'ESTA (autorisation de voyage électronique) nécessaire pour se rendre aux États-Unis pour les personnes exemptées de visa, passera de 21 USD à 40 USD à partir de cette date, soit une hausse de près de 90 % par rapport au tarif actuel.
Cette augmentation est inscrite dans le cadre de la loi fédérale HR-1, officiellement intitulée “One Big Beautiful Bill Act” (grande et belle loi) adoptée le 4 juillet 2025.
Comme l'explique Actions-Visa, le tarif de l’ESTA correspond désormais à la somme de trois montants : 17 dollars de frais préexistants, 10 dollars fixés par la loi, et 13 dollars supplémentaires.
L'ESTA (autorisation de voyage électronique) nécessaire pour se rendre aux États-Unis pour les personnes exemptées de visa, passera de 21 USD à 40 USD à partir de cette date, soit une hausse de près de 90 % par rapport au tarif actuel.
Cette augmentation est inscrite dans le cadre de la loi fédérale HR-1, officiellement intitulée “One Big Beautiful Bill Act” (grande et belle loi) adoptée le 4 juillet 2025.
Comme l'explique Actions-Visa, le tarif de l’ESTA correspond désormais à la somme de trois montants : 17 dollars de frais préexistants, 10 dollars fixés par la loi, et 13 dollars supplémentaires.
ESTA à 40 USD : encore quelques semaines pour bénéficier de l'ESTA à 21 USD
Autres articles
-
Etats-Unis : il était une fois l’Amérique
-
Etats-Unis : comment ne pas payer double pour votre ESTA ?
-
Voyage Etats-Unis : le boycott résistera-t-il à la baisse des prix ? [ABO]
-
Guerre en Iran... risque de guerre civile ou d'embrasement régional ? [ABO]
-
Effet Trump Etats-Unis : des avions pleins, mais les résas des TO vides ?
Pour bénéficier d'un ESTA à 21 USD, il est vivement conseillé de faire la demande avant le 30 septembre.
Tous les voyageurs qui ont prévu un séjour ou un voyage aux Etats-Unis ont intérêt à en faire la demande anticipée.
En effet, pour les familles, les groupes, la hausse peut vite devenir significative.
L’autorisation est valable 2 ans à compter de la date de délivrance, mais doit être renouvelée en cas de changement de situation (nom, prénom, sexe, nationalité, passeport, réponses différentes aux questions posées, etc.), ou si la date de validité du passeport est inférieure à ce délai de 2 ans.
Un seul site est habilité pour faire une demande d'ESTA, il est accessible à l'adresse : https://esta.cbp.dhs.gov/.
Tous les voyageurs qui ont prévu un séjour ou un voyage aux Etats-Unis ont intérêt à en faire la demande anticipée.
En effet, pour les familles, les groupes, la hausse peut vite devenir significative.
L’autorisation est valable 2 ans à compter de la date de délivrance, mais doit être renouvelée en cas de changement de situation (nom, prénom, sexe, nationalité, passeport, réponses différentes aux questions posées, etc.), ou si la date de validité du passeport est inférieure à ce délai de 2 ans.
Un seul site est habilité pour faire une demande d'ESTA, il est accessible à l'adresse : https://esta.cbp.dhs.gov/.
Cuba, Iran... attention, des exceptions !
Les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou qui désirent y voyager avant un séjour aux États-Unis ne peuvent pas bénéficier du régime de l’ESTA et doivent obligatoirement faire une demande de visa auprès d’un consulat américain avant d’entreprendre un voyage aux États-Unis, et ce, même s’ils bénéficient d’un ESTA précédemment approuvé, explique le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans sa rubrique Conseils aux Voyageurs.
Les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 et les personnes ayant la nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne ne peuvent pas, non plus, bénéficier du régime d’exemption de visa. Ces personnes doivent solliciter un visa B1/B2.
A lire aussi : Voyage États-Unis : nouvelles règles ESTA, ce qui change pour les voyageurs !
Les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 et les personnes ayant la nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne ne peuvent pas, non plus, bénéficier du régime d’exemption de visa. Ces personnes doivent solliciter un visa B1/B2.
A lire aussi : Voyage États-Unis : nouvelles règles ESTA, ce qui change pour les voyageurs !