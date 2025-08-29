États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025

Pour bénéficier d'un ESTA à 21 USD, il est vivement conseillé de faire la demande avant le 30 septembre.



Tous les voyageurs qui ont prévu un séjour ou un voyage aux Etats-Unis ont intérêt à en faire la demande anticipée.



En effet, pour les familles, les groupes, la hausse peut vite devenir significative.



L’autorisation est valable 2 ans à compter de la date de délivrance, mais doit être renouvelée en cas de changement de situation (nom, prénom, sexe, nationalité, passeport, réponses différentes aux questions posées, etc.), ou si la date de validité du passeport est inférieure à ce délai de 2 ans.



Un seul site est habilité pour faire une demande d'ESTA, il est accessible à l'adresse : https://esta.cbp.dhs.gov/.